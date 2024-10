Co kouše nebo řeže, to nesnesu. Na návštěvě v šatníku Barbory Karpíškové

Leje jako z konve, zkrátka podzim par excellence, a Barbora Karpíšková nás vítá ve své kuchyni, kde právě zalévá filtrovanou kávu. Na sobě má široké kalhoty v odstínu bordó a do oversize svetru občas zachumlá i svého malého syna, který si k ní během rozhovoru přiběhne pro obejmutí.

V šatníku slavných Tak se jmenuje nový módní seriál OnaDnes.cz, ve kterém vám budeme představovat známé a zajímavé osobnosti a jejich oblíbené outfity. Jako první jsme s kamerou navštívili Barboru Karpíškovou, influencerku a majitelku bistra Bjukitchen.

Samotná šatna Barbory Karpíškové je větších rozměrů. Úzkou místnost vyplňuje dlouhý štendr a velká zrcadla, v nichž se odráží sbírka pohodlných kalhot, bohatě zdobených halenek, spousty bílých trik, i několik modelů od dánské královny bonbonkových rób Cecilie Bahnsen. Na první pohled se zdá, že Bára se snaží obléknout dvě osobnosti, které ale mají jedno společné.

„Já jsem strašně pohodlná, a to ať jde o fashion šaty, nebo basic tepláky. Nikdy bych nešla v něčem, co by mě škrtilo v pase nebo podpaží, a tak to mám snad odjakživa,“ přiznává se Barbora Karpíšková a dodává, že by si na sebe nevzala nic ultra krátkého a nikdy prý na sobě neměla vysoké podpatky.

„Co řeže, nesnesu. Všechno mé oblečení musí být pohodlné a měkké,“ dušuje se mladá žena, která má ráda volnější střihy a neváhá tak sáhnout po oblečení z pánského oddělení. Ráda také investuje do sice dražšího, ale zato kvalitnějšího oděvu. Takové kousky pak nosí dlouhá léta.

Královna širokých kalhot a dívčích šatů

V bistru Bjukitchen nedaleko Jungmannova náměstí v Praze můžete Barboru Karpíškovou zastihnout v otevřené kuchyni, kde se svým týmem připravuje snídaně, lehké obědy, domácí pečivo i vyhlášenou granolu. V případě, že majitelka bistra tráví den u plotny, oblékne se velmi prakticky – do oblíbených volných kalhot, bílého trika a tenisek.

„Ze sedmi dnů v týdnu mám na sobě pětkrát bílé tričko. Těch mám opravdu hodně. Většina z nich je stejné značky a stejného střihu,“ říká Barbora, která svá oblíbená trika nakupuje u švédské značky Toteme. Vyhovuje jí užším střihem přes prsa, širším přes břicho a vlastní je hned ve čtyřech barvách. Oversize trika zase pořizuje u dánské značky Tekla, která doplní o číslo většími kalhotami. A jako milovnice pohodlí má v šatníku i spoustu sportovního oblečení, běžeckých legín a tílek.

V den, kdy do kuchyně nemusí, si Barbora ráda obleče nabírané šaty. „Jsem schopná jít v pondělí do práce v černých teplákách a mikině, a v úterý klidně přijdu v šatech od Cecilie Bahnsen. Ale musím dopředu vědět, že nebudu ten den v kuchyni a můžu si na sebe vzít, co chci, protože jejich sukně hodně trčí a už by kolem mě nikdo neprošel,“ směje se Karpíšková.

Vyhovuje jí, že šaty od Cecilie Bahnsen nemusí nosit do čistírny, lze je totiž prát doma v pračce. A protože jsou ušité z odolného materiálu, je si jistá, že ji nezklamou ani v roli mámy sedmiletého raubíře. „Zkrátka se nechci limitovat tím, že mám na sobě šaty a napadne nás, dát si špagety,“ dodává Barbora.

Její sbírka šatů ovšem čítá i skromnější modely jako třeba ty od londýnského studia Nicholson, které vlastní hned ve dvou barvách. „Jsou ušité z jakéhosi technického materiálu, který vyperete, za patnáct minut vám kdekoli uschnou, a pak ani není nutné šaty žehlit,“ vyzdvihuje Bára přednosti svého oblíbeného kousku.

V černé barvě je prý ráda oblékne, pokud je pozvána na společenskou událost, premiéru nebo vernisáž. „Zatímco v práci a mé sociální bublině neřeším pozornost ostatních, tak jakmile jde o velkou akci a je někde hodně lidí, tak si raději vezmu něco základního. Nerada budím pozornost.“

Zásadu o nenápadnosti naplňují i její oblíbené laclové šaty od Comme des Garçons. „Mám je od doby, kdy jsem byla těhotná s Cypriánem. Dají se v pase zvětšit, jsou ušité ze skvělého materiálu a nosím je ráda s tričkem nebo košilí. Je to zkrátka moje celoroční záležitost,“ uvádí Barbora.

