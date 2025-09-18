|
Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora
Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...
Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery
Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...
Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu
Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...
Ikony československého modelingu. Jak vypadaly dřív a jak dnes
Dřív to nebyly modelky, ale manekýny. Předváděly oblečení z nových kolekcí, fotily do společenských magazínů a lidé k nim vzhlíželi. Podívejte se do naší galerie na některé československé manekýny....
Když chybí hořčík. Co je nejlepší zdroj a jak se vyznat v doplňcích stravy, líčí expertka
Více než třetina populace trpí nedostatkem hořčíku, který se může projevovat svalovými křečemi, únavou i kardiovaskulárními potížemi. Koupit si hořčík v lékárně však není tak jednoduché, jak by se...
Jak vést děti ke sportu. Zábava a všestrannost jsou klíčové
Dostat děti od televize, počítačů a tabletů je v dnešní době pro mnoho rodičů velká výzva. Přitom pohyb je pro děti naprosto klíčový pro jejich zdravý vývoj. Jak na to, aby cvičení s dětmi bylo...
Žena se na půl roku odpojila od sociálních sítí. Zhubla a začala lépe spát
Pětadvacetiletá Ashler Bontle Nyembezi si dala půlroční digitální detox. Nenavštěvovala žádné sociální sítě a svůj čas investovala do něčeho jiného, než jen sezení a koukání na nesmyslná videa....
Ručně psaný dopis je projev uznání i respektu, posiluje pouto a cvičí mozek
Zabrousili jste letos na dovolené ke stánku s pohledy, nebo jste si vystačili s tím, že jste rodině a přátelům poslali pár fotek přes WhatsApp? Vypadá to, že otevřít schránku a najít v ní rukou psaný...
Zabijáci intimity v menopauze. Chuť na sex vrátí i bylinky
Je to období, které většina žen zvládá poměrně těžko. Nejen psychicky a fyzicky, ale i v rámci partnerského vztahu.
Se sukněmi se na podzim loučit nemusíte. Prodlužte délku, ztlumte barvy
Léto předává vládu podzimu, to ale neznamená, že se měly sukně a šaty uložit k půlročnímu spánku. Spoustu letních kousků užijete díky správnému kombinování klidně po celý rok. Poradíme, jak na to.
Domácí politické debaty. Ptejte se a nesnažte se ubít členy rodiny argumenty
Jestli budeš volit xxx, tak jsme spolu skončili! Je vám to povědomé? Pokud se rodinné konverzace a rozhovory s blízkými před volbami přiostřují, možná je načase zvážit, jak se o politice doma bavit....
Máte v rodině srdeční choroby? Toto můžete udělat pro svou prevenci
Na ochranu srdce a oběhového systému bychom měli dbát všichni. Máte-li však v rodinné anamnéze srdeční onemocnění, je větší riziko, že se u vás podobná nemoc také rozvine. O to důležitější je...
Kachní paštika
Střední
120 min
Připravte si podle našeho receptu domácí paštiku z kachny.
Knihy o seberozvoji vybírejte obezřetně. Přehled bestsellerů, které to schytaly
Seberozvojová literatura má své pevné místo v knihkupectvích i v domácích knihovnách. Avšak speciálně zde platí, že nejsou rady jako rady. Jak se nespálit při výběru a na co se zaměřit?
Propadl závislosti na botoxu, měl ho všude. Dnes se muž vrací k původnímu já
Za pouhý rok dal Chris Sharratt z Velké Británie za výplně a botox v přepočtu sto tisíc korun. A záhy se na proměnách stal závislým. Chtěl větší rty, aby byl jedinečný. Nakonec ovšem uznal, že je...
Prodej RD 4+1 s hospodářskými budovami a velkou stodolou ve W odzenině(Polsko)
Okružní, Krnov - Krásné Loučky, okres Bruntál
3 540 000 Kč
Jak předejít nachlazení. Tipy pro silný imunitní systém na podzim
Nechcete s prvními podzimními plískanicemi skončit v posteli s nachlazením nebo chřipkou? Je nejvyšší čas něco pro to udělat. Vyzkoušejte tyto ověřené tipy, které vám pomohou.