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Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky

Martina Procházková
Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?

Dokonalý hollywoodský úsměv není pokaždé dílem přírody. A že nároky na nejrovnější řadu zubů v nejbělejší bílé jsou nesmlouvavé, by mohla potvrdit řada celebrit. Kde jinde ostatně záleží na perfektním americkém úsměvu více než před kamerou?

Někdy pomohla rovnátka, jinde bylo třeba sáhnout po bělení, výjimkou není ani bonding (v estetické stomatologii znamená zákrok, kdy zubař nanáší speciální bílý kompozitní materiál přímo na povrch zubu tak, aby vylepšil tvar, barvu nebo velikost úsměvu – pozn. redakce), korunky či keramické fazety a rozsáhlejší rekonstrukce úsměvu.

Ne všechny celebrity byly s ohledem na změny svého úsměvu sdílné a tak se mnohdy můžeme o typu zákroku jen dohadovat. Změny jsou ale dramatické. Komu se úsměv proměnil nejvýrazněji?

Jednou z nejvýraznějších zubních proměn prošel herec Tom Cruise: na začátku kariéry jej trápily nepravidelné a zažloutlé zuby, postupně ale podstoupil ortodoncii a estetické úpravy a dnes se může pyšnit dokonale symetrickým úsměvem. Do pusy si nechala sáhnout i jeho bývalá manželka, herečka Katie Holmes.

Že si dokonalá tvář žádá také dokonalý úsměv, věděl i Zac Efron, kterého trápila především mezera mezi zuby. Jeho úsměv je zároveň výrazně bělejší. Úsměv fotbalové legendy Cristiana Ronalda také nelze přehlédnout a nutno dodat, že v mládí rozhodně neměl tak pravidelný a běloskvoucí chrup, jakým se pyšní dnes. Po úpravách získal typický zářivý „hollywoodský“ úsměv.

Známé osobnosti moc dobře vědí, že krásný chrup je záruka úspěchu v Hollywoodu.
Herec Tom Cruise jako malý chlapec a dnes
Herec Tom Cruise s křivými zuby rozhodně nebyl miláčkem Hollywoodu. S rovnými zuby vypadá dnes mnohem lépe.
Tom Cruise a jeho dokonalý úsměv na stadionu v New Jersey před finále mistrovství světa.
Katie Holmesová si také nechala vylepšit úsměv
30 fotografií

Patrnou proměnou si prošly i úsměvy herečky a zpěvačky Miley Cyrus, která nejspíš sáhla po fazetách, herce Bena Afflecka, zpěvačky Victorie Beckham či herečky Demi Moore.

Duff kvůli úrazu, Clooney kvůli bruxismu

Hilary Duff navíc u zubaře řešila poškození předních zubů po úrazu a následně podstoupila další estetické úpravy. Naopak Morgan Freeman zvolil umírněnější cestu a zachoval přirozený vzhled svého úsměvu.

I starší generace vsadily na perfektní úsměv: v průběhu let výrazně se změnil Nicolas Cage, který kvůli filmovým rolím prošel rozsáhlou stomatologickou léčbou včetně korunek, zpěvačka Celine Dion nebo herec George Clooney. U Clooneyho hrálo roli také obrušování zubů způsobené bruxismem (termín pro nevědomé zatínání, skřípání nebo cvakání zubů buď během spánku, nebo i během dne – pozn. redakce).

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