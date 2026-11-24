Co vás poprvé přivedlo do Japonska?
Kamarádka tehdy byla v Tokiu na výměnném studijním pobytu a já jsem za ní přijela na návštěvu. Upřímně mě ta cesta zpočátku moc nelákala, protože jsem o Japonsku skoro nic nevěděla. Kamarádka nám ale připravila skvělý program na dva týdny. Kromě Tokia jsme společně jely také do Ósaky, Kjóta a Hirošimy. Až v letadle cestou zpátky do Česka jsem si uvědomila, jak dobře mi tam celých čtrnáct dní bylo. Chtěla jsem poznat i další místa a dozvědět se víc o japonské kultuře.
Jaké kroky jste pro to podnikla?
Díky tomu, že jsem závodně hrála tenis a také trénovala děti, mě napadlo rozeslat životopisy do mezinárodních tenisových škol, které sídlí v Tokiu. A ono se to povedlo. Měsíc po tom, co jsem dokončila vysokou školu, jsem už seděla v letadle do Japonska.
Vzpomínáte si na první měsíce života v Japonsku?
Naprosto. Hned se mi vybaví nové vůně, místa a také ubytování. Žila jsem ve sdíleném domě s dalšími dvanácti holkami. Každá z nás měla svou postel, jinak vše bylo sdílené. Celý prostor byl velmi těsný, ale bylo to nejlevnější ubytování, které jsem tehdy sehnala. Vlastně mi to ani nevadilo, alespoň jsem se necítila v nové zemi sama a navíc všechny spolubydlící byly fajn.
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Co vás po přestěhování překvapilo na úplně obyčejných věcech, které člověk v pozici turisty vůbec nemusí řešit?
Extrémní byrokracie a papírování. Ačkoliv je Japonsko vnímáno jako technologická velmoc, běžný život je svázán papírováním. Většina japonských domů a bytů nemá ústřední topení a má velmi tenké stěny bez izolace. V zimě bývá v bytech podobně chladno jako venku, a tak se tu běžně topí klimatizací, která v létě slouží k ochlazení.
V Japonsku také panují přísná pravidla pro odpad. Vyhodit odpadky není jen tak, každá čtvrť má vlastní manuál na třídění. Třeba zvlášť průhledné pytle na spalitelný odpad, nespalitelný, plasty, lahve, plechovky. Každá kategorie má jiný den, kdy je potřeba odpadky vynést ven. Napadá mě taky, že v mnoha menších restauracích, chrámech, automatech nebo u lékaře nezaplatíte kartou. Mít u sebe neustále těžkou peněženku plnou mincí je každodenní realita.
Jak v tu dobu vypadal váš pracovní den coby tenisové trenérky?
Měla jsem pocit, že jsem se najednou ocitla v úplně jiném světě. Některé dny byly náročné, obzvlášť když jsem měla tréninky sedm hodin po sobě, a to i v zimě na venkovním kurtu. Na druhou stranu jsem díky tenisu poznala zajímavé lidi. Třeba majitele velkého obchodního domu v Tokiu, kterému bylo 80 let a chodil pravidelně hrát. Nebo japonského neurochirurga či manažera Nike.
Když jsem byla v Japonsku, překvapilo mě, jak byli místní lidé klidní, ohleduplní a ochotní pomoci. Vnímáte to po letech života v Japonsku podobně?
Řekla bych, že se moje vnímání změnilo jen malinko. Líbí se mi, že se k sobě lidé chovají s respektem, na jaké úrovni jsou tady služby a jak je tu díky vzájemné ohleduplnosti čisto. Poznala jsem ale i jinou stránku japonské společnosti. Je tu společenský tlak a důležitou roli hraje takzvané „čtení atmosféry“. Vybočit z řady nebo říct přímo „ne“ je společenské tabu, což bývá psychicky velmi vyčerpávající pro cizince i pro samotné Japonce. Asi mě nikdy neopustí pocit, že tady nezapadnu a vždycky budu vyčnívat. Někteří Japonci to lidem ze zahraničí dávají najevo víc než jiní.
Veronika Gracien
Jak to vnímáte třeba u vás v sousedství?
