Trendy se mění, elegance zůstává. Jaké kozačky zvolit po čtyřicítce

Zuzana Stiboříková
  4:00
„Když už máme větší zadek, ať ho máme aspoň vysoko,“ říkávala moje babička. Jaké kozačky budou hitem letošní zimy? Rozšířené „blokové podpatky“ dodávají botám eleganci, ale i pohodlí a stabilitu. Protože nejvíc sexy je být sama sebou...
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Chelsea boots jsou už dlouholetou podzimní klasikou.
Úpletové šaty, kabát a kozačky nad kolena jsou módním triem, které zahřeje.
Červená barva je na podzim skvělou volbou.
„Pérka“ se hodí k plisované sukni i slim džínsům.
25 fotografií

A protože úcta ke starším velí poslouchat jejich rady, rozhodla jsem se udělat si ke čtyřicátým narozeninám pořádnou radost pořádnými kozačkami! Jaké ale vybrat, když je takový výběr?

Jaké jsou typy kozaček?

Rozhodování, jaké kozačky zvolit, rozhodně není snadné. Vzhledem k pořizovací ceně kvalitních kožených bot je to stejně závažné rozhodnutí, jako když si muži vybírají potahy do auta.

Nejenže kozačky z módy nevyšly už několik století, ale současně se bez ohledu na styl hodí pro každou věkovou kategorii (možná s výjimkou mušketýrek). Jsou trochu jak domácí mazlíčci, vidí nás stále stejné a milují bez ohledu na věk.

  • Nízké kotníkové kozačky, také polokozačky nebo „koně“ se hodí k úzkým, rovným i zvonovým kalhotám, ale dají se nosit i k sukni a dlouhým šatům.
  • K nízkým kozačkám patří i typ Chelsea („perka“), tedy robustnější jednoduchá obuv na rovné podrážce.

Červená barva je na podzim skvělou volbou.

„Pérka“ se hodí k sukni i slim džínsům.

Pohodlí nabízí rovná špička i kulatá.

Chelsea boots jsou už dlouholetou podzimní klasikou.

  • Kozačky v riding stylu připomínají jezdecké holínky, ale pokud si nechcete připadat jako žokej, raději kombinujte s jemnějšími prvky a doplňky.
  • Biker a motorkářský styl používá hlavně pásky, spony, šněrování. Obvykle kombinuje víc stylů a dá se nosit do města i na výlety.

Kovbojská obuv se hodí k džínsům, šatům i sukním.

Černé kozačky s kovovými detaily

Obuv v army stylu

  • Tzv. slouchy jsou volnější a působí ležérním dojmem. Jsou neformální i elegantní a lépe se šiknou ke kratší sukni nebo legínám, aby „zvlněný“ efekt pořádně vynikl.
  • Pro odvážné jsou tu mušketýrky nad kolena. Zejména máte-li štíhlé nohy, dokážou je mušketýrky ještě prodloužit. Pokud jsou vkusné, dokážou být velmi elegantní. Ale pozor na jehlový podpatek a metalický vzhled, protože i „pretty woman“ musí mít hranice vkusu. Navíc my jsme dnes sebevědomé a emancipované a nepotřebujeme balit milionáře na vzhled prostitutky.

Kozačky nad kolena jsou elegantní, ale nejsou určeny pro každého.

Při správné kombinaci umí být velmi vkusné.

Mušketýrky se dají nosit na více způsobů

„Slouchy“ vypadají nejlépe k přiléhavým legínám či krátké sukni

  • A pak je tu ten druh bot, který se nachází někde mezi tlustými fuseklemi a sněhulemi a čemu generace našich prarodičů říkala válenky. Moje babička, po které jsem podědila smysl pro humor, by je nejspíš nazvala štuclem na nohy. Mladým holkám se štíhlýma nohama docela seknou, ale já se trochu bojím, aby se mi děti nesmály, že jsem se zapomněla přezout z papučí. Takže tahle varianta pro mě přichází na řadu až jako poslední.
Válenky s robustní podrážkou nejsou ztělesněním elegance, ale v tomto případě...
Lesklé, cena 699 Kč
Černá barva je sice klasikou, ale poslední dva roky je hitem obuv ve světlém...
Kromě vnitřního vyteplení se zajímejte také o svrchní materiál, ze kterého je...

Válenky s robustní podrážkou nejsou ztělesněním elegance, ale v tomto případě krásu předčí pohodlí, které nabízejí. I zde je však třeba hlídat materiál, který musí být odolný proti vnějším vlivům. Kromě tmavých barev jsou poslední dva roky v kurzu světlé a přírodní tóny.

Kozačky 2025: Co je letos nejvíc trendy?

Jehlové podpatky jsou sice elegantní, ale člověk na nich opravdu musí umět chodit! A při procházce po centru města je to stejně k ničemu, protože dlažba nezná bratra, natož sestru na podpatcích. Stejně sexy a možná ještě trochu víc je uvolněnost, kterou nám dává svoboda a pocit pohodlí. Tomu odpovídají i trendy v obouvání: robustní „chunky“ podrážky a platformy, případně stabilní „blokový“ podpatek, na kterém se budete cítit bezpečněji a neničí se tak rychle jako úzké podpatky a jehličky.

