Destilovaný Versace
Letošní podzimní týdny módy byly celé o premiérách. Debutovalo zde neuvěřitelných čtrnáct návrhářů v pozicích kreativních ředitelů legendárních značek.
Nejcitelnější změna proběhla v módním domě Versace. Po téměř třech dekádách z trůnu kreativní ředitelky sestoupila Donatella Versace, sestra tragicky zesnulého zakladatele Gianniho. Na její post nastoupil Dario Vitale, který dříve působil v Miu Miu a u Bottegy Venety.
Bylo na čase, chtělo by se říct. Po vyčpělé Donatelle je Vitale závanem čerstvého vzduchu. Na přehlídce v Miláně představil modely, které postrádaly klasickou kýčovitost, působily moderněji, jednodušeji, avšak stále byly excentrické tak, aby se dalo ihned odhadnout, o jakou značku se jedná.
Vitale si pohrál s vrstvením, modely opatřil klidně i několika pásky, všelijakými průstřihy na místech, na kterých bychom to nečekali, zkombinoval nesourodé potisky a neopomněl ani klasicky osmdesátkové barvy a střihy. Jeho kolekce je tak úžasnou esencí původní tvorby Gianniho Versace.