Bydlíme v ulici, kde žijí starší japonské páry. Často si navzájem vozíme z cest malé dárky, naposledy jsme každému přivezli čokolády z Česka. Nedávno u nás zase zazvonila sousedka a přinesla nám krásně zabalené matcha sušenky z Kjóta. Jedna rodina v sousedství nás ale téměř nezdraví. Když na sebe narazíme, spíš dělají, že nás nevidí. Mám pocit, že asi nejsou moc nadšení, že v jejich ulici bydlí cizinci. Může se také stát, že někteří Japonci působí mile, ale za zády vás pomluví. Je těžké rozpoznat, kdo to jen hraje. Vyloženě negativní zkušenost s Japonci ale nemám.
Ochota pomoci nebo milé gesto je jedna věc, navázat blízké přátelství druhá. Jak snadné pro vás bylo najít si v Japonsku přátele?
Myslím, že proniknout mezi místní lidi může být těžké, zvlášť když člověk neumí jejich jazyk. Japonci se často stydí mluvit anglicky, nebo vůbec nechtějí navazovat přátelství s cizinci. V tomhle mi pomohl nejen tenis, ale především mezinárodní školka a škola, kam chodí mé dcery. Často si děti hrají u školy na hřišti a my rodiče máme prostor si popovídat. A právě díky tomu jsme se dokázali seznámit s mnoha rodinami.
Bohužel stále neumím dobře japonsky, což považuji za velkou nevýhodu. Kdybych se konečně rozmluvila, určitě bych snadněji navázala hlubší přátelství nebo se seznámila s více lidmi. Takhle se ale musím spoléhat na to, že druzí umí anglicky.
Jak jste vlastně v Japonsku prožívala těhotenství, porod a první dny s miminkem?
S první dcerou jsem byla těhotná během covidu. Tehdy mi bylo líto, že nemůžu odletět do Česka a vidět se s rodinou, a zároveň oni nemůžou přijet za mnou. Návštěvy kliniky byly izolované, manžel se mnou nemohl chodit na kontroly a dokonce i v nemocnici, kde jsem chtěla rodit, byl zákaz partnera při porodu. Jenže já si nedovedla představit porod bez něj.
Nakonec jsme našli porodnici, kde mohl být u porodu a zůstat se mnou ještě dvě hodiny. Dalších pět dní na oddělení šestinedělí už mě navštívit nemohl. To mi bylo líto, ale jinak mám s japonskou porodnicí samé skvělé zkušenosti, což potvrzuje i můj druhý porod. Vzpomínám si třeba na jídlo, které bylo plné zeleniny, ovoce, rýže, masa nebo teplých miso polévek, což je za mě něco, co by mělo být naprostým standardem všude na světě.
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Bylo vám během těhotenství něco nepříjemné?
Napadají mě poznámky k váze, když jsem čekala první dceru. Zhruba v polovině těhotenství mi zdravotník řekl, že už vážím moc a měla bych si hlídat, co jím. Přitom jsem neměla pocit, že bych vážila nějak moc. Jedla jsem vyváženě a nepřejídala se. Po takové poznámce se bojíte cokoli sníst a máte strach, co ukáže váha na příští kontrole. Nepřijde mi fér posuzovat všechny ženy podle stejných přísných japonských tabulek. Podobnou zkušenost mi totiž popisovaly i další cizinky.
Když zůstaneme u rodinného života, v čem se podle vaší zkušenosti nejvíc liší školky a školy v Česku a v Japonsku?
Často mi přijde, že v Japonsku je na malé děti kladeno více požadavků, což mi upřímně trochu vadí. Myslím si, že pro děti je nejdůležitější možnost volné hry a je mi bližší přístup českých lesních školek než těchto akademicky orientovaných.
Co si máme představit pod pojmem akademicky orientovaná školka?
V předchozí školce v Tokiu se dcera od tří let pomalu učila psát a dokonce tam měli přesný harmonogram, jaký předmět který den mají. Začali se třeba učit hrát na pianicu (klávesový dechový nástroj, pozn. red.). Pamatuju si, že dcera s ní přišla domů a dokola tiskla jedno stejné tlačítko, na kterém měla nálepku. Když jsem se jí zeptala, proč nezkusí jiné, odpověděla mi, že nemůže, protože jim učitelka řekla, ať pro začátek tisknou právě tohle tlačítko. Tehdy jsem se musela pousmát, protože to úplně vystihovalo japonskou kulturu, kdy všechno musí fungovat podle řádu a hlavně žádná improvizace.