Další důraz klade dnešní doba na funkčnost. Boty tedy nemohou být jenom krásné, elegantní, originální a pohodlné, ale také z kvalitních materiálů, které šetří nohy, mají termoregulační vlastnosti a jsou odolné proti vodě, sněhu a soli.

Robustnější a širší kousky poslední roky bojují o popularitu s polokozačkami.

„Blokový“ podpatek bývá široký a hranatý a dělá obuv nevšední i elegantní současně.

Trendem roku 2025 jsou navíc kožešiny a krajky, a to i v případě kozaček. I když jsou návrháři opatrní a většina modelů jde po klasických tvarech a jednobarevném řešení (většinou černém a hnědém), některé značky se nebojí experimentů. Přinášejí pak velmi výrazné květinové vzory v kontrastních barvách, krajkové aplikace nebo stylizované animální prvky (leopardí skvrny či hadí kůže).

Jsou opravdu efektní, na druhou stranu ale hodně náročné na sladění s oblečením a doplňky. Protože, když máte krásné a drahé boty, musíte k nim mít kabelku, ke kabelce kabát a svetr, ke svetru šperky a tomu se říká černá díra, jakou vesmír neviděl... Nejspíš proto si své prvenství stále drží univerzální černé a hnědé kozačky, které se kombinují nejlépe.

Někteří designéři rádi experimentují s výraznými vzory.

Volnější střihy bot jsou praktické záležitost pro módní vrstvení s džínsy.

Ideální kozačky po čtyřicítce? Pohodlné a univerzální!

Při výběru materiálu kozaček je důležité zvažovat několik faktorů: trvanlivost, komfort (prodyšnost, tvarování), udržitelnost, cenu i estetický efekt.

  • Univerzální použití:

Jaké kozačky zvolit po 40?

  • Kozačky by měly opticky zeštíhlit lýtka a prodloužit nohy, což nejlépe zvládají modely s výškou těsně pod koleno.
  • Kozačky s strečovými panely usnadní obouvání a přizpůsobí se objemu lýtek.
  • Boty se širší spodní částí se lépe přizpůsobí změně ve tvaru chodila.

Chodíme do práce, s dětmi na výlety nebo běháme na kroužky, večer občas posedět s přáteli, a pokud nejsme budoucí anglická královna, asi se v průběhu dne nestihneme přezout. Takže nejdůležitější jsou kvalitní kozačky, pokud možno z kůže, která je prodyšná. To je důležité hlavně v zimě, kdy neustále přecházíme z přetopených prostor do mrazu.

Pro termoregulační vlastnosti se nejčastěji doporučuje přírodní kůže. I semiš je velmi efektní a bývá i měkčí a pohodlnější než hladká kůže. Prudké změny počasí s nevyzpytatelným deštěm a sněhem mu ale příliš nesvědčí, takže jsou to krásné boty do divadla, ale na běžné podzimní a zimní nošení trochu nepraktické.

  • Přizpůsobivost

Kožené boty mají tu výhodu, že se částečně přizpůsobí noze. Nedá se na to však vsázet, a pokud se v nich už při zkoušení cítíte opravdu nekomfortně, není to dobré znamení. U vysokých kozaček platí dvojnásob pravidlo „dvakrát zkoušet, jednou koupit.“

Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobou investici, je třeba uvažovat v dlouhodobějším měřítku. U vysokých kozaček patří tedy mezi nejultimativějš parametry šířka lýtka. Pokud jsou nahoře příliš široké, mohou padat. U úzkých zase hrozí, že vás o rok dva později začnou tlačit. Navíc by v chladnějším období měly pojmout i džíny. Proto je lepší u vysokých kozaček vsadit na typ s flexibilní strečovou vsadkou, případně na kombinaci materiálů, kdy je spodní část boty z hladké kůže a lýtková část z textilu či semiše. Případně na šněrovací kozačky, kde si šířku můžete nastavit.

Volání po pohodlí a univerzálním použití tedy nejlépe splňují hlavně nižší polokozačky, chelsea či riding, které se vyrábějí i na vyšší platformě či s podpatkem a jsou decentní i elegantní současně. Ale až bude hodně tuhá zima, na všechna estetická pravidla nejspíš zapomenu a budu se závistivě dívat na děvčata ve válenkách.

Polokozačky si stále drží prim, zejména na silnějším podpatku, který zaručuje pohodlí.

Další pohodlnou variantou jsou boty na klínku.

Kozačky se vyrábějí v pohodlné, byť diskutované barefootové podobě.

Kombinace materiálů je čím dál oblíbenější

Zejména v případě v případ textilní vsadky, která umožňuje větší flexibilitu v lýtkové oblasti

Semišky jsou krásné, něžné, ale velmi zranitelné a potřebují ochranu a péči.

