Trendy parfémy pro rok 2025. Inspiraci hledají v kuchyni, sadu i neurovědě

Pletená móda neztrácí šarm. Na výsluní módního světa ji dostala proslulá návrhářka Coco Chanel a jistě se do ní zamilujete i vy. Dejte jí šanci a pozvěte ji do svého šatníku.

Nostalgické, hřejivé, ale také gurmánské. Doslova. Parfémy roku 2025 sahají pro ingredience do spíže se zeleninou, ovocného sadu, babiččiny trouby i hipsterské kavárny. Do módy přicházejí zcela...

Odhalit cukrovku či alzheimera jde za pár minut. AI to zjistí z oka, líčí lékař

Premium

Oko je okno nejen do duše, ale i do těla. Praktický lékař Pavel Šnajdr z něj na klinice Health+ dokáže vyčíst řadu onemocnění. Není na to ale sám. Pomáhá mu Aireen. Umělá inteligence, která snímá a...