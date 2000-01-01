náhledy
Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou řadu úletů. Podívejte se na to nejzajímavější ze škatulky „bizár“.
Autor: ČTK
Přehlídka značky Libertine byla tak trochu exkurzí do historie. Většina modelů byla totiž inspirovaná uniformami napoleonské éry. Nechyběly dvourohé klobouky bicorny, kokardy a spousta falešných řádů.
Autor: Profimedia.cz
Dlouho jsme přemýšleli, zdali byla kočka, sloužící jako kabelka na přehlídce Colliny Strady v New Yorku, plyšová, vycpaná či snad jen dokonale ochočená. A musíme přiznat, že si stále nejsme tak docela jistí.
Autor: Profimedia.cz
A pak že je denim okoukaný! Návrháři rok co rok vymýšlejí neotřelé způsoby, jak tuto stálici našich šatníků obměnit. Letos se díky značce Area dočkala podoby džínů uvázaných na uzel.
Autor: Profimedia.cz
Area, jejíž přehlídka se konala v New Yorku, již klasicky přinesla jedny z největších úletů. Byly mezi nimi i tyto šaty z barevných „dárkových“ stužek.
Autor: Profimedia.cz
Byly omotané do hadrů, které vystavily přednosti na odiv, a na hlavě musely balancovat kužely z drátů. Modelky předvádějící pro Paola Carzanu v Londýně to letos neměly zrovna jednoduché.
Autor: Profimedia.cz
Spoustu nelichotivých střihů, které jako by vypadly z předminulého století, představila v Londýně značka Bora Aksu. Doplňovaly je čelenky s háčkovanýma ušima.
Autor: Profimedia.cz
Návrhářské duo Chopova Lowena se letos nejspíš inspirovalo ve skříních svých dcer předškolního věku. Jak jinak si vysvětlit všechny ty infantilní obrázky, copánky, mašle a růžové tylovky? Výsledek je přinejmenším rozpačitý. Chtěl by toto někdo dospělý skutečně nosit?
Autor: Profimedia.cz
Slaměné tričko, kabelka a plavecká čepice. Modelka v kreaci Oscara Ouyanga vypadala jako ukázkový strašák do zelí.
Autor: Profimedia.cz
Některé přehlídky jako by byly tak trochu... pravěké. K tomuto dojmu přispělo použití přírodních materiálů, kromě slámy také peří. Oděv hodný šamana se objevil na přehlídce Oscara Ouyanga.
Autor: Profimedia.cz
Monstrózní límce by modelkám záviděl snad i samotný hrabě Drákula. Pro podobný kousek si bude muset zajít do butiku Roksanda.
Autor: Profimedia.cz
Simone Rocha si místo v bizarní kolonce vysloužila nejen sukněmi zvláštních tvarů a ozdob, ale především díky polštářkům, které si modelky nosily v ruce.
Autor: ČTK
Nebyly by to týdny mody, aby se neobjevilo i pár odvážných modelů. Téměř ležérně vykukující bradavky představil Alessandro Dell’Acqua pod hlavičkou značky No. 21 v Miláně.
Autor: Profimedia.cz
Povedený žertík v podobě oblečení na oblečení si připravila značka Moschino. Ačkoliv právě ona bývá tradičně největším zásobovatelem módních podivností, letos se kreativní ředitel Adrian Appiolaza držel poněkud při zemi.
Autor: Profimedia.cz
Obdivuhodný balanc musela předvést modelka na přehlídce Moschino. Ta byla jinak pro milovníky podivnůstek všeho druhu zklamáním. Na rozdíl od předchozích let jich tentokrát bylo jen pár.
Autor: Profimedia.cz
Pro milovníky cyklistiky si návrhář Tokyo James přichystal klobouk ve tvaru sedla.
Autor: Profimedia.cz
A zase ta sláma, tentokrát v podání švédské návrhářky Ellen Hodakové Larssonové tvořící pod značkou Hodakova. Její tvorba je v poslední době hodně vidět, oblíbila si ji totiž herečka Cate Blanchettová. Třeba si troufne i na tento model.
Autor: Profimedia.cz
A ještě jedna Hodakova pro velký úspěch. Její modely bychom mohli označit jako „nositelný bizár“.
Autor: Profimedia.cz
Pokud by se rukavice s drápky značky Anrealage staly novým trendem, rozhodně bychom nic nenamítali. Jsou totiž neuvěřitelně roztomilé, stejně jako amorfní kočičí kabelka.
Autor: Profimedia.cz
Veselé doplňky na přehlídce Anrealage dotvářely celou řadu zvláštních dortových modelů.
Autor: Profimedia.cz