Šatník Terezie Kovalové je všechno, jen ne nuda. Kousky oblečení, které by jiné ženy možná považovaly za odvážné až extravagantní, bere hudebnice s naprostou jistotou a kombinuje je s osvědčenou klasikou.
Její skříň nepraská ve švech, zato je zřejmé, že ke každému kousku oblečení má vztah a k většině také zajímavý příběh. „Toto je nejnovější kousek, který jsem dostala od značky Barae. Na koncert dorazila fanynka s tím, že mi kabát musí dát. Na látce je potisk obrazu Karolíny Jelínkové a jde o jeden jediný unikátní kousek,“ představuje Terezie svůj nejnovější přírůstek v šatníku.
V době, kdy jsou trendem spíš neutrální tóny, si muzikantka nošení výrazných kousků užívá. Nebojí se křiklavých barev ani neobvyklých střihů, které ladí s jejím výrazným líčením i nápadnou barvou vlasů.
V šatníku slavných
Tak se jmenuje módní seriál OnaDnes.cz, ve kterém vám představujeme známé a zajímavé osobnosti a jejich oblíbené outfity.
Jedním z jejích nejoblíbenějších kousků jsou bombery, kterých vlastní hned několik. Během natáčení nám ukázala několik kousků, z nichž jeden je ušitý z originálních látek ze Zambie, kde Terezie Kovalová koncertovala. Bomber si pak nechala o několik let později zhotovit od značky Afka, která se zabývá upcyklingem. Bomber je větší, protože ho nosí i Terezin manžel Vítězslav.
Kimona i unisex
Terezie s manželem jsou také velkými milovníky kimon. „Když jsme byli nedávno na svatební cestě na Bali, manžel pořád básnil o tom, že si musíme pořídit nějaká kimona. Dlouho jsme nic nemohli najít. Nakonec jsme jich před odjezdem narychlo vyzkoušeli a koupili opravdu hodně. Já mám ke kimonům dlouhé kalhoty a manžel krátké. Vypadáme v nich trochu jako dvojčata,“ usmívá se Terezie.
Velká většina jejího šatníku je unisexová, takže si s manželem mohou módu půjčovat, stejně jako to někdy dělají kamarádky nebo dcery s maminkami. „Od značky Afka máme i jiné outfity, které máme společné a vypadáme trochu jako Pat a Mat,“ dodává Terezie s pověstným humorem.
Dalším výrazným kouskem jsou zelené oboustranné bombery, které se dají nosit buď barevnou, nebo černou stranou navrch. Terezie Kovalová oboje střídá podle nálady a podle toho, jestli chce být zrovna vidět, nebo ne. Všeobecně jí ale pozornost na ulici problém nedělá.
Kromě bomberů si s manželem potrpí také na džínové bundy. Originální kousky s našitými kamínky páru vytváří íránská tvůrkyně Alesia Ali a manželé mají už pěknou sbírku. V kombinaci s čímkoliv pak outfit působí moderně a zajímavě. Kvůli nedávné diagnóze ADHD si prý Terezie uvědomila, že nad některými věcmi nemusí přemýšlet, protože jsou pro ni dané. Ani oblékání tedy přehnaně neřeší, ale řídí se spíš intuicí.
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Stejně jako v běžném životě se hudebnice nebojí extravagance ani na jevišti. Při hře na cello je třeba, aby byly kostýmy pohodlné a neomezovaly v pohybu. Bílé šaty, které se tvořily na křest Tereziny první sólové desky Zinka, jsou inspirované písní Orfeus. Kromě dvojité podšívky mají na spodním lemu temné skvrny, které odkazují na tragický konec Orfea a jeho lásky.
„Jako sólistka musím být vidět. V mé kariéře byly ale i momenty, kdy jsem byla více upozaděná, kdy nás bylo na jevišti patnáct. Tam jsem zase ale nalíčila celou kapelu maskou jako z Blade Runner. Vždycky si najdu cestu, jak to nějak rozsvítit. Už od šestnácti let, kdy jsem začala vystupovat s kapelami, vím, že kostýmy dělají opravdu hodně,“ říká Terezie. Zároveň uznává, že pro návrháře je složité tvořit kostýmy na její vystoupení s ohledem na to, že téměř půlka oděvu není kvůli nástroji vidět.
Svět za růžovými skly
Stejně jako na oblečení si Terezie Kovalová potrpí i na doplňky. V oblibě má menší náušnice, které vrství podle chuti, i výrazné líčení doplněné nalepovacími kamínky. Každý z jejích šperků v sobě nese určitý příběh, což je případ i prstýnku z Mexika nebo snubního prstenu.
„Prsten vznikl ze stříbrných slitků, které můj děda slil a schovával je před komunisty. Pod prsteny máme ještě tetování, které je nesundatelné,“ říká Vítězslav, který je Tereziným manželem teprve od listopadu minulého roku. On sám má ještě navíc prsten s Tereziiným okem, který je jak velmi osobní záležitostí, tak stylovým doplňkem.
Hudebnice je také velkou fanynkou slunečních brýlí, jejichž sbírka zároveň slouží jako zajímavá dekorace. „Jsem holka z Ostravy, kde bývalo často pod mrakem. Brýle jsem si proto zvykla nosit, abych si rozzářila den. Jakmile si vezmu něco se zabarvenými skly, je všechno kolem mě hned barevnější, a o to jde,“ zakončuje Terezie Kovalová, kterou na konci září čeká unikátní koncert v pražském Planetáriu.