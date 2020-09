Nechcete uklízet? V Británii vám vycídí byt nahé uklízečky

V přepočtu dva tisíce tři sta korun za úklid ve spodním prádle a necelé tři tisíce za úklid bez oblečení. Vše samozřejmě bezpečně s respirátorem nebo rouškou, aby se v rámci pandemie koronaviru nenakazila uklízečka ani její klient.

Firma se zaručuje, že jde pouze o úklid a není v tom nic jiného. Zdůrazňuje, že nejde o sexuální služby. Byť by se taková práce mohla zdát dost bizarní, v Británii je o ni nemalý zájem. Hlavně v době karantény. Uklízečka vám umyje okna, vyluxuje, vypere prádlo, vyžehlí, a to vše úplně nahá, když po tom budete toužit.

„S příchodem koronaviru a práce z domova se naše práce víc rozjela. Je o ni nevídaný zájem. Naše služby si lidé oblíbili. Lidé jsou rádi za trochu povyražení v těchto náročných a smutných dnech,“ sdělil šéf společnosti pro server Mirror.co.uk.

Lidé prý objednávají služby odhalených uklízeček i svým přátelům jako dárek k narozeninám nebo jen pro zlepšení nálady. Berou to jako zábavu. I tak se najdou tací, kteří společnost odsuzují.

„Jde o práci, a tak by to měl každý brát. Nehledat v tom něco jiného. Nyní se poohlížíme po společnostech v jiných státech, které by s námi chtěly spolupracovat. Chtěli bychom naše služby rozjet i mezinárodně,“ doplnil majitel společnosti.

Muži se také živí jako uklízeči: