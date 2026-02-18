|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku
Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...
Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili
Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....
Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku
Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...
Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny
Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....
Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala
Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...
Je to dárek pohodovějšího sexu, říká známá influencerka o vasektomii manžela
Influencerka Lucie Feriková hovořila otevřeně na svém účtu na Instagramu o vasektomii, kterou podstoupil její manžel. Otevřela tak téma, které je pro mnohé tabu, ale rozhodně není důvod o něm mlčet...
Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...
Půst není dieta, ale tradice. V moderní době ho lze držet i bez hladovění
Sotva jsme uklidili vánoční výzdobu, začíná celospolečensky rezonovat téma velikonočních svátků. Těm však předchází čas křesťanského půstu, tedy období skromnosti a odříkání. Jaký je jeho význam v...
Do větru i mrazu. Pleť teď potřebuje víc než jen základní krém
Někdy se to tak přihodí, že pleť potřebuje víc než jen základní péči. Ale ne zase radikální změnu! Prostě jen žádá intenzivní podporu. Umíte ji?
Mráz nebrat. Víme, jak na zimní péči, aby vám pleť poděkovala
Nešvarem té proklaté zimy je fakt, že jak se před ní snažíte chránit, souběžně si škodíte. Třeba taková čepice: bez ní to prakticky nejde, ale s ní máte rozlétané a zacuchané vlasy. A když jste pořád...
Když vám jídlo nesedne. Jak poznat potravinovou intoleranci a alergii
Ne každá reakce na potraviny je alergie. Mnohem častěji jde o intoleranci, která se projeví až s odstupem času a pestrou škálou obtíží. Poradíme, jak rozpoznat rozdíl, co si hlídat v jídelníčku a kdy...
Mladí, nudní a usedlí? Proč se generace Z nebaví a jak doopravdy tráví čas
Nejmladším je čtrnáct let, nejstarším devětadvacet. Příslušníci generace Z jsou tedy v nejlepších letech na zábavu, pařby a bujaré večírky. Ve skutečnosti se jim ovšem mileniálové posmívají, že jsou...
Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku
Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...
Slavné krásky, které přiznaly, že si prošly sexuálním obtěžováním
Říct nahlas, že vás někdo sexuálně obtěžoval, není jednoduché. Obzvlášť pro ženy, které jsou vidět a zná je celý svět. Mnohdy se na ně lidé dívají skrz prsty a nevěří jim. Přesto se některé ženy...
Chappell Roan ukazuje sexy a bláznivé outfity, nahoty se nebojí
Americká zpěvačka Chappell Roan je aktuálně jednou z nejobdivovanějších hvězd. A to nejen kvůli svému hlasu. Lidé jí fandí, protože je „jiná“ a nebojí se ukázat na veřejnosti v outfitech, které by si...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
K čemu je dobrá akupresurní podložka?
Akupresurní podložka uvolňuje svaly, prokrvuje tělo a pomáhá od napětí, stresu i únavy zad. Jako „nejlepší akupresurní podložka pro uvolnění zad“ a akupresurní podložka relaxace se často zmiňuje...
Jak matrace ovlivňuje bolest zad, krční páteř a celkovou regeneraci?
Probouzíte se ráno s pocitem, že vaše tělo v noci spíše bojovalo, než odpočívalo? Bolest v bedrech, ztuhlá šíje nebo nepříjemné brnění v rukou jsou signály, které není radno přehlížet. Pokud tyto...