A když upozorním na nádherné bílé šaty s háčkovanou vestou, rozpovídá se i o jedné ze svých dalších oblíbených značek, newyorské Sea. „Už od nich vlastním víc kousků. Dělají super kabátky nebo košile hezkých střihů. Všechno od Sea nosím opravdu dlouho.“

Před babičkou „pšt“

Na první pohled je tedy jasné, že se nacházíme v šatníku skutečné milovnice módy, pro kterou jsou nákupy oblečení jednou z jejích vášní. S věkem se ale prý Bářino utrácení za módu zlepšilo a konečně zjistila, že patery černé džíny je dostačující počet, a další už nepotřebuje.

Za svou nákupní slabost se ale prý stále trochu stydí a vlastní babičce by nikdy neprozradila, co ji garderoba občas stojí. „Já mám opravdu velkou slabost pro hadry,“ směje se Barbora, jejímž nejdražším nákupem rozhodně byly šaty od již zmiňované dánské návrhářky Cecilie Bahnsen. Ty se běžně prodávají mezi dvaceti až třiceti tisíci korun. K dalším klenotům patří hnědý oblek od značky Tod’s.

Nutno ale dodat, že Bára je také náruživou lovkyní slev a velmi ji těší, když vysněný kousek pořídí za poloviční cenu nebo i vyšší slevu. „V nákupních aplikacích si vždy vytvořím seznam oblíbených kousků a čekám, až je zlevní o padesát procent. A když k těm padesáti procentům přibude dalších dvacet, tak to je můj nákupní den,“ směje se Barbora, která nejčastěji navštěvuje portály Mytheresa, Net-a-porter nebo The Outnet.

Džíny nakupuje nejraději v obchodech COS, kalhoty a mikiny pořizuje u Acne Studios. Dámské halenky si oblíbila nakupovat z amerického ateliéru Dôen nebo španělské značky La Veste, odkud pochází i některé zástěry týmu bistra Bjukitchen. Nikdy prý Karpíškovou nezklame ani nabídka pražského butiku Blackout.

Do fast fashion obchodů primárně nechodí, ale občas udělá výjimku. „V obchodech Arket nebo Massimo Dutti občas najdu něco, co má dobrý střih a materiál. COS má dobré džíny, Uniqlo zase super cardigany,“ přiznává Karpíšková. A jakmile zjistí, že už daný kousek neunosí, raději ho někomu daruje nebo prodá.

Módní trendy? Nesleduju!

Bářin módní styl poskládaný z pánských kalhot, volných mikin, ale i košil zdobených krajkou a širokých šatů s balónovými rukávy, je výsledek jejích osobních chutí, nikoli posledních módních trendů. To samé doporučuje i čtenářkám OnaDnes.cz.

„Je myslím dobré přestat se inspirovat tím, co jaké herečce nebo jiné osobnosti sluší. Každý jsme si moc dobře schopni definovat, co nám sedí a v čem je nám dobře. A i když nám to možná nesluší, ale je nám v tom dobře, tak je to v pořádku,“ je přesvědčená Karpíšková, která svůj pohodlný, někdy pánský a jindy zase dívčí styl doplňuje teniskami nebo mokasínami.

Pokud jde o její osobní sbírku šperků, není prý příliš bohatá. Ozdoby nosí jen jemné a nenápadné. Kolem krku měla při naší návštěvě drobný řetízek, který si koupila ke svým 35. narozeninám a pochází z ateliéru její kamarádky Zuzany Spustové. Další náhrdelník s perličkami zase vznikl u designérky Sophie Bille Brahe.

„Jinak si na šperky moc nepotrpím. Sice jsem měla jednu dobu propíchnuté uši, ale musela jsem náušnice po roce sundat, protože jsem se na ně nenaladila,“ přiznává Barbora, kterou ještě zdobí monogramové náramky od Zuzany Spustové s jejími iniciály B a K, druhý nese velké C jako Cyprián.

Začátek propršeného a studeného září prý prochodila v mikině a v o pět čísel větších pánských teplákách, které nosí několikrát ohrnuté. Je to sice ideální domácí outfit, ale také si v něm vyšla do práce nebo na schůzku do Café Savoy. „Když ony jsou tak měkký a teplý,“ směje se Bára, která plánuje zbytek podzimu strávit v nepromokavých kabátech a pohrát si s vrstvením svých oblíbených kousků.

A pokud jde o její lov slev a výprodejů, má ve svém online nákupním košíku připravené další pohodlné věci na domácí nošení a možná i nějakou parádu ze zámoří. „Moje kamarádka právě odletěla do New Yorku a nabídla se, že by mi přivezla jedny džíny, které jsem si před časem vyhlédla. Jsou pošité perličkami a viděla jsem je nádherně nastajlované s překrásnou halenkou. Ale ještě váhám, a tak si asi na podzim raději pořídím nějaký krásný svetr od Dôen, Toteme nebo pletařské značky &Daughter.“