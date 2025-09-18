Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Karolína Snellgrove
  7:14
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak americká první dáma, tak i členky královské rodiny vynesly šaty, které ohromily. A to nejen svou velkolepostí, ale i odvážností.
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie.... Prezident USA Donald Trump s manželkou Melanií přijeli na návštěvu Velké... Americký prezident na své druhé oficiální návštěvě Spojeného království po boku... Ve Windsoru prezidentský pár přivítali princ a princezna z Walesu. „Jste velmi... Americký prezident na své druhé oficiální návštěvě Spojeného království po boku... První dáma Spojených států Melanie Trumpová během návštěvy výstavy Royal... Americký prezident Donald Trump s chotí Melanií zahájil svou druhou oficiální... Britský král Karel III. s královnou Camillou. (17. září 2025) Americký prezident na své druhé oficiální návštěvě Spojeného království (17.... Královna Camilla a první dáma Melania Trumpová hovoří během cesty do hradu... Americký prezident Donald Trump a americká první dáma Melania Trumpová během... Odpoledne se odehrála další vojenská ceremonie, kde se k prezidentskému páru...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Nejčtenější

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery

Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...

Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu

Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...

Ikony československého modelingu. Jak vypadaly dřív a jak dnes

Dřív to nebyly modelky, ale manekýny. Předváděly oblečení z nových kolekcí, fotily do společenských magazínů a lidé k nim vzhlíželi. Podívejte se do naší galerie na některé československé manekýny....

Když chybí hořčík. Co je nejlepší zdroj a jak se vyznat v doplňcích stravy, líčí expertka

Premium

Více než třetina populace trpí nedostatkem hořčíku, který se může projevovat svalovými křečemi, únavou i kardiovaskulárními potížemi. Koupit si hořčík v lékárně však není tak jednoduché, jak by se...

Jak vést děti ke sportu. Zábava a všestrannost jsou klíčové

Dostat děti od televize, počítačů a tabletů je v dnešní době pro mnoho rodičů velká výzva. Přitom pohyb je pro děti naprosto klíčový pro jejich zdravý vývoj. Jak na to, aby cvičení s dětmi bylo...

19. září 2025  10:07

Žena se na půl roku odpojila od sociálních sítí. Zhubla a začala lépe spát

Pětadvacetiletá Ashler Bontle Nyembezi si dala půlroční digitální detox. Nenavštěvovala žádné sociální sítě a svůj čas investovala do něčeho jiného, než jen sezení a koukání na nesmyslná videa....

19. září 2025  8:32

Ručně psaný dopis je projev uznání i respektu, posiluje pouto a cvičí mozek

Zabrousili jste letos na dovolené ke stánku s pohledy, nebo jste si vystačili s tím, že jste rodině a přátelům poslali pár fotek přes WhatsApp? Vypadá to, že otevřít schránku a najít v ní rukou psaný...

19. září 2025

Zabijáci intimity v menopauze. Chuť na sex vrátí i bylinky

Je to období, které většina žen zvládá poměrně těžko. Nejen psychicky a fyzicky, ale i v rámci partnerského vztahu.

19. září 2025

Se sukněmi se na podzim loučit nemusíte. Prodlužte délku, ztlumte barvy

Léto předává vládu podzimu, to ale neznamená, že se měly sukně a šaty uložit k půlročnímu spánku. Spoustu letních kousků užijete díky správnému kombinování klidně po celý rok. Poradíme, jak na to.

19. září 2025

Domácí politické debaty. Ptejte se a nesnažte se ubít členy rodiny argumenty

Premium

Jestli budeš volit xxx, tak jsme spolu skončili! Je vám to povědomé? Pokud se rodinné konverzace a rozhovory s blízkými před volbami přiostřují, možná je načase zvážit, jak se o politice doma bavit....

19. září 2025

Máte v rodině srdeční choroby? Toto můžete udělat pro svou prevenci

Na ochranu srdce a oběhového systému bychom měli dbát všichni. Máte-li však v rodinné anamnéze srdeční onemocnění, je větší riziko, že se u vás podobná nemoc také rozvine. O to důležitější je...

19. září 2025

Kachní paštika

Kachní paštika
Recept

Střední

120 min

Připravte si podle našeho receptu domácí paštiku z kachny.

Knihy o seberozvoji vybírejte obezřetně. Přehled bestsellerů, které to schytaly

Premium

Seberozvojová literatura má své pevné místo v knihkupectvích i v domácích knihovnách. Avšak speciálně zde platí, že nejsou rady jako rady. Jak se nespálit při výběru a na co se zaměřit?

18. září 2025

Propadl závislosti na botoxu, měl ho všude. Dnes se muž vrací k původnímu já

Za pouhý rok dal Chris Sharratt z Velké Británie za výplně a botox v přepočtu sto tisíc korun. A záhy se na proměnách stal závislým. Chtěl větší rty, aby byl jedinečný. Nakonec ovšem uznal, že je...

18. září 2025  12:01

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

18. září 2025  7:14

Jak předejít nachlazení. Tipy pro silný imunitní systém na podzim

Nechcete s prvními podzimními plískanicemi skončit v posteli s nachlazením nebo chřipkou? Je nejvyšší čas něco pro to udělat. Vyzkoušejte tyto ověřené tipy, které vám pomohou.

18. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.