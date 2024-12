Umělkyně se neholí a ochlupení jen zastřihuje, pak z něj tvoří svá díla

Sedmadvacetiletá žena z Montrealu považuje holení za výmysl moderní doby, aby se více prodávaly žiletky a jiné nástroje na odstraňování chloupků. Má za to, že jde o pouhý byznys a „vymývání“ mozků lidem. „Kdyby se každý den mnohokrát neopakovalo, jak je ochlupení nežádoucí, nechutné a není sexy, lidé by se neholili. Nevěřím tomu, že by se najednou z ničeho nic chloupků zbavovali,“ uvedla.

Šest let se neholila, své chloupky si pouze zastřihuje, aby je mohla použít pro své umění. Chloupky nalepuje na obrazy, které sama namalovala. Někteří lidé jsou z jejího počínání znechuceni, jiní ji za to obdivují. Každý den se setkává s rozporuplnými reakcemi okolí, ale věří, že v budoucnu svět opět přijde na to, že ochlupení je přirozené a není nechutné.

Kvůli chloupkům má problémy i v oblasti randění. Muži stále nejsou připraveni na to, že by žena byla neoholená. „Kvůli ochlupení už jsem několikrát dostala kopačky. Pro některé muže je to moc. Rozumím tomu. Je pochopitelné, že to není přitažlivé pro každého. Jeden muž mi také řekl, že není schopen mít partnerku, která je víc chlupatá než on sám,“ svěřila se Esther pro server Dailystar.

Esther bude dál bojovat za přirozenost a doufá, že i ostatní ženy přijmou sebe sama a naučí se milovat i své ochlupení. „Není to nedokonalost, to si vymysleli lidé z obchodu a reklamy. Jde jim jen o prodeje, nic víc v tom není,“ dodala.