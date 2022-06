Tričko není jen outfit na doma, je to naprostá módní nezbytnost

Marlon Brando nosil obyčejná trička téměř neustále.

Od praktického oděvu po módní evergreen

Jeden by řekl, že tradiční trička nás provázejí již od nepaměti. Není tomu tak. Na módním poli jsou překvapivě docela nováčky. Nejuniverzálnější prvek šatníku totiž údajně vychází z pánského overalu, který se později, kvůli komfortu nositelů, rozdělil na dvě oděvní části. Triko s dlouhým rukávem a podvlékačky. Stalo se tak v 19. století.

O maličkou chvilku později, roku 1913, se poprvé objevila varianta trička, která je dnes vůbec neoblíbenější. Model s krátkým rukávem začali hojně oblékat především námořníci. Od té doby začalo tričko psát svou módní historii. Bylo součástí nejen různých uniforem, ale i civilních outfitů či kostýmů pro filmové účely.

Největší boom zajistili této fashion klasice hollywoodští herci. Za průkopníka se považuje fešák Marlon Brando. Americký idol oblékl ve snímku Tramvaj do stanice Touha fádní bílé triko, které dokonalé kopírovalo jeho vyrýsované tělo. To bylo něco pro ženy, stejně jako pro pány tvorstva, co se chtěli vzhledem přiblížit jednomu z nejvíce sexy mužů té doby.

Za úspěchem legendárního oděvního kousku stojí i další krasavci jako James Dean, John Travolta či Patrick Swayze. Ti basic trika, nejčastěji v černém a bílém provedení, vynášeli nejen před kamerou, ale také v osobním životě. A všichni víme, jak známé osobnosti ovlivňují módní trendy.