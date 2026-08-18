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Pikniková vychytávka, nebo kalorická odpornost? Tento recept bourá internet

Martina Procházková
Trendy letní svačinka, kterou uchvátíte kamarády u vody nebo na pikniku? Nebo kalorická odpornost dobrá akorát tak na koliku? Internet dobyl tiktokový trend s letním snackem z chipsů. Je hotový raz dva a slibuje nevšední chutě na vidličku. Vyzkoušejte na vlastní nebezpečí.

Naservírovat sendvič v pytlíku od brambůrků a uzobávat ho vidličkou? Nový trend, jehož autorem je newyorské lahůdkářství Yaphank Deli, letos v létě opanoval internet. Dostal do kolenou všechny milovníky italského sendviče i octových brambůrků. Jeho příprava je přitom celkem jednoduchá. Máte odvahu jej vyzkoušet?

Letní rychlovka

I když jsou sendviče oblíbené hlavně v anglofonních zemích, i u nás se v létě hřejí na výsluní. Nejsme zrovna piknikový národ, ale kdo by v horkých měsících neuvítal rychlý lehký oběd nebo pestře obloženou svačinku na koupačku nebo na výlet. Chip Bag Sandwich je však úplně jiná liga!

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Začátkem roku jej uvedli v newyorském lahůdkářství a léto popularitu „sendviče v sáčku od brambůrků“ vystřelilo do výšin. Pokud se ocitnete poblíž Long Islandu ve státě New York, můžete ochutnat originál, ale tento trend si snadno připravíte i doma.

Jak vše správně umíchat?

  • Při přípravě sendviče v sáčku od chipsů si nejprve na krájecí prkénko připravte všechny suroviny.
  • Pomocí velkého kuchařského nože je společně nasekejte – snažte se, aby měly kousky zhruba stejnou velikost a daly se snadno nabírat vidličkou.
  • Cílem je dosáhnout větších kostiček: maso ani ostatní přísady byste neměli krájet nadrobno, aby nevznikla kaše.
  • Nakrájené suroviny přemístěte do mísy, přidejte dochucovadla a vše důkladně promíchejte.
  • Těsně předtím, než se pustíte do jídla, opatrně otevřete sáček s chipsy: jídlo se podává přímo v tomto sáčku, takže bude lepší obal rozstřihnout nůžkami.
  • Chipsy nadrolte k ostatním přísadám na sendvič, vše promíchejte a směs pak přesuňte zpět do sáčku. Nezapomeňte ji sníst hned, jinak hrozí, že chipsy navlhnou a změknou.

Zdroj: Food&Wine

Princip je přitom prostý: ingredience typické pro italský sendvič zkrátka nakrájíte, smícháte a vsypete do sáčku od brambůrků. Zapomeňte na chleba, ten nahradí milované octové chipsy. Vše se jí vidličkou přímo ze sáčku, dokud do dobře křupe a chipsy nezvlhnou.

Ptáte se, stejně jako my, proč? Podobné „vychytávky“ prostě občas proletí světem, dříve například vznikl „Frito pie“ – koláč podávaný přímo v sáčku stejnojmenných chipsů. A lidé z něj také šíleli.

Jak tedy na to? Použijete přísady, které patří do italského sendviče: typický salám, šunku, ledový salát, červenou cibuli, rajče, ocet, sůl a pepř... a octové chipsy, samozřejmě (recept doporučuje přímo ty od Hal’s New York, u nás si musíme vystačit s místními). Vše nakrájíte na přibližně stejné kousky tak, aby se dobře nabíraly vidličkou, chipsy nasekáte nebo nalámete.

Lahůdkářství v New Yorku nabízí různé obměny: můžete si vybrat jinou příchuť chipsů nebo jinou zálivku. Dobrým tipem jsou i sušená rajčata, italský sýr či italský salám pepperoni. Další variantou je zcela změnit chuťový profil a do chipsů vmíchat ingredience, jako je krůtí maso, slanina, čedar, medová hořčice, špenát nebo brambůrky s příchutí barbecue, radí kulinářský web Food&Wine.

Je to dokonalá letní mňamka? Nebo spíše bizarní všehochuť? Rozhodnutí necháme na vás.

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