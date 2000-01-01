náhledy
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak americká první dáma, tak i členky královské rodiny vynesly šaty, které ohromily. A to nejen svou velkolepostí, ale i odvážností.
Prezidentský pár stráví ve Velké Británii dva dny. Původní termín byl kvůli prezidentově vytíženosti přesunut o několik dní dopředu a zkrácen. I přesto jsme viděli celou řadu zajímavých modelů, počínaje Melaniiným baloňákem, ve kterém vystoupila z letadla. Vypadala v něm, jistě ne náhodou, tradičně britsky. Jak by také ne – z vlajícího kabátu vykukovala charakteristická kostkovaná podšívka značky Burberry.
Pro setkání s králem Karlem III. a královnou Camillou na hradě Windsor se manželé sladili do tmavě fialové. Melania měla na sobě vlněný kostým od Diora z couture kolekce. Podobné kousky na ní vidíme relativně často, byť většinou v atraktivnějším zavinovacím střihu. Téměř „vojensky“ upjaté sako jí tolik nelichotilo, za to ji však ochránilo před sychravým anglickým počasím.
Ve Windsoru prezidentský pár přivítali princ a princezna z Walesu. „Jste velmi krásná,“ ocenil Trump princeznu Kate. Ta se pro tuto příležitost oblékla do vlněného kabátu, který jí na míru ušila její oblíbená návrhářka Emilia Wicksteadová. Doplnila jej kloboukem z dílny Jane Taylorové. Nápadná smaragdová brož s diamanty kdysi patřila její tchyni, princezně Dianě.
Ačkoliv musely poměrně velký kus ujít po trávě, dámy i přesto obuly vysoké jehlové podpatky. V módy milovných kruzích se okamžitě rozhořela debata, zdali měly punčochy. Naše teorie zní: nejspíš ano, avšak právě díky vysokým podpatkům se punčochy neshrnovaly kolem kotníků a zůstaly neviditelné.
Melania kostým doplnila kloboukem s širokou krempou. Podobný měla už na manželově druhé inauguraci v lednu letošního roku. Ani při jedné příležitosti jí téměř nešlo vidět do očí. Nesundala ho dokonce ani uvnitř hradu, ačkoliv královna svůj klobouk odložila. Nedá se ubránit dojmu, že se jedná o jakousi kamufláž.
Král a královna se sladili do modra. Celá čtveřice vypadala velmi důstojně, ale nikoli přeplácaně. Jediný výrazný šperk, který oslňoval přítomné fotografy, byla Camillina diamantová brož s velkým safírem.
Královna Camilla byla nemocná, a tak raději neponechala nic náhodě. Před rozmary počasí ji chránily vlněné šaty a kabát designérky Fiony Clare. Doplnila je kloboukem od Philipa Treacyho. To vše v osvědčené královské modři.
Modrý monolit narušila pouze béžová kabelka značky Bottega Veneta. Nutno dodat, že menší velikost by královně posloužila lépe. Tato je vcelku zbytečně mohutná.
Po přivítání čekala prezidentský pár projížďka v kočárech. Melania se svezla s královnou Camillou. Bez povšimnutí nezůstal fakt, že se ani jedna z dam nepokusila o módní diplomacii, která bývá u špiček států poměrně běžná. První dáma neměla žádný kousek britského designéra, královna zase žádný kousek z dílny americké.
Melaniin kostým měl velmi typickou „diorovskou“ siluetu díky saku s peplem. Módní komentátoři se shodují, že první dámě mnohem více seděl zezadu než zepředu.
Odpoledne se odehrála další vojenská ceremonie, kde se k prezidentskému páru připojil premiér Keir Starmer s manželkou. Ta měla klasický britský model, který neurazí, ale ani nenadchne: midi šaty a fascinátor s francouzským závojem.
Večer se ve Windsoru konal státní banket. Jednalo se o velkolepou formální událost, a tak byl nejpřísnější dress code white tie samozřejmostí. Pánové oblékli fraky, členové královské rodiny je doplnili řády a medailemi. Dámy sáhly po velkých večerních róbách.
Jako ze žurnálu. Princ a princezna z Walesu byli zkrátka úchvatní. Ve fešném fraku a krajkové toaletě se stojáčkem jako by vypadli z nějaké pohádky. Princezniny šaty pocházely z dílny Phillipy Lepley, byly ušité ze zlatého hedvábí a zdobené paličkovanou chantilly krajkou.
Princezna z Walesu byla ozdobou večera. Pokud ji prezident Trump obdivoval již přes den, během banketu mu nejspíš padaly oči z důlků. Kate mu celý večer seděla po pravici.
Melaniiny šaty nesly štítek Carolina Herrera. Pro takto slavnostní událost byly kvůli spadlým ramenům poměrně odvážné a možná až příliš jednoduché. Vzhledem k tomu, že je klan Trumpů americkou obdobou britské šlechty, mohla první dáma zvolit velkolepější model.
I pro slavnostní banket zvolila Camilla královskou modř. Je to vhodná volba, a to nejen pro vypovídající název. Plavovlasé královně tato barva velmi sluší. I pod těmito šaty byla podepsaná Fiona Clare.
Trumpova matka pocházela ze Skotska, a prezident USA tak má pro Velkou Británii slabost. Pozvání krále Karla III. ho potěšilo natolik, že se tentokrát vynasnažil vypadat jako ze škatulky. Svůj charakteristický nepadnoucí oblek a příliš dlouhou kravatu vyměnil za frak s dlouhými šosy a bílou vestičku.
Banketu se účastnila početná americká delegace a britská šlechta včetně princezny Anne. Ta sice není proslulá citem pro módu, tentokrát se ovšem v křehce působícím, krajkou zdobeném kompletu zařadila mezi nejlépe oblečené dámy večera.
Návštěvu Velké Británie si nenechala ujít Trumpova dcera Tiffany, která zvolila tmavě modrou toaletu s šerpou a kamínky. Výběr, ač nepochybně nákladný, se jí příliš nepovedl. Působila dojmem, že míří do tanečních před patnácti lety.
