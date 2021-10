Kulinářská mekka v růžové zahradě. Navštivte Tyrolsko

Butikový hotel Rosengarten najdete v tyrolské obci Kirchberg, sedm kilometrů od Kitzbühelu. Tato růžová zahrada září zejména na kulinářském nebi. Majitelem je totiž nejslavnější rakouský šéfkuchař Simon Taxacher, který získal čtyři kuchařské čepice od gastronomického průvodce Gault Millau a řadu dalších ocenění včetně dvou michelinských hvězd.

Michelinská restaurace je momentálně zavřená, ale i v druhé restauraci kouzlí večer co večer neuvěřitelné tyrolské speciality se středomořskými vlivy, na které se sjíždějí návštěvníci z celého okolí. Simon také rád servíruje delikatesy z vnitřností jako plíčky či brzlík. Ale i ryby a masa má skvostné. Nezapomíná ani na vegetariány, kterých sem jezdí čím dál tím víc.

Od sympatické manažerky hotelu Sandry Kobald, jsme dokonce vymámili Simonova nejoblíbenější jídla. A byli jsme překvapeni, že je to česká klasika, tedy hovězí vývar s játrovými knedlíčky a řízek s bramborovým salátem. Snídani a večeře si romantici mohou vychutnat na terase s výhledem na smaragdově zelené louky a drsné štíty hor, v případě špatného počasí pak v piano baru s knihovnou a plápolajícím krbem. Každý čtvrtek hotel nabízí degustace vín se someliérem Gabrielem, který pochází z vyhlášeného vinařského regionu Wachau.

Kvalita pěti hvězdiček

Od pokojů nečekejte nic menšího než pětihvězdičkovou dokonalost. Doporučujeme apartmá s krbem, profesionální vinotékou a prosklenou koupelnou, ze které se otevírají nádherné pohledy na okolní hory. Nechybí ani posilovna se stroji TechnoGym a designové wellness, kde najdete bazén s vířivkou. Po jeho návštěvě si můžete zajít do sauny či páry a poté spočinout v odpočívárně s vodními lůžky a čajovým barem. Pro milovníky soukromí je k dispozici privátní spa suite Rosen. V nabídce je široký výběr kosmetických ošetření a procedur. Místní specialitou je masáž Pro sleep, která vás přenese do světa klidu a harmonie, takže celou noc budete spát jako miminko. Zárukou toho jsou i luxusní postelové matrace a čerstvý vzduch. Hotel má jen 26 pokojů, takže se zde budete cítit jako doma. O to se postará dvacítka milých a ochotných zaměstnanců. Majitelé totiž kladou velký důraz na kvalitu servisu a své zaměstnance vnímají jako kolegy.

Na kole hned od hotelu

Zdejší příroda nabízí ideální podmínky pro horské túry i cyklistiku. Projet se můžete i na e-biku. Cyklostezky začínají hned u hotelu. Také máte možnost zahrát si golf na některém ze tří nádherných hřišť v okolí, na které vám hotel zajistí výrazné slevy. Vynechat byste neměli hřiště Kitzbühel-Kaps, které nabízí devět jamek, stoleté stromy a krásné vodní plochy. Těšit se můžete na náročný ale spravedlivý sportovní zážitek v nezapomenutelném prostředí. Majitelem je hrabě Lambert, kdysi jeden z nejlepších golfových amatérů. Do místního steakhausu byste měli vyrazit i pokud golfu neholdujete. Šťavnaté hovězí a terasa umístěná nad jezerní hladinu jsou totiž nezapomenutelné. Po jídle můžete vyrazit do centra na nákupy. Kromě všudypřítomného ikonického kamzíka, známého symbolu Kitzbühelu, zde najdete řadu sportovních obchodů a luxusních butiků včetně Louis Vuitton a Moncler.

Golfová hřiště všude kolem

Dalších osmnáct jamek s přesným názvem Kitzbühel-Schwarzsee-Reith leží u stejnojmenného jezera. První část je spíše rovina, která nabídne odpočinek a dost času kochat se nádhernými alpskými velikány. Druhá část naopak připraví ostrá stoupání a klesání, takže budete chvílemi marně hledat rovnou půda pod nohama. Zde pochopíte, proč má hřiště v logu kamzíka. Nezapomenutelná je šestnáctka přes hlubokou propast přezdívaná Myší past, stejně jako pasáž na Hahnenkammu. Závěrečná jamka připraví překvapení v podobě drajvu přes vysoký plot.

Za návštěvu rozhodně stojí hřiště Kitzbüheler Alpen Westendorf umístěné na slunečné náhorní plošině. Otevřeno bylo v roce 2014, ale přesto vypadá, jako by zde stálo od nepaměti. Zřejmě díky nádherné přírodě a vzrostlým stromům, které vás provází po celou dobu. Lesy jsou hodně husté, takže většinou nenajdete míč, ale za to spoustu malin a borůvek. Hrací i tréninkové plochy jsou perfektní, fairwaye šťavnaté a greeny bez jediné skvrnky. Všechno dokonale ladí a jen těžko hledáte nedostatky. Špičkové kvalitě hřiště odpovídá i cena. Ta vás však díky slevě nebude nijak pálit. Nechybí ani bohatě zásobený pro-shop a restaurace s terasou slibující atraktivní výhledy. Psi jsou zde také vítáni.

Informace o hotelu a speciálních nabídkách najdete na www.rosengarten-taxacher.com.