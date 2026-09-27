Každý den se stávalo, že si jeden z žáků ulevil během vyučovací hodiny a nepříjemný zápach pak musela dýchat celá třída. Učitelku z Texasu napadlo, že by mohla nepříjemnou situaci vyřešit jedním místem, které by bylo na ulevování určeno. Žáci mají k dispozici i několik osvěžovačů vzduchu, které mohou použít, když si v koutku uleví.
„Chtěla jsem, aby se za to děti už nemusely stydět. Aby v sobě nedržely tuto lidskou přirozenou potřebu, nebolelo je břicho. Ale zároveň jsem chtěla, aby se necítily terčem posměchu a provinile. Takže jsme si o všem všichni popovídali a nyní je to bráno jako přirozená věc. Navíc se nikdo nikomu neposmívá, všichni jsou spokojení,“ uvedla pod svým videem osmatřicetiletá učitelka.
Její video si získalo desítky milionů sledujících po celém světě a z do té doby neznámé učitelky se stala hvězda. A její nápad kvitují další kantoři, kteří se inspirují nápadem a prdicí koutky tvoří i ve svých třídách. „Jsem ráda, že jsem mohla dětem ukázat, že jsme všichni jen lidé. A můžeme se chovat ohleduplně jeden k druhému,“ podotkla.
Zároveň se jí zamlouvá fakt, že to ve třídě nepáchne. Když byla zima, bylo těžší otevírat okna dokořán, aby se pach vyvětral. Osvěžovače vzduchu jsou podle ní skvělým nápadem a dnes jen lituje, že prdicí koutek nevytvořila už dřív. Jako učitelka pracuje už patnáct let.