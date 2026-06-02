V hlavní roli přirozenost
Na svatební přípravy mám řadu rozporuplných vzpomínek, jednou z nich byla například zkouška líčení, ze které jsem odešla jako zcela nový člověk. Bohužel úplně jiný, než jakým bych chtěla ve svůj slavný den být. Se silným make-upem, výraznými linkami jsem připomínala spíše Amy Winehouse při předávání Grammy, což vůbec nekorespondovalo k mé identitě, ještě podpořené pozdně romantickým stylem svatebních šatů. I budoucí ženich při pohledu na mě začal nejistě váhat.
Takže až vám bude někdo v salónu nebo sociálních sítích nutit modely, které právě přicupitaly z mola, nenechte na sebe tlačit. Hlavní je, abyste se ve zvolených šatech cítila pohodlně, krásně a hlavně sama sebou. A aby ženich neřekl před oltářem „ne“ jednoduše proto, že vás nepozná.
Bílá a její odstíny: Jaký zvolit na svatbu?
Bílá barva rozhodně neprovází nevěsty odpradávna. Se svatbou je historicky spojována až od roku 1840, kdy si bílé šaty zvolila královna Vikorie na svatbu s princem Albertem. Od té doby představuje bílá čistotu nevěsty, podobně jako věneček z květin, který byl stovky let symbolem panenské nevinnosti.
Tradici bílých svatebních šatů zahájila britská královna Viktorie díky své róbě zdobené slavnou honitonskou krajkou, která inspirovala celé generace nevěst. Móda se z Británie rychle rozšířila a od počátku 20. století bílá svatbám v západní civilizaci dominuje a krajka se zase stala jedním z nejoblíbenějších materiálů. V současnosti však návrháři experimentují a zapojují i pastelové tóny
Ačkoli jsou mnohá pravidla viktoriánské éry překonána, bílá barva je se svatbami neodmyslitelně spojena i nadále. Nicméně už neplatí, že sněžně bílá a závoj jsou určeny pouze nevěstám, které se vdávají poprvé, zatímco rozvedené nebo starší nevěsty by měly volit jednoduchý outfit v barvě champagne nebo ivory. Královna Alžběta II. sice zhodnotila kriticky „příliš bílé“ svatební šaty Meghan Markelové, dnešní doba však místo společenských konvencí klade větší důraz na styl a osobnost nevěsty, což se v tomto případě podařilo.
Co symbolizují svatební barvy?
Styl boho se opět dostává do popředí zájmu nevěst. Ve většině případů převažuje klasická bílá, sem tam ale probleskují i jiné barvy, zejména růžová a meruňková nebo šalvějově zelená a květinové kreace. Řada nevěst zcela opouští klasický styl a volí dramatičtější barevný kontrast
Svatební trendy 2026: Návrat Glamouru i stojáčku
Již zmíněná svatba prince Harryho se sice odehrála již v roce 2019, ale Meghaniny jednoduché šaty předznamenaly vlnu, která se stále drží nejen ve svatební módě. Luxusní minimalismus je založený na kvalitních materiálech, precizním zpracování a čistých liniích, které dokonale obkreslují siluetu, prodlužují a zužují linii.
Osmdesátková velkolepost je zpět, ale v novém hávu
Avšak už přelom roku 2025 a 2026 ohlašoval návrat k opulentním glamour střihům s nabíranými sukněmi, mašlemi a volány, které do své svatební haute couture kolekce zapojila například Vivienne Westwoodová, nebo umělkyně aristokratické estetiky Caroline Herrera. Na rozdíl od opulentních šlehačkových dortů, jaké se šily v osmdesátých letech a dokonalým příkladem byly přeplácaně princeznovské šaty Lady Di, dnešní glamour se snaží o dramatický, ale architektonicky čistý střih i decentní dekorativnost.
Jedny z nejslavnějších šatů všech dob oblékla lady Diana 29. července 1981. Róbu navrhlo manželské a návrhářské duo Davida a Elizabeth Emanuelových a padlo na ni několik desítek metrů hedvábného taftu a deset tisíc perel.
Perly se drží navzdory pověrám o slzách
Už loňská sezóna hlásila comeback perlového zdobení, které dodává luxusní nádech i velmi jednoduchým modelům. Budeme věřit, že nevěstám přinášejí hlavně slzy štěstí.
Úzká linie v duchu edvardiánské módy
Své místo letos nachází i inspirace modely z přelomu dvacátého století s efektní siluetou mořské panny a kaskádovitě vrstvené sukně, jaké pro nevěsty znovu objevily Danielle Frankel, Sareh Nouri a další návrhářky.
V hlavní roli stojáček
Další velký posun ve svatební módě je odklon od hlubokých výstřihů k lodičkovým a vysokým výstřihům až ke stojáčku ve stylu Grace Kellyové, které zakrývají klíční kosti a krk a dějí dobrou službu hlavně dámám se štíhlým krkem a dlouhou šíjí.
Komu sluší Peplum styl?