Poté jsme byly na rok v Česku, kde holky navštěvovaly jednu úžasnou školku v Praze. Chodily do přírody, jednou týdně do lesa a určitou část dne si mohly volně hrát na zahradě. Nyní jsme ale zpátky v Japonsku, dcery jsou v mezinárodní školce a škole, která je od tří do osmnácti let. A opět zde panuje více struktury a požadavků. Musí nosit uniformy, hřiště je z umělých materiálů, asi aby se nezašpinily od hlíny nebo trávy. Malinko s tím bojuji, ale pravdou je, že hlavně starší dcera je tady nadšená a každý den mi říká, jak ji to baví a jak se ráda učí.
O japonských dětech se často říká, že jsou odmalička vedené k samostatnosti. Jak to vypadá v praxi? Vzpomínáte si na něco, u čeho jste si jako česká máma říkala, že na to jsou dcery ještě malé?
Ano, mám pocit, že v Japonsku opravdu více vedou děti k samostatnosti. Všechny věci si připravují samy, uklízejí po sobě nebo se převlékají. Jen si někdy říkám, kam takový spěch, vždyť jsou malinké a učitel by jim měl pomáhat. Přece se to postupně naučí, i když to nebudou teď hned zvládat samy ve dvou nebo třech letech.
Pokud je to vedeno pozitivně, nevadí mi to, ale v minulé školce jsem zažila situaci, kdy přišel tatínek s dvouapůlletým chlapečkem a tatínek záhy odešel. Po chvíli chlapec začal plakat, že chce pomoct vyzout boty a když kolem něj prošla učitelka, řekla mu: „No, snaž se, nikdo ti tady nepomůže“. V tu chvíli mě bodlo u srdce a říkala jsem si, jak se asi chovají za zavřenými dveřmi a jestli je tento tlak na samostatnost nutný.
Co jste si z japonského přístupu k výchově naopak osvojila?
Určitě se mi líbí orientace na kolektiv a ohleduplnost, úcta k okolí, k veřejnému prostoru. Uklízet si po sobě, pracovat na věcech společně jako tým. Také se mi líbí, jak zde rodiče přistupují ke svým dětem. Ještě nikdy jsem nikoho neslyšela na své dítě zakřičet. Působí na mě velmi jemně, laskavě, trpělivě.
Zmiňovala jste, že jste s dcerami strávila rok v Praze, zatímco manžel zůstal v Japonsku. Co vás k tomu rozhodnutí vedlo?
Manžel byl pracovně velmi vytížený, já byla skoro na všechno sama, chyběla mi rodina, a navíc jsem si chtěla splnit sen otevřít si svůj vlastní japonský salon krásy a zdraví v Praze. Pomáhala mi rodina a manžel za námi jednou za 2,5 měsíce létal. Ze začátku mi Japonsko velmi chybělo, ale po nějaké době jsem se do života v Praze zamilovala a nechtělo se mi zpátky do Japonska. Přišlo mi, že když má člověk rodinu kolem sebe, je jednodušší vychovávat děti, a navíc jsem se v Praze necítila tak sama.
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Jak cestu do Česka prožívaly vaše dcery? Jak se jim dařilo zapadnout mezi české děti?
Dcerám se v Česku líbilo, starší tedy ze začátku plakala, že jí chybí Japonsko, jídlo a její starý pokojíček. Začátky v mezinárodní školce v Praze byly pro mladší, která začala chodit do školky úplně poprvé, naprosto skvělé. Každý den tam chodila ráda a udělala si od prvního dne plno kamarádů.
Starší měla bohužel horší zkušenost během prvního měsíce, kdy se jí tři holky smály kvůli barvě pleti a kudrnatým vláskům. Dlouho se to potom v ní drželo. Nakonec se vše vyřešilo a dokonce se z nich staly dobré kamarádky. Jen mi často říkala, že už tam nechce chodit, protože se nic nového nenaučí.
Co vás nakonec přivedlo s dcerami zpátky do Japonska? A cítíte se tam dnes doma?
Vrátily jsme se kvůli manželovi. Podniká tady a zatím nemůže žít jinde. Chtěli jsme být zase spolu jako rodina. Japonsko asi pořád nevnímám jako svůj domov a po roce v Praze se mi sem poprvé nechtělo vracet. Teď si tu ale zase zvykám a postupně si k této zemi nacházím cestu.
Co je pro vaši rodinu v Japonsku jednodušší než v Česku a co vás naopak stojí mnohem víc úsilí?
Mám pocit, že je pro mě v Japonsku mnohem jednodušší jíst zdravě. Navíc máme rádi skoro všechny japonské ingredience. Naopak nás stojí více energie starost o děti, protože nemáme nikoho na pomoc.
Jak vypadá váš úplně obyčejný všední rodinný den v Japonsku?
