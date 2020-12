Ach, ty válenky. Naučte se nosit oblíbenou i problémovou obuv

Ptáte se, co z válenek udělalo obrovský fenomén dnešní doby, když jejich vzhled je beztvarý, spíše fádní až neatraktivní? Už na první pohled je zcela evidentní, že jde o obuv maximálně komfortní. Chůze ve válenkách je až neuvěřitelně příjemná, vnitřní část boty padne nožkám úzkým i těm širším, jež mají problém vybrat dobře padnoucí obuv.

Dalším plus je univerzálnost. Válenky se hodí napříč všemi módními styly, tedy kromě ryze sofistikované elegance, samozřejmě. A v neposlední řadě je to nízká pořizovací cena, pokud se nebavíme o variantách proslulých značek z vysoce kvalitních materiálů.



Jenže i přes několik pozitiv existuje i jedno velké minus, jež dělá z válenek ošemetnou součást botníku. Vy, které potkáváte ženy v těchto modelech, už jistě víte, o jaký problém jde. Šmajdání, lidově řečeno.

K milovnicím válenek patří i hvězdy jako Goldie Hawnová či Hilary Duffová.

Ano, právě tento přešlap je na našich ulicích často k vidění. Zadní část válenky se nehezky bortí, krabatí, padá směrem k zemi. Nohy tvoří umocněnou iluzi písmena X. Ovšem vůbec nejhorší je, že dotyčná tento módní průšvih nevidí ani necítí a vesele tak nadále nosí tuto „parádu”.



Doporučení

Jestli si chcete pořídit válenky, nebudeme vás odrazovat o jejich pořízení. Na venčení pejska, nákupy přes ulici, případně krátké procházky jsou fajn. Buďte však soudná a pravidelně kontrolujte stav bot. Už při počátečním sešmajdání pak dejte botkám sbohem.



Hlavní nevýhodou klasických válenek je fakt, že nedisponují ortopedickou vložkou. Je tedy potřeba si zdravotnickou pomůcku pořídit, pokud vám je vlastní zdraví milé.



Ráda nosíte válenky po celý den? Chodíte v nich také do práce? Pak je na místě vyšší investice do kvalitního modelu s tvrzenou podešví, vyztuženou oblastí paty, vytepleným vnitřním prostorem a z částečně funkčního materiálu.

Za pomoci válenek lze dosáhnout moderní a vkusné kreace, chce to je vědět, jak s ošemetnou záležitostí zacházet.

Pro aktivní čas

Nic nedokáže pokazit sněhové radovánky tak jako promočená obuv a zmrzlé nohy. Pohodlné válenky se mohou zdát trefou do černého, přesto je důležité zvážit, pro jaké účely tento druh zimního obutí chcete využít. Pokud se chystáte na dovolenou do hor, pak se vyplatí investovat do kvalitnějších řad speciálně navržených pro horské radovánky. Klasické válenky jsou sice fajn, chůze v nich je jako na obláčku, jenže nedisponují potřebnou funkčností.

Klasickou zimní atmosféru si naplno vychutnáte v hřejivých botkách se zabudovanou TEX membránou. Jde o prvek udržující optimální prostředí pro chodidla i během zhoršených klimatických podmínek. Funkční vrstva membrány se nachází pod svrškem a snižuje pronikání vody do vnitřku obuvi. Póry v membráně jsou současně dostatečně velké na to, aby propustily ven tělesnou vlhkost z obuvi, díky čemuž vytváří uvnitř boty příznivé klima.

Válenky si získaly sympatie milionů žen po celém světě.

Domácí pohoda

Pobíhala jste celý den venku, jste promrzlá na kost, jak se říká? Kromě horké lázně, která zahřeje na těle a zklidní stresem unavenou mysl, zajisté oceníte komfortní bačkůrky. Ovšem ne obyčejné nazouvací papuče, ideální volbou mohou být uzavřené modely ve stylu již zmíněných oblíbených válenek.

Ty jsou opatřené vnitřní příjemnou umělou kožešinkou či beránkem. V případě, že vás trápí chlad od studené podlahy, zvolte model stylové domácí obuvi s pevnou a vyšší podešví. Pak si na vás zima rozhodně nepřijde.