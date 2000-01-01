Móda z devadesátých i nultých let se vrací i nadále, přibývají ovšem nové kousky a styly, na které jsme možná už zapomněli. Minimalistické šaty, kalhoty s nízkým pasem, kamínky, třásně i roztrhaný denim – jak dnes vypadají ikonické prvky minulých dekád a proč znovu fungují?
Minimalismus devadesátých let se vrací v té nejčistší podobě. Módní dům Calvin Klein zůstává věrný svému rukopisu – jednoduché šaty, tlumené odstíny a střihy, které nechávají vyniknout siluetě.
Precizní linie, minimum detailů a důraz na materiál. I v kolekci pro podzim a zimu 2026 Calvin Klein potvrzuje, proč byl synonymem devadesátkového minimalismu.
Newyorská značka Ashlyn tento styl kombinuje s módním „architektonickým“ stylem. Čisté tvary doplňuje o jemné objemy a proporce, které působí současně, ale stále odkazují na devadesátky.
Na newyorském týdnu módy se podobným směrem vydala i značka Kallmeyer. Zapojila transparentní materiály a připomněla, že minimalismus nemusí být striktně strohý. Může být i nenápadně sexy.
Designérka Rachel Scottová ve své kolekci pro značku Proenza Schouler ukázala moderní verzi devadesátkové estetiky – čisté linie, monochromatickou paletu a důraz na nositelnost.
Herečka Carey Mulliganová potvrzuje návrat devadesátkové estetiky i mimo přehlídková mola. Splývavé šaty v jemném odstínu a minimalistické doplňky odpovídají principu „méně je více“.
Nová televizní minisérie Love Story znovu rozvířila zájem o styl Carolyn Bessette-Kennedy, manželky Johna F. Kennedyho mladšího. V seriálu ji hraje Sarah Pidgeonová, kterou kostyméři oblékli v typickém devadesátkovém duchu.
Carolyn Bessette-Kennedy byla v devadesátých letech symbolem nenuceného luxusu. Její šatník stál na jednoduchých siluetách, kvalitních materiálech a střídmé barevnosti – přesně to, co dnes znovu inspiruje designéry i influencerky. Zkratka „CBK“ na TikToku frčí.
Spolu s Johnem F. Kennedym Jr. tvořili jeden z nejstylovějších párů své doby. Typický večerní look CBK vypadal přesně takto: jednoduše střižené šaty, kabát a psaníčko, k tomu minimalistický účes i make-up.
Minimalismus devadesátých let se vrací i v odvážnější podobě. Kolekce Ashlyn ukazuje, že čisté linie a jednoduché siluety nemusí zůstat jen u neutrálních tónů – fungují stejně dobře i ve výrazných neonových barvách.
K základům šatníku Carolyn Bessette-Kennedy patřily i šaty přezdívané „slip dress“. Jednoduché splývavé šaty s tenkými ramínky vrací do hry jak seriál Love Story, tak velké módní domy.
Tenhle trend si oblíbila i řada současných celebrit. Herečka Anya Taylor-Joy působí v saténových šatech stejně nenuceně a elegantně jako její předchůdkyně před třiceti lety.
Zpěvačka Lizzo ukazuje posun oproti devadesátkám: slip dress už nejsou vyhrazené jen pro jednu siluetu. Minimalistický střih funguje napříč velikostmi a stává se univerzálním kouskem pro různé typy postav.
Je to šátek? Je to top? Tak trochu oboje. Hravý, lehce boho trend, který odhaluje ramena i záda, vrací do módy uvolněnou letní estetiku Y2K éry – přelomu 90. a nultých let.
Na přelomu tisíciletí se šátkové topy nosily i na červený koberec. Nicole Kidmanová v roce 2000 oblékla na premiéru filmu Mission: Impossible 2 – zdobenou, elegantnější variantu od designérky Michelle Jankové.
Zpěvačka Rita Ora loni zkombinovala šátkový top Pucci s řetízky a sukní s nízkým pasem, čímž ještě podtrhla Y2K estetiku celého modelu. Právě italská značka Pucci, která je s tímto stylem dlouhodobě spojená, znovu zažívá velký zájem – roste i poptávka po jejích vintage kouscích.
„Šátkové“ šaty v moderní podobě předvedla značka Off-White na týdnu módy v New Yorku. Lehké průsvitné vrstvy a asymetrický střih odrážejí ducha boho chic a dávají siluetě uvolněný, ale výrazný tvar.
Australská značka Zimmermann ve své jarní kolekci vsadila na romantičtější pojetí trendu – vzdušný top připomínající šátek doplňují abstraktní květinové motivy a výrazné zlaté šperky.
V podzimní kolekci Zimmermann ukazuje, jak se hedvábné šátky mohou proměnit i v celé šaty. Model kombinuje více vzorů, splývavé vrstvy a asymetrické zavazování, které opět vytváří typický boho efekt.