Ráno vstávám kolem šesté, připravím sebe, snídani a oběd pro holky. Dcery budím v sedm, chvíli si pohrají, pak se nachystáme, a kolem čtvrt na devět vyjíždíme do školky, většinou na kole, kdy jedna dcera sedí vepředu a druhá vzadu. Elektrická kola jsou tady velmi běžná a skoro každý rodič své děti takto vozí.
Je to jednodušší a často i rychlejší než stát v koloně nebo složitě hledat parkování. Navíc je to pro mě takový ranní workout. Holky vyzvedávám ve tři, většinou si ještě hrají s kamarády venku. A potom jedeme domů, pohrajeme si, nachystám večeři, vykoupou se a v osm chodí spát.
Změnil život v Japonsku váš vlastní přístup k péči o tělo a pleť? Co jste dřív nedělala a dnes už si bez toho svou rutinu neumíte představit?
Před Japonskem jsem se o pleť nikdy moc nestarala. Dokonce od patnácti asi až do osmnácti jsem měla silné akné, po kterém mám doteď jizvičky. Tehdy jsem zkoušela plno věcí, včetně dermatologů, ale nic nezabíralo. Nakonec mi pomohly až silné prášky.
Když jsem v Japonsku bydlela ve sdíleném domě, zaujalo mě, jak si všechny holky každý večer dávaly plátýnkové masky a pečovaly o pleť. Třeba krém mazaly pomalu a jemně. Byl to takový jejich rituál. Od té doby se snažím k péči o pleť přistupovat podobně. Nevnímat ji jenom jako položku na seznamu, kterou si musím rychle odškrtnout, než půjdu spát.
Ve svém pražském salonu nabízíte i yomogi, japonskou proceduru s pelyňkovou párou. Jak jste ji objevila a co vás přivedlo k tomu nabídnout ji i v Česku?
Poprvé jsem ji vyzkoušela před několika lety v Tokiu. Cítila jsem se po ní svěží a uvolněná. Později jsem objevila salon Yomo, a když za námi do Tokia přiletěla maminka, vzala jsem ji tam. Líbilo se jí to stejně jako mně a začaly jsme přemýšlet, jak pelyňkovou páru přinést do Česka. Do mé představy o japonském salonu krásy a zdraví dobře zapadala.
V salonu Yomo trvá samotná pára patnáct minut místo obvyklých třiceti až čtyřiceti. Na celou návštěvu si ale vyhraďte zhruba hodinu. Součástí je i konzultace a před párou i po ní se podává pelyňkový čaj. Pára se mi osvědčila i před masáží. Tělo se krásně prohřeje a ztuhlé svaly se uvolní. V Praze teď otevíráme také samostatný salon, kde se budeme věnovat výhradně této proceduře. Používáme pelyněk vypěstovaný v Japonsku bez pesticidů. Originální pláště i další vybavení nám posílají přímo z tokijského salonu.
Pro koho je yomogi ideální?
Yomogi parní procedura je vhodná pro všechny, ženy i muže, kteří chtějí zlepšit krevní oběh, lymfu a prohřát tělo zevnitř. Pravidelná pára může také zlepšit spánek, zregenerovat tělo po sportu, zklidnit podrážděnou kůži, ekzém nebo akné. Je vhodná také pro ženy, které trápí bolestivá menstruace, nadýmání nebo cysty.
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U nás je teď velmi oblíbená korejská kosmetika. Čím je podle vás zajímavá ta japonská a pro koho by mohla být vhodná?
Mě na japonské kosmetice velmi baví nacházet produkty na přírodní bázi s blahodárnými japonskými ingrediencemi, jako je sake kasu, rýžové otruby, mozuku mořské řasy, matcha nebo třeba olej z kamélie. Mám raději přístup holistického zdraví a krásy než používat nějaké agresivní přípravky.
Co z Japonska byste svým dcerám chtěla předat do života a co byste si přála, aby si uchovaly z Česka?
Z Japonska určitě respekt k druhým i k místu, kde žijí. Přála bych si, aby po sobě uměly uklidit, daly si záležet na své práci, všímaly si detailů a dokázaly spolupracovat s ostatními.
Z Česka a taky z Ameriky, odkud pochází můj manžel, bych si přála, aby si uchovaly svou originalitu. Aby se nebály říct, co si myslí, i když s něčím nesouhlasí. A taky aby neměly strach dělat chyby, uměly improvizovat a v případě potřeby si našly vlastní cestu.