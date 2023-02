Valentýn ve stylu chytré horákyně. Udělejte radost svému poprsí i partnerovi

Pozor na nejčastější chyby

Každoročně se v tomto čase objevují reklamy všeho druhu lákající zamilované pány pořídit svým drahým polovičkám nějaký ten pěkný dárek. Popularita Valentýna sice roste, přesto se najdou tací, kteří 14. únor vnímají negativně a odmítají jakékoli oslavy. Proč ale nevyužít tento den jako příležitost pořídit si novou podprsenku? Když navíc vzkřísí jiskru vášně v ložnici, o to lépe…

Tento kousek prádla je pro většinu žen životní nezbytností. Je tedy s podivem, že stále při nákupu nového kousku tak často chybujeme a nosíme mnohdy zcela špatný typ a velikost opory. Nevhodně zvolené prádlo je přitom nepohodlné a může způsobit nepříjemné zdravotní komplikace.

Při výběru podprsenky především dobře měřte. Opora by měla komfortně sedět na prostřední háček zapínání, prádlo se nesmí nikde zařezávat, ale ani být příliš volné. To samé platí o košíčcích. Ňadra by z nich neměla přetékat nebo naopak v nich „plavat“.

Velmi důležitá jsou i ramínka. Zvlášť u většího poprsí je důležité, aby vhodně rozložila celou hmotnost ňader. Perfektně vybraná podprsenka vás dovede zbavit bolesti zad, ta špatně zvolená vám ji naopak může způsobit.