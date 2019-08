Aby se vlasy stažené do ohonu proměnily ve stylový účes, který se neztratí ani na party, stačí málo. Chcete-li zkrotit dlouhou hřívu do kompaktního a zároveň působivého ohonu, přidejte o několik gumiček navíc. Aby byly „bubliny“ pěkně nafouklé, nastříkejte napřed do délek texturující sprej a po každém stažení vlasy nad gumičkou prsty jemně povytáhněte. Na závěr vše zafixujte lakem, ideálně s lesklým finišem.

Autor: Profimedia.cz