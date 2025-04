Jarní týdny módy jsou u konce, a my jsme díky nim získali vhled do trendů pro letošní podzim a zimu. Milovníky barev a inovací tentokrát návrháři zklamali. Převládaly velmi jednoduché modely, převážně v černé barvě. Shrnuli jsme pro vás nejzásadnější momenty z týdnů módy v New Yorku, Miláně, Paříži a Londýně.