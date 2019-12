Tyra Banksová: z úspěšné supermodelky se přerodila v televizní hvězdu

Kariérní příběh Tyry Banksové se začal psát v roce 1984, kdy jí bylo jedenáct let. Během pouhých tří měsíců vyrostla o osm centimetrů a shodila 13,5 kg. A zatímco předtím trpěla pro svůj vzhled šikanou ze strany spolužáků, nyní se směle mohla vydat na dráhu modelky.

Zpočátku však byla odmítnuta šesti modelingovými agenturami, než se tehdy patnáctiletá rodačka z americké Kalifornie uchytila v L.A. Models a o rok později v Elite Model Management.

Když záhy dostala příležitost pracovat jako modelka v italském Miláně, neváhala. Již v roce 1991 se poprvé zúčastnila prestižního pařížského týdne módy a odchodila 25 přehlídek.

Její sláva stoupala strmě vzhůru. Na začátku 90. let nafotila série snímků pro americký, italský, francouzský a španělský Vogue, pro několik vydání magazínů Elle, Harper’s Bazaar i Vanity Fair.

Úspěšná modelka se však stala trnem v oku o tři roky starší kolegyně Naomi Campbellové, která se bála o svou práci a Tyře to dávala nepokrytě najevo. „Dostala jsem se do Paříže a bylo to velmi těžké. Sice se mi dařilo a docela rychle, ale pak se začalo říkat: ‚Pozor Naomi, přichází Tyra. Hlídej si záda, tato mladší chce tvůj flek‘,“ rozpovídala se Tyra v televizním rozhovoru.

Kvůli nevraživosti ze strany Campbellové musela opustit dosavadní modelingovou agenturu. Situace mezi oběma hvězdami se uklidnila až po letech, kdy se Naomi přišla Tyře omluvit.

Tyřiny úspěchy byly zároveň přelomem v modelingu. Dívky černé pleti to totiž na přelomu 80. a 90. let neměly vůbec lehké. Především fotka Tyry jakožto první černošky na obálce prestižního „plavkového vydání“ časopisu Sports Illustrated znamenala začátek nové éry a dveře do světa módy se čokoládovým kráskám konečně otevřely naplno.

Letos se supermodelka objevila na obálce stejného magazínu znovu, o 22 let starší a podle svých slov o jedenáct kilo těžší. „Je stereotyp, že jen dvacátnice jsou v bikinách sexy. Že když dosáhneme určitého věku, už nejsme žádoucí. Chci ukázat, že modeling nemá věkovou hranici. Vracím se z důchodu, abych předvedla, co hlásám,“ prohlásila.

Po třicítce do důchodu

I přes občasný návrat má dnes Tyra Banksová kariéru supermodelky již za sebou. Do modelkovského důchodu odešla oficiálně v roce 2005, údajně protože se nadále nechtěla trápit hlady.

Na jejím kontě najdeme nespočet módních přehlídek i reklamních kampaní pro světové značky jako Chanel, Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Calvin Klein, Givenchy a mnoho dalších. Kromě toho byla osm let andílkem značky Victoria’s Secret.

V současnosti se Tyra soustředí především na svou dráhu televizní hvězdy. Objevila se v několika seriálech a filmech jako Fresh Prince, Felicity, Superdrbna či Divoké kočky a do svých videoklipů ji zařadili George Michael i Michael Jackson.

Především však založila společnost Bankable Productions, která stojí za produkcí Show Tyry Banksové a Amerika hledá topmodelku. Zatímco její talk show skončila v roce 2010, jako porotkyně se Tyra v pořadu Amerika hledá topmodelku objevuje dodnes. Mimochodem, jde o jeden z nejúspěšnějších TV pořadů všech dob, vysílaný ve 140 zemích.

Rozruch před třemi lety způsobila zpráva, že Tyra Banksová bude přednášet na kalifornské Stanfordově univerzitě. Její přednášky se zaměřují na tvorbu vlastní značky a i přes veškeré pochybnosti je při pohledu na seznam všech Tyřiných firem jasné, že si univerzita nemohla najít lepšího vyučujícího. Bývalá supermodelka totiž nevlastní jen produkční společnost, ale podniká i v oblasti módy a krásy a napsala i dva bestsellery.

V soukromí je Tyra vášnivou amatérskou kosmetičkou, interiérovou designérkou a rapperkou. Miluje zmrzlinu, grilování a je schopná strávit celý víkend v pyžamu. Mimo to je také mámou na plný úvazek.

Před čtyřmi lety vzdala svůj zápas s neplodností a syna Yorka jí a jejímu tehdejšímu partnerovi, norskému fotografovi Eriku Aslovi, porodila náhradní matka. Vztah s Aslou Tyře sice nevydržel, radost jí dělá alespoň syn. Aby se mu mohla při své vytíženosti pořádně věnovat, nechala si v natáčecím studiu zbudovat dětský pokojíček, kde si York hraje, zatímco máma točí.