Žena by si přála víc končetin, identifikuje se totiž jako mimozemšťanka

Lhouraii by si přála mít svou kůži modrou permanentně. Každodenní líčení už pro ni začíná být otravné a uvažuje nad tetováním. „Vím, že by bylo velmi bolestivé, kdybych si měla nechat celé tělo potetovat modře, ale rozhodně by to stálo za to. Cítím, že jsem ve své podstatě modrá. I má aura je modrá,“ myslí si.

Její okolí už si zvyklo na její extravagantní vzhled a nikdo z blízkých to neřeší. Její přítel se také identifikuje jako návštěvník z jiné planety a stejně jako ona si užívá každodenní výrazný make-up. Lhouraii se živí jako manikérka a svým klientkám na nehtech vytváří doslova umělecká díla. Inspiraci prý hledá v myšlenkách i vzpomínkách na „minulost“ na jiné planetě.

Na Instagramu má komunitu lidí, kteří jsou prý také z jiné planety a vzájemně se podporují. „Když jsem byla malá, cítila jsem, že do společnosti nějak nezapadám. Vždy mě měli za podivínku, nerada jsem chodila mezi lidi a zůstalo mi to do dospělosti. Nejraději jsem doma, vyhýbám se přelidněným místům a mám svůj vlastní svět. Nikomu neubližuji, nikoho k ničemu nenutím. Mám okolo sebe milující rodinu a přátele a jsem spokojená,“ doplnila.