Čas nespoutané módy: nebojte se okázalostí, rebelství ani výrazného líčení

Punc elegance

Důraz na graciéznost byl další linkou, která spojovala světová přehlídková mola. Přírodní tóny ve spojení s luxusními materiály, jako je kůže či hedvábí, působí žensky a elegantně. Důraz se klade i na široké střihy se zvýrazněným pasem a mididélky šatů s kozačkami na podpatku. Pro přehlídku Fendi byly letos typické i prodloužené manžety na halenkách s dlouhým rukávem.

Rebelský glamour

Tento účes asi nebudete nosit každý den do práce, ale na večírek, do divadla, nebo budete-li chtít zaujmout, je tento efektní drdol volba, na niž se můžete spolehnout. Budete potřebovat přípravek pro objem, který použijete ještě do umytých vlasů. Vlasy pak foukejte pomocí širokého kulatého kartáče směrem od hlavy do velkých vln a snažte se získat co největší objem. Potom je vzadu upevněte pinetkami k hlavě tak, aby vlasy zůstaly nadýchané, a po stranách nechte splývat pár pramenů. Řádně nalakujte a nezapomeňte na tmavou rtěnku!

Jemná přirozenost

Na přehlídce Isabel Marant vypadaly modelky jako něžné víly. Takzvané nahé líčení působí mladistvě a záměrně podtrhuje jemné nedokonalosti. Naneste lehký make-up, pudr (pouze na T-zónu) a rty osvěžte broskvovým, tělovým nebo transparentním leskem.