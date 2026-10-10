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Polštáře, brouci, ostnaté podprsenky. Bláznivé kreace z podzimních týdnů módy

Karolína Snellgrove
Fotočlánek   4:00
Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně,... Značka Hodakova je favoritem extravagantních celebrit. Příští rok se díky ní... Podivná obuv bude jedním z největších trendů příštího roku. Z kolekce Collina... Návrháři se pro inspiraci obraceli do dob renesance. Vypůjčili si v ní třeba... Jedno renesanční strašidlo se zjevilo na přehlídce Collina Strada v New Yorku. Simone Rocha do své nové kolekce zařadila téměř funerální motivy. Nahoře pohřeb, dole budoár. Tak vypadaly některé modely návrhářky Simone Rochy. Úchvatnou kolekci inspirovanou brouky předvedl Thom Browne. Nositelná ovšem... Kolekce Thoma Browne se jmenuje Ze života hmyzu. Některé modely měly motýlí... Bohaté péřové fascinátory poněkud přehlušily modely značky Marques Almeida. Některé kreace Julie Kegelsové jsou opravdu jen pro odvážné. Na přehlídce Julie Kegelsové se o zábavu postaraly účesy v podobě ustřižených a...
Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži tak nebyla o nevšední modely nouze. Některé však byly ulítlejší než jiné. Mezi podivnostmi z přehlídkových mol nechyběly polštáře, brouci, záchodové štětky i bezvládná těla.

Týdny módy patří k nejdůležitějším událostem módního kalendáře. Každoročně se konají v různých městech včetně Prahy, ty nejprestižnější ovšem probíhají v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži.

Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži tak nebyla o nevšední modely nouze. Některé však byly ulítlejší než jiné. Mezi podivnostmi z přehlídkových mol nechyběly polštáře, brouci, záchodové štětky i bezvládná těla.
Značka Hodakova je favoritem extravagantních celebrit. Příští rok se díky ní můžou převléct třeba za polštář.
Podivná obuv bude jedním z největších trendů příštího roku. Z kolekce Collina Strada
Návrháři se pro inspiraci obraceli do dob renesance. Vypůjčili si v ní třeba nabírané pánské pumpky. Z kolekce Luar
40 fotografií

Návrháři zde představují kolekce pro nadcházející sezonu. Týdny módy udávají směr, kterým se bude módní průmysl v dalších měsících ubírat, a ovlivňují nejen nabídku obchodů, ale také práci stylistů, časopisů a dalších lidí pohybujících se v módě.

MěstoTermín
New York10.–15. září 2026
Londýn17.–21. září 2026
Milán22.–28. září 2026
Paříž28. září – 6. října 2026

Přehlídky jsou zároveň místem, kde mohou návrháři experimentovat. Některé modely slouží spíše jako demonstrace nápadu než jako praktické oblečení. Právě z přehlídkových kolekcí se však postupně vyčleňují konkrétní prvky a trendy, které se dostávají do konfekce a následně i do šatníků běžných zákazníků.

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