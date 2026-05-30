Kuchyň je nejen propojená s obývacím pokojem, ale nechává mizet i hranice mezi navazujícími místnostmi, a to včetně exteriéru. A co veletrh EuroCucina, který se koná v sudých letech (poprvé v roce 1974) jako součást slavného Salone del Mobile, ukázal jako nejpodstatnější?
Mezi hlavní trendy patřily udržitelné materiály v teplých barvách a s příjemnými texturami na dotyk, organické tvary a chytré technologie u spotřebičů. Nadčasovost, to bylo další heslo veletrhu.
Pryč s bílou
Téměř zmizela bílá barva v lesku, nahradily ji matné plochy teplé šedé, béžové, zemité hnědé či tmavě zelené, výrazně se prosadila i antracitová. Expresivní barvy a dýhy si sice dovolil jen málokdo, k nepřehlédnutí byl však tmavý ořech či dub.
Kuchyně mají vypadat jako obývací pokoj, spotřebiče mizí za dvířky
K dojmu luxusu napomáhalo i nepřehlédnutelné kouřové sklo u skříněk, což v kombinaci s vnitřním osvětlením vypadalo velmi efektně. Někdy tyto skříňky připomínaly spíš knihovny, jindy evokovaly návrat „cinkostnů“ z doby babiček, tedy prosklených skříněk, kredencí či skleníků, které sloužily k vystavování a úschově svátečního nádobí. Dnes zde mohou doslova zazářit krásné designové kousky ze skla či porcelánu, kterým právě osvětlení dodá na výjimečnosti.
Úchytky designéři používali jen zřídka, pokud však ano, volili větší provedení s oblými tvary. Právě zaoblené, organické tvary zakončující kuchyňské sestavy napomáhaly navození útulnosti i pohodlí a příjemnému přechodu z kuchyňské části do jídelní a obývací zóny.
Stůl jako místo setkávání
Velmi často volili výrobci kruhové stoly, které navazovaly na kuchyňské ostrůvky, bez nichž se neobešla téměř žádná kuchyň. Někdy byly tyto stolky určené jen pro příležitostné stolování, jindy představovaly řešení pro menší interiéry. Návrháři u nich na desky často používali přírodní kámen, který se pak objevil i na dalších detailech.
Velké jídelní stoly pro šest i osm stolujících se staly centrem interiéru, aby se naplnilo současné zadání „srdce“ bytu, tedy dialog mezi kuchyní a obývacím pokojem, ale především mezi těmi, kteří daný byt či dům obývají.
Desky stolů byly často z odolné keramiky, které neublíží ani nůž. A není třeba peskovat malé děti, že na stole zůstaly stopy po temperách nebo vodovkách, vše stačí jen setřít vlhkým hadrem. Protože v bytě má být přátelská atmosféra a pohoda, máme si jej prostě užívat…
K prolínání kuchyně a obývacího pokoje napomáhá i „absence“ digestoří, přesněji používání integrovaných typů nebo v kombinaci s varnými deskami. A samozřejmě vestavné spotřebiče, které se od tradičního nerezu „odklonily“ k černému a antracitovému provedení, ale také k béžové barvě. Novinky ve spotřebičích byly k vidění na výstavě FTK (Technology For the Kitchen), nedílné součásti každého ročníku veletrhu EuroCucina. Novinky z ní si však zaslouží vlastní článek.
Detaily pro život
Pokud si na něčem designéři dávali záležet, pak na detailech, které usnadňují a ulehčují život. Příklad? Kuchyň Newport od německé značky Schūller má zajímavou multifunkční horní skříňku, přezdívanou v zahraničí také jako snídaňová.
Máte v ní vše, co potřebujete k přípravě malého občerstvení či snídaně, a to přehledně uspořádané a hned po ruce. Takže si poradí i dospívající syn a nemusí pátrat, kde má maminka uložené potřebné ingredience… Navíc máte rychle přehled o tom, co případně dochází, či dokonce už chybí. Na přání je k dispozici i s volitelným vnitřním osvětlením.
Podobných vychytávek, které usnadňují provoz v kuchyni, byste našli v nových kuchyních mnohem více. Pomoci si lze třeba i jednou novinkou z oblasti spotřebičů: parní zásuvku od značky Siemens lze díky vestavné výšce 15 cm umístit pod standardní troubu (v. 60 cm), pod kompaktní model (v. 45 cm), nebo jako samostatný prvek pod pracovní desku.
O veletrhu
Poprvé se veletrh EuroCucina konal v roce 1974 a okamžitě se stal mezinárodním měřítkem v oblasti kuchyní. Pravidelně se jej zúčastňuje přibližně sto vystavovatelů, převážně z Itálie a Německa.
V rámci výstavy se koná doprovodná akce FTK (Technologie pro kuchyň), která byla založena v roce 2004, v každém ročníku přiláká přibližně 50 vystavovatelů.
Obě akce jsou součástí slavného veletrhu Salone Internazionale del Mobile. Ten byl založený v roce 1961 jako nástroj pro podporu exportu italského nábytku a bytového zařízení a brzy se stal nejočekávanější událostí ve světě nábytku.
Letošního již 64. ročníku se zúčastnilo 316 342 návštěvníků (+4,5 % ve srovnání s rokem 2025). Vystavovalo zde 1 900 značek z 32 zemí světa. Překvapením asi nebude, že nejvíce odborníků přijelo, jak jinak, z Číny…