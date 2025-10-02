Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Karolína Snellgrove
Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou řadu úletů. Podívejte se na to nejzajímavější ze škatulky „bizár“.
Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách... Přehlídka značky Libertine byla tak trochu exkurzí do historie. Většina modelů... Dlouho jsme přemýšleli, zdali byla kočka, sloužící jako kabelka na přehlídce... A pak že je denim okoukaný! Návrháři rok co rok vymýšlejí neotřelé způsoby, jak... Area, jejíž přehlídka se konala v New Yorku, již klasicky přinesla jedny z... Byly omotané do hadrů, které vystavily přednosti na odiv, a na hlavě musely... Spoustu nelichotivých střihů, které jako by vypadly z předminulého století,... Návrhářské duo Chopova Lowena se letos nejspíš inspirovalo ve skříních svých... Slaměné tričko, kabelka a plavecká čepice. Modelka v kreaci Oscara Ouyanga... Některé přehlídky jako by byly tak trochu... pravěké. K tomuto dojmu přispělo... Monstrózní límce by modelkám záviděl snad i samotný hrabě Drákula. Pro podobný... Simone Rocha si místo v bizarní kolonce vysloužila nejen sukněmi zvláštních...

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí

Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

Šílenství fenoménu Labubu a hvězdy, které mu propadly

Plyšová potvůrka jménem Labubu si získala srdce lidí po celém světě. Ačkoli je podle mnohých tato postavička škaredá, slavné osobnosti si ho přesto zamilovaly. Podívejte se do naší galerie, kdo ho...

2. října 2025  11:12

V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám

​Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...

2. října 2025  8:25

5 tipů, jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení u dětí i celé rodiny

Advertorial

Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy – ideální prostředí pro viry a jejich šíření. Podzim a zima tak tradičně bývají ve znamení nachlazení a kašle. Jak rozpoznat první příznaky, co může pomoci...

2. října 2025

Pohyb je jako palivo pro duši. Ochrání vás před splíny a úzkostí

To, jak se cítíme, můžeme ovlivnit i tím, že si půjdeme zaběhat nebo se příjemně zapotíme při cvičení ve fitku. Pravidelné sportování tak může sloužit jako prevence psychických problémů.

2. října 2025

Nejen šunka a sýr. Dopřejte si k večeři (ne)obyčejný obložený chléb

Výborný chleba obložený spoustou bílkovin, navrch geniální tukožroutské oblohy: našimi recepty zakončíte každý den dokonalou večeří! Navíc to nebude nuda, každý den si můžete dopřát jiné chutě.

2. října 2025

Hrušky jako most mezi tradicí a inovací. Podzimní recepty podle foodblogerů

Zatímco jablka na podzim strhávají veškerou pozornost, hrušky tiše dozrávají. A právě v tom je jejich kouzlo. Jsou nenápadné, ale s nečekaně pestrým charakterem. V kuchyni zvládnou všechno od...

2. října 2025

Zlomená žebra, únava a šokující diagnóza. Marie bojuje s mnohočetným myelomem

Před lety jsem si prošla těžkým životním obdobím. Pak jsem onemocněla chřipkou. Po nemoci jsem byla stále unavená, měla jsem zlomená tři žebra a objevily se i další zdravotní potíže. Lékaři nakonec...

2. října 2025

Briošky s ricottou a ovocem

Briošky s ricottou a ovocem
Recept

Střední

60 min

Nevíte, co sladkého upéct? Ricotta a čerstvé ovoce si skvěle rozumí.

Když úspěch a peníze nejsou dost. Proč ženy dobrovolně opouštějí vedoucí pozice

Premium

Spousta žen dnes opouští vedoucí pozice, mění obor nebo rozjíždí vlastní projekty. Hledají víc než pracovní úspěch: prostor pro rodinu, pro péči o své zdraví i plnění snů. Zjišťují, že krok stranou...

1. října 2025

Těhotenství jako zázrak. Údajně neplodná žena v sedmačtyřiceti porodila

Američanka Michelle Cisco-Pinheiro celý život žila s tím, že je neplodná. Už jako náctileté jí totiž řekli, že má polycystické vaječníky, a později měla i rakovinu děložního čípku. Nikdy se...

1. října 2025  11:27

Není žloutenka jako žloutenka. Některou chytíte z masa, o jiné roky nevíte

Téměř jeden a půl milionu mrtvých. Tolik obětí si každý rok vyžádají po celém světě virové hepatitidy, tedy záněty jater. Ale není žloutenka jako žloutenka, celkem je známo pět typů. Nejznámější je...

1. října 2025  11:12

