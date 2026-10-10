Týdny módy patří k nejdůležitějším událostem módního kalendáře. Každoročně se konají v různých městech včetně Prahy, ty nejprestižnější ovšem probíhají v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži.
Návrháři zde představují kolekce pro nadcházející sezonu. Týdny módy udávají směr, kterým se bude módní průmysl v dalších měsících ubírat, a ovlivňují nejen nabídku obchodů, ale také práci stylistů, časopisů a dalších lidí pohybujících se v módě.
|Město
|Termín
|New York
|10.–15. září 2026
|Londýn
|17.–21. září 2026
|Milán
|22.–28. září 2026
|Paříž
|28. září – 6. října 2026
Přehlídky jsou zároveň místem, kde mohou návrháři experimentovat. Některé modely slouží spíše jako demonstrace nápadu než jako praktické oblečení. Právě z přehlídkových kolekcí se však postupně vyčleňují konkrétní prvky a trendy, které se dostávají do konfekce a následně i do šatníků běžných zákazníků.
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