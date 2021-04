Víme, po čem ženy touží. Tyto kousky musíte mít v šatníku

Největší převrat na poli trendů zaznamenal oděvní průmysl již během první vlny pandemie, tedy na jaře roku 2020, kdy už bylo zřejmé, že nepůjde o chvilkovou záležitost. Výrazně tehdy vzrostla poptávka zejména po pohodlných domácích modelech.

Na tuto situaci samozřejmě reagovala nejedna prestižní značka, návrháři zcela změnili dosavadní portfolio a začali naslouchat touhám lidu.



Móda covidová

V první řadě jde o obrození teplákových souprav, které dnes mohou směle konkurovat oblekům, či dlouhých svetrů a domácích šatů, jež jsou komfortní stejně jako glamour.

Pohodlné kousky jako tepláky, legíny či overaly se drží na špici vyhledávanosti, ukazuje Fashion (Re)search společnosti Glami. Rozsáhlá studie mezi 30 tisíci uživateli a více než 300 e-shopy zároveň slouží jako indikátor trendů.



Není to poprvé Módní průmysl pokaždé reaguje na vzniklé situace, které se zapisují napříč historií. Například druhá světová válka přinesla inovace v umělých materiálech, protože prioritně se látky používaly na uniformy a padáky. Tak vznikly třeba nylonové punčochy. Naopak minisukně spatřila světlo světa jako symbol sexuální revoluce (a zavedení hormonální antikoncepce) v 60. letech 20. století a koneckonců slavná hesla hippies jako „flower-power” také korespondovala s jejich šatníky. Ekonomická krize v roce 2008 zase přivedla lidi k průměrnosti: okázalá loga a drahé značky vymizely z šatníků a nahradilo je jednobarevné oblečení tón v tónu.

„Trendy jsou založené na interních datech, ve kterých jsme sledovali meziroční změny v období ledna a února 2020 a 2021. Změny pozorujeme pomocí nárůstu objednávek i toho, jak jsou procentuálně rozloženy v kategoriích,“ vysvětluje Kristýna Rakovská, brand managerka Glami. „Zároveň jsme promítli trendy z přehlídkových mol od návrhářů jako Valentino, Versace, Chanel, Prada, Dior, MSGM, Burberry nebo Miu Miu.“



Čtyři fashion mudrci

Možná se domníváte, že již zmíně teplákové soupravy jsou výsadou jen mladistvých a rebelujících povah. To je ovšem omyl. Jak dokazuje průzkum, teplákové komplety zaznamenaly meziroční nárůst o neuvěřitelných 863 % napříč generacemi.

A právě proto, že se z ryze domácího úboru stal velký hit, více a více po něm prahnou i ti, co by si ještě před pár měsíci nedokázali představit, že by vyšli v teplákovém setu dále než s odpadky. Jde tak o absolutního vítěze pomyslné módní soutěže.



Mikinové šaty drží s nárůstem o 787 % jasné stříbro. A overaly s meziročním růstem 165 % patří k dalším pohodlným kouskům oblečení, které jsou na vzestupu. Ženy zahazují předsudky vůči tomuto zdánlivě nepraktickému kousku a začínají mít v oblibě benefit v podobě volnosti pohybu.

Koneckonců overaly ve všech možných podobách se objevily také na přehlídkách Chanel či Saint Laurent. Pravděpodobně tak půjde o dalšího módního velikána budoucnosti.

Sladěné komplety z teplákoviny jsou vůbec nejzásadnějším hitem současnosti.

Na vlně pohodlnosti se veze i oblast doplňků a především pak obuvi, kde zažívají obrovský boom známé workery, neboli farmářky. Meziročně jejich vyhledávání vzrostlo o úctyhodných 3 350 %. Minimálně na jaře budou tyto ikonické boty pod názvem Timberland’s a jejich imitace stále velmi oblíbené. Ovšem konkurovat jim bude další hit, kterým jsou bílé tenisky v minimalistickém pojetí.

Jak je to s barvami?

Koncem roku 2020 přišel Pantone Color Institute se svou každoroční zprávou udávající barevnost pro následující éru. Měsícům roku 2021 by podle institutu měla dominovat kombinace šedé a žluté. Nicméně je zde stále tradiční průpis oblíbených tónů podle daného období. Jedním z klasických jarních trendů jsou vkusné a zároveň odvážné pastelové barvy, které se objevily napříč módními přehlídkami.

Letos na molech převažovala světle modrá (Cerulean), lila (Purple Rose), královská modrá (Aqua) a světle zelená (Pastel Aqua). Nápadných pastelů se nebály ani značky s konzervativnější pověstí, lze usoudit, že letošní módní sezony se ponesou na vlně hravé něžnosti a romantiky.