Na začátku milénia frčel třpyt ve všech podobách – kamínky, flitry i lesklé aplikace zdobily topy, šaty i doplňky. Zpěvačka Britney Spears na předávání American Music Awards v roce 2000 oblékla šedý overal se zdobeným výstřihem, který tenhle trend dokonale vystihoval.
Postupně se výrazné zdobení přesunulo i na denim. Cameron Diaz na MTV Movie Awards (2000) ukazuje typickou kombinaci: jednoduchý top a džíny doplněné o třpytivé detaily.
Džíny se štrasovými aplikacemi zvolila v roce 2000 i zpěvačka Cher na předávání cen Emmy. Právě tento styl dnes zažívá velký comeback.
Kamínky se vracejí i na přehlídková mola. Detail z kolekce Dior pro podzim/zimu 2026 ukazuje džíny zdobené krystaly, které působí luxusněji a sofistikovaněji než jejich Y2K předchůdci.
Po výrazně zdobeném denimu přichází další návrat y2k estetiky – roztrhané džíny. Takhle je v roce 2002 nosila zpěvačka Kelly Rowlandová: nízký pas, úzký střih a výrazné díry na kolenou, které působily ležérně a trochu rebelsky.
Na přehlídkách se opraný a záměrně poničený denim vrací v aktualizované podobě. Objevil se i na přehlídce newyorské značky Area, dokonce doplněný o „špinavá“ místa.
Značka Simkhai pracuje s roztrhaným denimem sofistikovaněji. Volnější střihy a střídmější kombinování jednotlivých kousků balancují na hraně devadesátkového minimalismu a Y2K extravagance.
Další look od Simkhai ukazuje, že „poničení“ už není jen o klasických dírách. Objevují se rozvolněné švy a práce s povrchem látky, díky kterým džíny fungují jako statement kousek.
Mezi výrazné trendy ze začátku milénia patří i patchwork a konkrétně sešívaný denim. Zpěvačka Christina Aguilera na MTV Video Music Awards v roce 2001 oblékla džíny s nízkým pasem. Řetízky, miniaturní top ani čepice „bekovka“ nemohly chybět.
Dnes se patchwork vrací v uhlazenější podobě. Na přehlídce Stelly McCartney pro podzim a zimu 2026 se objevily džíny kombinující různé odstíny a panely denimu, tentokrát v čistších liniích a volnějších střizích. Podobný přístup je vidět i u dalších značek.
Vrací se i denim s třásněmi. Francouzská influencerka Paola Locatelli na přehlídku Stelly McCartney v Paříži oblékla džíny s nepřehlédnutelnými aplikacemi a doplnila je o sluneční brýle ve Y2K stylu.
Značka Zimmermann pracovala i s motivem pečlivě obšitých „průřezů“ v džínovině. Na rozdíl od roztrhaného denimu nepůsobí náhodně, ale jako luxusní vyšívaný prvek.
Dalším návratem jsou detaily inspirované šněrováním. Návštěvnice pařížského týdne módy zkombinovala džíny s efektem „tkaniček“ a nízkým pasem, krátký top a větší kabelku – klasická Y2K kombinace.
Kombinace nízkého pasu a ultrákrátkých crop topů se vrací v ještě odvážnější podobě – odhalené břicho i boky jsou znovu v centru pozornosti. Přesně tak, jak je v nultých letech odhalovala Paris Hilton (na snímku se sestrou Nicky).
I Britney Spears si v té době oblíbila mikro topy kombinované s nízko posazenými kalhotami. Outfit z roku 2004 je ukázkovým příkladem tehdejší popové estetiky.
Tahle estetika se právě teď vrací v modernější, ale neméně odvážné podobě. Americká modelka Amelia Gray v Miláně zkombinovala nízký pas tepláků s krátkým crop topem a sportovní bundou – silueta zůstává stejná, jen styling je uvolněnější.
Modelka Sab Zada na fashion weeku v Paříži zkombinovala ultra krátký top, nízko posazené džíny a výrazné doplňky, které zdůrazňují linii boků.
Herečka Jodie Turner-Smithová na afterparty londýnského týdne módy vypadala, jako by přišla přímo z nultých let: minimalistický crop top, džíny s nízkým pasem i třásněmi a k tomu metalický kabát.
Zpěvačka Willow Smithová na pařížské přehlídce Dior interpretovala trend po svém. Krátká košile v kombinaci s kalhotami posazenými nízko na bocích působila nenuceně a originálně.
I zpěvačka Tyla v Paříži potvrdila návrat odhaleného pasu – krátký top a nízko posazené džíny dokazují, jak silně se tahle silueta vrací do mainstreamu.
Elegantnější pojetí podle další návštěvnice pařížského weeku. Odhalené břicho a snížený pas nejsou jen záležitostí celebrit – trend se naplno přesouvá i do každodenní módy.
Ještě jednou street style z Paříže: návštěvnice týdne módy doplnila vrstvené topy výraznými patchworkovými kalhotami a širokým páskem.
Podobně jako v nultých letech se zkracují i sukně a šortky. Denimové kraťasy v mikrodélce jsou k vidění čím dál častěji, mnohdy právě v kombinaci s crop topy.
