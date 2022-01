Učitelka si stěžovala na plat, práci ukončila a nyní je milionářkou

Nikdy nevypadala jako modelka s extrémně štíhlou postavou a dlouhýma nohama. Roky také se svým vzhledem sama bojovala. V posledních letech se ale začala mít ráda a své oblé křivky opravdu miluje. A nestydí se je dát na odiv.

Propadla současnému trendu prodávání vlastních odhalenějších fotografií online. Sama říká, že nikoho k ničemu nechce nabádat, protože si uvědomuje, že taková forma výdělku není s ohledem na společnost nebo rodinu úplně běžná. I ona v minulosti odsuzovala ženy, které byly schopné prodat svou nahotu.

„Je to můj život. Nikdo nemá právo mě soudit. Já jen popisuji svůj životní příběh. Vím, že to pro mnohé je něco nepředstavitelného a naprosto jejich názor respektuji. Jsem spokojená. Myslím, že to je nejdůležitější. Vydělám si dost peněz,“ sdělila žena. V přepočtu si prý měsíčně přijde i na pět milionů korun. To pro ni byla v minulosti částka, na kterou by spořila roky. Jako učitelka v mateřské škole ale prý nebyla spokojená.

Stejně tak má problém i s milostnými vztahy. Říká, že je velmi náruživá a kvůli tomu si zatím nedokáže udržet vztah delší dobu. Málokterý muž totiž dle jejích slov dokáže držet krok. Navíc pro ni není přijatelná monogamie. Zatím se necítí na to, aby zůstala do konce života s jedním partnerem.

„Myslím, že jsem tím zničila všechny mé dosavadní vztahy,“ sdělila pro server The-sun.com. Žena je se svou profesí spokojená, ale mnoho z jejích rodinných příslušníků dosud nemá ponětí, co doopravdy dělá. „Máme v rodině mnoho lékařů a učitelů a nikdy by nepochopili, co a proč vlastně dělám. Já sama jsem jako dítě byla studijní typ. Chodila jsem na soukromou školu a vzdělání pro mě bylo vším. Posunula jsem se ale dál a je ze mě trochu jiný člověk,“ dodala.