Originální svatební šaty: Neformálně, levně, boho
Právě široké rozpětí stylů, které letošní rok nabízí, posiluje svobodu nevěst ve volbě svatebních šatů. Přitom není třeba se slepě držet trendů a nabídky svatebních salonů. Ty nás mají především inspirovat a poskytnout co největší škálu možností, ze kterých si můžeme vybírat. A čím větší výběr, tím větší šance, že se nebudete muset spokojit s kompromisem a najdete to pravé.
Šaty, případně jednotlivé kousky z konfekcí nám umožňují tvořit a kombinovat outfit tak, aby dohromady vytvořily pohodlný, nenucený look, díky kterému budete působit uvolněně a svěže bez ohledu na věk nebo stres spojený s organizací. A navíc bez obav, že drahé půjčené šaty poškodíte.
Tip: Jednoduché šaty doplňte výraznými detaily:
Módní řetězce jako Zara, Mango nebo Lindex sice nemívají svatební nabídku, součástí letní kolekce však obvykle jsou i světlé šaty na neformální nebo zahradní svatbu, které nestojí mnoho peněz. Jsou pohodlné a univerzálně použitelné. Civilní obřad dokonce snese i kostýmek sestavený z midi sukně či světlých kalhot a ležérního blejzru v nestárnoucím old money stylu. Ten bude slušet hlavně „zralejším“ nevěstám, mladé dívky by možná působily příliš usedle.
Může se to zdát paradoxní, ale právě levnější konfekce nebo šaty z druhé ruky vám při troše fantazie otevřou dveře k osobitější kreaci boho víly v záplavě květin nebo opravdové glamour lady.
Romantické letní šaty i kombinace světlých odstínů pomáhá svatební outfit oživit
Svatební outfit pro plnoštíhlé
První prodloužená, maturitní ples nebo výběr svatebních šatů, to jsou chvíle, na které dívka jen tak nezapomene. Nejenže jsou to klíčové okamžiky společenského života, ale i chvíle, které mladé ženy učí vnímat vlastní sebehodnotu. Proto je tristní, když nevěsty plus size v salonech narážejí na aroganci a odmítnutí s tím, že velikosti nad 42 nevedou, nebo je nabídka šatů stylově úzkoprofilová a na výraznější postavě neslušivá.
Právě zde mohou nevěsty nejvíce ocenit možnost poskládat si outfit z více kousků v ověřeném stylu, který postavě naopak lichotí.
Návrat k vintage stylu
Současný ideál udržitelnosti také cílí na praktické nevěsty, které nechtějí kupovat nebo půjčovat modely za desetitisíce, aby je po zbytek života doma oprašovaly nebo ihned po rozvodu znovu posílaly do oběhu.
Jednou z možností je zvolit univerzálnější model společenských šatů, které budete moci využít i na jiné příležitosti, zejména pokud budou mít lehce flexibilní střih, přizpůsobivý změnám postavy.
Skromná svatba princezny Beatrice v roce 2020 byla mnohem hezčí než svatba Harryho a Meghan, shodují se lidé.
Dalším velmi silným trendem je „recyklování“ šatů, které už jednou štěstí přinesly našim maminkám nebo babičkám. V tomto směru si získala velký respekt vnučka královny Alžběty II. princezna Beatrice, když na rozdíl od Kate nebo Meghan zvolila na svatbu babiččiny šaty od dvorního návrháře Normana Hartnella z roku 1960, čímž dokázala, že skutečnou princeznu nedělají drahé šaty, ale i skromnost a respekt k tradici.
Sehnat historické svatební šaty však není vůbec jednoduché. „Druhoválečné svatební šaty jsou celkem vzácná podívaná, často se vdávalo i pouze v hezčím denním oděvu, jelikož byla látka drahá (jak finančně, tak díky přídělovému systému),“ vysvětluje Anežka Tara Znamenáčková, sběratelka dobového módy a vedoucí butiku Aristokrat Vintage v Praze, která se soustředí výlučně na původní historické šaty.
I když nemáte zděděné šaty po babičkách, možná budete mít štěstí v některém z butiků s originálními nebo stylizovanými vintage modely, ve kterých se budete na svatbě cítit jako hvězda prvorepublikového filmu.
Co si vzít na večírek?
Díky odnímatelným detailům, jako je bolerko, rukavice, límeček, je možné ze sofistikované svatební róby vytvořit jednodušší model, pohodlný na večerní party. Svatební šaty s odnímatelnou sukní zase umožňují na večer nechat jen živůtek ze šatů a doplnit ho džínami nebo kratší sukní.
Další alternativou jsou pohodlné světlé oblečení, do kterého se můžete po hostině převléknout, ale zároveň neztratíte auru nevěsty. Tedy letní šaty, koktejlky, ale i kalhoty a bílý top, který nenechá nikoho na pochybách, kdo je tady nevěsta!
Posvatební večírek si zaslouží uvolněné, splývavé šaty. Můžou být dlouhé až na zem nebo asymetrické, vzorované či zdobené třásněmi. Nebo taky hedvábné a čistě bílé jako ty z kolekce Blank Paper Ivy Burkertové, která navrhuje pod značkou ODIVI.