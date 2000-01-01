náhledy
Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži tak nebyla o nevšední modely nouze. Některé však byly ulítlejší než jiné. Mezi podivnostmi z přehlídkových mol nechyběly polštáře, brouci, záchodové štětky i bezvládná těla.
Autor: Profimedia.cz
Značka Hodakova je favoritem extravagantních celebrit. Příští rok se díky ní můžou převléct třeba za polštář.
Autor: Profimedia.cz
Podivná obuv bude jedním z největších trendů příštího roku. Z kolekce Collina Strada
Autor: Profimedia.cz
Návrháři se pro inspiraci obraceli do dob renesance. Vypůjčili si v ní třeba nabírané pánské pumpky. Z kolekce Luar
Autor: Profimedia.cz
Úchvatnou kolekci inspirovanou brouky předvedl Thom Browne. Nositelná ovšem příliš není.
Autor: Profimedia.cz
Kolekce Thoma Browne se jmenuje Ze života hmyzu. Některé modely měly motýlí křídla.
Autor: Profimedia.cz
Na přehlídce Julie Kegelsové se o zábavu postaraly účesy v podobě ustřižených a nalepených culíků.
Autor: Profimedia.cz
Dries van Noten si nás příští rok představuje jako střízlivé babičky. V pletené vestičce, korálích a pohodlí.
Autor: Profimedia.cz
Kapuce na oblečení návrháře Ricka Owense by si zasloužily pitvu. Jak si asi udržují svůj tvar?
Autor: Profimedia.cz
Při pohledu na tento model Ricka Owense mi vytanulo na mysli moje oblíbené jídlo: miska horkých japonských nudlí udon.
Autor: Profimedia.cz
Až si budete vybírat nové boty, nedržte se při zemi, vzkazují módní domy včetně Givenchy.
Autor: Profimedia.cz
Andreas Kronthaler, který navrhuje pro značku své zesnulé manželky Vivienne Westwoodové, vytvořil model ušitý z pytlů na odpadky.
Autor: Profimedia.cz
Dalším módním materiálem, který najdete doma, je starý koberec. Z kolekce Celine
Autor: Profimedia.cz
Největší pozornosti se mezi extravagantními přehlídkami dočkal návrhář Junya Watanabe. Je znát, že je odchovancem Rei Kawakubo, zakladatelky značky Comme des Garçons.
Autor: Profimedia.cz
Kostkovaná košile dostala u Jeana Paula Gaultiera zcela novou, téměř „mimotělní“ podobu.
Autor: Profimedia.cz
Košile se na přehlídce Jean Paul Gaultier proměnily v neobvyklé kreace, které místy téměř přestávaly připomínat klasický oděv.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli je Louis Vuitton obvykle velmi nositelnou značkou, letos se na jeho přehlídce objevily i poměrně divoké modely.
Autor: Profimedia.cz
Avantgardní tvorbu Matières Fécales si v poslední době oblíbily celebrity včetně Zendayi. Řadě obličej zahalujících modelů se však nejspíše vyhnou.
Autor: Profimedia.cz
Přehlídka Moschino letos nebyla tak divoká jako obvykle. Jeden z modelů však připomínal záchodovou štětku.
Autor: Profimedia.cz
Značka Moschino zůstala věrná své maximalistické pověsti. Na přehlídce nechyběly kamínky, objemné sukně ani výrazné volány.
Autor: Profimedia.cz
Trend podivné obuvi se zjevně bude týkat i pánů. Kam se v ní dá chodit, nevíme. Z kolekce Campillo
Autor: Profimedia.cz
Area je tradičně jednou z nejextravagantnějších značek na týdnech módy. Ani letos její návrháři nezklamali.
Autor: Profimedia.cz