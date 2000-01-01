náhledy
Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes přes romantické boho šaty až po tenisky na klínku. Máte je ještě doma?
Úzké modré bokovky a crop top? Silueta, kterou módní svět před pár lety v podstatě odepsal, se nenápadně vrací do hry a vedle širokých „baggy“ džínů znovu ožívají i přiléhavé střihy. Potvrzuje to styl americké influencerky Alix Earle, jedné z nejvýraznějších tváří generace Z.
Generace Z skutečně bere přiléhavé střihy znovu na milost – ukazuje to i nedávná kolekce zpěvačky Addison Rae pro značku Lucky Brand Jeans.
Vedle širokých nohavic se vracejí úzké střihy, jako jsou kalhoty do zvonu, cigaretové džíny nebo tzv. bootcut, což je vlastně kombinace obou. A v duchu nostalgie po nultých letech mají pas proklatě nízko.
Dlouhé topy s ramínky, opasky a bokovky. To je móda z let 2006 až 2012 v kostce.
Comeback ovšem zažívají i široké kalhoty ve zkrácené délce, tzv. culottes. Ty zažily velký boom kolem roku 2010, kdy se často kombinovaly s výraznou obuví. Teď se vracejí v podobně stylizovaných verzích – třeba i s kostkovanou košilí, martenskami a vysokými ponožkami.
Culottes si oblíbila i americká modelka Hailey Bieberová, která je v posledních měsících nosí na všechny způsoby. Loni v New Yorku zvolila minimalistickou černou kombinaci s crop topem, kšiltovkou a sandály na nízkém podpatku.
Velký návrat slaví i boho styl, jehož ikonou byla také modelka Kate Mossová. Snímek z festivalu Glastonbury z roku 2004 vystihuje její eklektický mix, který už tehdy definoval festivalovou módu a dnes inspiruje návrat prvků, jako je vrstvení a odvážné kombinování vzorů.
V seriálu Superdrbna (2007–2011) se bohémská móda nosila ve velkém. Hravé kombinace nesourodých stylů i výrazných doplňků dokonale odrážely tehdejší trendy. Legendární seriálové outfity teď znovu slouží jako inspirace pro nové pojetí „boho chic“.
Současná podoba stylu je však o něco sofistikovanější. Dekadentní vrstvy a vzory z uplynulých dekád vystřídaly modernější střihy a doplňky, které ovšem stále čerpají z původní boho estetiky.
Vrací se také romantičtější verze boho chic, a to v plné síle: bílá krajka, zajímavé textury, vzdušné a splývavé střihy i překvapivé kombinace. Třeba i s kovbojskými botami nebo sportovní mikinou.
Romantické pojetí boho stylu v nultých letech proslavila také britská herečka Sienna Millerová. Volné střihy, vrstvení a vintage detaily v jejím podání definovaly trendy pro celou generaci.
Asi žádná značka s tímto stylem není spjatá tak úzce jako francouzský módní dům Chloé. Ten nyní zažívá renesanci pod taktovkou kreativní ředitelky Chemeny Kamali. Poslední kolekce spojuje romantická lehkost, éterické, vzdušné siluety – a opět spousta bílé krajky.
Romantický styl v moderním podání Chloé zahrnuje historizující střihy šatů, splývavé i transparentní materiály.
Chemena Kamali se v roce 2023 vrátila „domů“, do ateliéru Chloé, kde před více než dvaceti lety začínala.
Romantické boho dnes po svém přetvářejí i současné celebrity, jako například britská zpěvačka Charli XCX. Tento vrstvený outfit oblékla letos v lednu na filmovém festivalu Sundance.
Jedním z nejpřekvapivějších comebacků sezony jsou tenisky na klínku – kontroverzní kousek, který rozděloval už mileniály. Mladší generace si ho teď znovu oblíbily. I Blue Ivy Carterová, čtrnáctiletá dcera Beyoncé a Jay-Z už několikrát potvrdila, že se trend naplno vrátil.
Trend, který dnes předvádí Blue Ivy, kdysi zpopularizovala právě i její máma Beyoncé. Ve videoklipu k písničce Love On Top (2011) obula černé tenisky na klínku, a pomohla jim tak zajistit místo v popkulturní historii.
Také herečka Rachel Sennottová v poslední době nedá na tenisky na klínku dopustit. Na Sundance 2026 obula pár od značky Puma k jinak jednoduchému outfitu – s koženou bundou a rovně střiženými kalhotami.
Vzrostla také poptávka po legendě mezi teniskami na klínku, modelu Bekett od Isabel Marantové z roku 2011. Dnes patří mezi vyhledávané vintage kousky a cena za pár se pohybuje i kolem 12 až 15 tisíc korun.
Dnes už legendární tenisky na klínku z dílny Isabel Marantové.
Semišové válenky australské značky UGG se staly ikonou pohodlného street stylu nultých let. Americká herečka a zpěvačka Hilary Duffová už tehdy patřila mezi celebrity, které je nosily vždy a všude.
„Uggs“ teď slaví velký módní návrat, a také Hilary Duffová je znovuobjevila. Z praktické zimní obuvi se stal nadčasový módní kousek, který kombinuje pohodlí s moderním street stylem a opět boduje u mladších generací.
Také herečka Jennifer Lawrence vsadila během studené newyorské zimy na osvědčené válenky. Ty už nejsou jen pohodlnou zimní klasikou, ale znovu platí za módní doplněk, který nechybí ani mezi nejžhavějšími trendy na týdnech módy.
Pořádná péřová bunda, legíny a válenky. To je zimní výbava herečky Goldie Hawnové.
