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Móda utržená ze řetězu. Příští rok nás čekají flitry, volány i mohutné sukně

Karolína Snellgrove
Najděte, prosím, v šatníku flanelovou košili, sukni pošitou flitry, sako s péřovým lemováním a lodičky na mohutné platformě. Jen takto budete, zdá se, připraveni na příští rok. Módní návrháři popustili uzdu fantazii a pro jaro a léto 2027 si vysnili bláznivý sen. Představili ho na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži.

První jarní větřík roku 2027 by měl do našich šatníků přivát maximalismus ve své ryzí podobě. Jak se ukázalo na týdnech módy, které ve čtyřech hlavních městech módy proběhly během září a října, návrháři mají letos vizi až překvapivě jednotnou. Bez okolků opovrhli střídmostí, minimalismem a tichým luxusem. Jejich kreace mnohdy připomínaly spíše divadelní kostýmy.

Módní návrháři popustili uzdu fantazii a pro jaro a léto 2027 si vysnili bláznivý sen. Představili ho na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži.
Destilací všech nových trendů jako by byla pařížská přehlídka Valentino.
Kreativní ředitel Alessandro Michele zkombinoval nezkombinovatelné.
Valentino letos vsadilo na nečekané kombinace. Lehký satén, flitry, flanel i peří se potkaly v jediné kolekci.
36 fotografií

Destilací všech nových trendů jako by byla pařížská přehlídka Valentino. Kreativní ředitel Alessandro Michele zkombinoval nezkombinovatelné. Právě jeho kreace jsem popsala v úvodu: flanelové košile s průsvitnými pouzdrovými sukněmi, pošitými flitry, k tomu spousta peří a boty, na kterých se téměř nedá chodit.

Kostkované košile letos zařadil do kolekce také módní dům Jean Paul Gaultier, mají ale zajímavé podoby. Jedna byla stažená kolem prsou tak, že sotva zakrývala bradavky, jiná zasahovala mimo tělo. Někdy se takové výtvory těžce popisují, podívejte se proto raději do galerie. Jisté je to, že před následujícími prezidentskými volbami mají příznivci Petra Pavla o čem přemýšlet. Své staré flanelky mohou v duchu návrhářů z Paříže upravit na tisíc a jeden způsob.

Modely podobného ražení ale byly k vidění i v tradičně vcelku strohém Londýně. Značky jako Erdem či Bora Aksu předvedly objemné, téměř barokní sukně a manžety s peřím, objevily se zde také korzety, krajky a spousta třásní.

Kostkovaná košile dostala u Jean Paul Gaultier zcela novou podobu. Návrháři ji tentokrát nechali výrazně pracovat s odhaleným tělem.

Valentino letos vsadilo na nečekané kombinace. Lehký satén, flitry, flanel i peří se potkaly v jediné kolekci.

Velkou událostí byl návrat značky Alexander McQueen z Paříže do domovského Londýna. Kreativní ředitel Seán McGirr si dal tentokrát záležet na tom, aby se jeho vize přiblížila zakladateli Alexandru McQueenovi. Do kolekce zapracoval charakteristické lebky, čertí rohy, drsné kožené řemeny kontrastující s lehkým hedvábným saténem… Nechyběly ovšem ani zmíněné mohutné platformy a barokní střihy sukní.

New Yorku taktéž vládl maximalismus. Z prvků, které mi ulpěly v paměti, zmíním áčkové sukně do půli lýtek, tedy v překvapivě nelichotivé délce, v kombinaci s plochými botami. Objevily se na přehlídce Altuzarra, Cult Gaia, TWP či Khaite. Taková dvojice neslušela ani ultra štíhlým modelkám, a snad tedy zůstane jen na molech.

Hned na několika přehlídkách (Conner Ives, Kallmeyer) byly k vidění široké pásy, které jako by návrháři vytrhli ze smokingu, a přidali je k ležérním modelům. A to jak k těm pánským, tak i dámským. Zajímavé, originální, inspirativní.

Karolína Snellgrove

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Dále byly v New Yorku hojně zastoupeny volány (spousta volánů). Ty na sebe vzaly nejroztodivnější podoby, třeba podobu fiží, manžet, sukní s těžkými, odstávajícími volány, připomínajícími vánoční stromeček, a dokonce tutu sukní k formálnímu kalhotovému kostýmu (?!).

Nejumírněnější tak byl poněkud paradoxně Milán, byť tomu bývá často přesně naopak. Ferragamo a Max Mara vsadily na vojenskou estetiku s přísnými kabáty a vestami v neutrálních odstínech a s koženým řemením. Oba návrháři, Maximilian Davis, respektive Ian Griffiths zmínili, že se inspirovali třicátými a čtyřicátými léty, konkrétně dělníky v jednom případě, objeviteli a cestovateli v druhém. Nebyl to samozřejmě záměr, ale obě kolekce byly až nepříjemně podobné.

Zklamáním byla přehlídka Armani, plná černých a bílých, střihově nezajímavých kousků. Jeden detail ale vynikl: spuštěný pas sukní a kalhot. Návratem nízkých sedů my módní redaktoři už nějakou dobu strašíme. Návrháři je v posledních letech opakovaně zařazují do nových kolekcí, v ulicích se však zatím masově neujaly. Většinová populace tomuto trendu nejspíš úspěšně vzdoruje, neboť sluší jen opravdu málokomu.

I v Miláně se odehrálo několik čistě maximalistických přehlídek: Moschino, Roberto Cavalli, Etro či Versace. Není to žádné překvapení, neboť jde o značky, které jsou na přezdobenosti postavené. I na těchto přehlídkách se tak míhaly kousky vyšívané kamínky, objemné sukně, kanýry, volány, třásně a divoké zvířecí vzory.

Sedm módních trendů, které ovládnou podzim. Některé už máte ve skříni

Poněkud jiné, řekli bychom sofistikovaněji kýčovité — jakkoliv to může znít jako oxymoron – bylo letos Versace, které má nového kreativního ředitele Daria Vitale. Ten se odklonil od výrazných barev zakladatele Gianniho Versace a zařadil tlumenější paletu. U střihů se pak nechal inspirovat osmdesátými lety. Dalo se v nich vidět Madonnu v jejích počátcích. Ne náhodou její hudba přehlídku doprovázela.

Obvykle píšu z týdnů módy dva články, jeden s novými trendy a druhý s nejrůznějšími podivnostmi. Letos jako by však oba splynuly v jeden. Při sledování přehlídek ze všech čtyř měst jsem si přišla trochu jako Alenka v Říši divů.

Módní návrháři popustili uzdu fantazii a pro jaro a léto 2027 si vysnili bláznivý sen. Představili ho na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži.
Destilací všech nových trendů jako by byla pařížská přehlídka Valentino.
Kreativní ředitel Alessandro Michele zkombinoval nezkombinovatelné.
Valentino letos vsadilo na nečekané kombinace. Lehký satén, flitry, flanel i peří se potkaly v jediné kolekci.
Košile se na přehlídce Jean Paul Gaultier proměnily v neobvyklé kreace, které místy téměř přestávaly připomínat klasický oděv.
36 fotografií

Pro většinu z nás může tohle všechno být „trochu moc“. Aspoň tu však máme po několika střídmějších sezonách zase změnu. Na své si tak nově přijdou i lehce excentričtí milovníci módy. Nu a příznivci minimalismu nemusí zoufat. Mají koneckonců tu výhodu, že jejich styl z módy nevyjde nikdy.

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