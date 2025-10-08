Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku kolekce na jaro a léto příštího roku. Shrnuli jsme pro vás ty nejlepší okamžiky z uplynulých týdnů módy.
Dario Vitale zvolil spíše střídmou barevnou paletu, kterou ozvláštnil potisky.

Destilovaný Versace

Letošní podzimní týdny módy byly celé o premiérách. Debutovalo zde neuvěřitelných čtrnáct návrhářů v pozicích kreativních ředitelů legendárních značek.

Nejcitelnější změna proběhla v módním domě Versace. Po téměř třech dekádách z trůnu kreativní ředitelky sestoupila Donatella Versace, sestra tragicky zesnulého zakladatele Gianniho. Na její post nastoupil Dario Vitale, který dříve působil v Miu Miu a u Bottegy Venety.

Bylo na čase, chtělo by se říct. Po vyčpělé Donatelle je Vitale závanem čerstvého vzduchu. Na přehlídce v Miláně představil modely, které postrádaly klasickou kýčovitost, působily moderněji, jednodušeji, avšak stále byly excentrické tak, aby se dalo ihned odhadnout, o jakou značku se jedná.

Nová kolekce Versace je reminiscencí slunných dní v Miami v osmdesátých letech.
Pod vedením nového kreativního ředitele Daria Vitale přišla značka Versace o charakteristickou kýčovitost.
Návrhář zvolil spíše střídmou barevnou paletu, kterou ozvláštnil více či méně bláznivými potisky.
Chanel se blýskl opulentní vesmírnou show.
Vitale si pohrál s vrstvením, modely opatřil klidně i několika pásky, všelijakými průstřihy na místech, na kterých bychom to nečekali, zkombinoval nesourodé potisky a neopomněl ani klasicky osmdesátkové barvy a střihy. Jeho kolekce je tak úžasnou esencí původní tvorby Gianniho Versace.



