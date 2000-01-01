Od Zlatých glóbů přes Grammy a Oscary až po Anděly – letošní sezona patří odvážným střihům. Hvězdy na červeném koberci sázejí na vysoké rozparky, průsvitné materiály i rafinovaně odhalené křivky. Podívejte se na provokativní modely, které letos vzbudily největší pozornost.
Influencerka Hannah Maria dorazila na premiéru třetí řady seriálu Euforie v modelu s odvážně vysokým rozparkem, který nechává vyniknout siluetě i linii boků. Právě takové hravě svůdné střihy teď na červeném koberci zažívají velký návrat.
Komička Nikki Glaserová vsadila na předávání iHeartRadio Music Awards 2026 na minimalistické šaty od Stelly McCartney – také s ultra vysokým rozparkem.
Podobně jako Nikki Glaserová vsadila také influencerka Meredith Duxbury na minimalistický střih s vysokým rozparkem a „neviditelným“ spodním prádlem. V černém modelu dorazila na udílení Fashion Trust U.S. Awards 2026.
Překvapivé a provokativní střihy frčely i na letošních Oscarech. Herečka Gwyneth Paltrowová zvolila róbu z kolekce Armani Privé, která na první pohled působila velmi střídmě.
Zepředu šaty Gwyneth Paltrowové působily opravdu minimalisticky, z boku ovšem odhalily výrazně odvážnější siluetu s průsvitným panelem.
Moderní a lehce provokativní nádech modelu dodala i kombinace pevné konstrukce a jemné, třpytivé síťoviny na boku.
Herečka Renate Reinsve, která letos získala nominaci na Oscara za roli ve filmu Citová hodnota, zvolila na předávání cen minimalistické červené šaty Louis Vuitton s výrazným rozparkem sahajícím vysoko ke kyčli.
Na večírku Vanity Fair zvolila Reinsve ještě odvážnější model – průsvitná černá róba byla také z kolekce Louis Vuitton.
Modelka Heidi Klumová dorazila na oscarovou afterparty v máslově žluté róbě Chrome Hearts s průsvitnými, bohatě zdobenými panely, které víc odhalovaly než zahalovaly.
Z profilu pak šaty odhalily ještě víc – jemná transparentní látka zvýraznila linii boků a působila lehce, ale zároveň velmi efektně.
Herečka Keke Palmerová zvolila odlišný přístup: ve fialových sametových šatech Gucci vsadila spíš na drobné průstřihy v oblasti boků než na výrazný rozparek.
Průstřihy nechaly vyniknout i tetování a celému modelu dodaly lehce sexy, ale pořád nenucený nádech.
Americká influencerka Devon Lee Carlsonová posunula „rozparkový“ trend ještě o kus dál – doslova proklatě vysoko.
Asymetrický střih róby od Saint Laurent neodhaloval jen stehno, ale i část pozadí. Rozhodně se jednalo z jeden nejodvážnějších modelů večera.
I herečka Danielle Brooksová na Oscarech vsadila na dramatický model v barvě šampaňského. Ten její byl od libanonského návrháře Georgese Chakry.
Herečka Danielle Brooksová oblékla smyslný outfit, jehož cílem bylo ukázat hodně smyslné kůže.
Herečka Li Jun Li na Oscary zvolila elegantní červený model z dílny Gaurava Gupty s rozparkem, který ve srovnání s outfity jejích kolegyň působil téměř decentně.
Mikey Madisonová, loňská držitelka Oscara pro nejlepší herečku, se letos na červený koberec vrátila v sametových šatech Dior s vysokým rozparkem. I ten byl o něco umírněnější, ale stále efektní.
Zendaya je v trendech jako doma. Na Oscarech vsadila na minimalistický model Louis Vuitton – nechyběl vysoký rozparek ani odhalené boky.
Podobně odvážné rozparky nechyběly ani na letošních Actor Awards. Komička Hannah Stockingová zaujala v metalických šatech z dílny Ricka Owense.
Modelka Irina Shayková zase na Actor Awards zvolila dramatickou siluetu inspirovanou klasickým hollywoodským glamourem. Černá róba pocházela z módního domu Jean Paul Gaultier.
Také předávání cen Grammy letos patřilo odhaleným pozadím. Zpěvačka Addison Rae v asymetrických šatech značky Alaïa zvolila styl „vepředu byznys, vzadu party“.
Kolumbijská zpěvačka Karol G vsadila na trend „nahých“ šatů v průsvitně modré krajkové róbě od návrháře Paola Sebastiana.
Model s vlečkou zdobenou třásněmi pak při pohledu zezadu nechal vyniknout siluetu i odhalené křivky.
Komička Nikki Glaserová na letošních Grammy zaujala jednou z nejvýraznějších siluet večera – černá latexová róba z dílny Nicolase Jebrana měla dramatický rozparek až k bokům.
Na pódiu pak ladila se spolumoderátorkou Teyanou Taylorovou, která zvolila odvážný třpytivý model z kolekce návrháře Haidera Ackermanna pro značku Tom Ford.
Teyana Taylorová zaujala už na letošních Zlatých glóbech v haute couture modelu Schiaparelli. Zepředu poměrně konzervativní šaty při pohledu zezadu odhalily odvážný průstřih s třpytivým detailem.
Herečka Jenna Ortega na Zlatých glóbech předvedla sexy verzi stylu Wednesday Addams v modelu z kolekce Dilara Findikoglu.
Jennifer Lawrence na Zlatých glóbech vsadila na éterickou romantiku v šatech z kolekce návrhářky Sarah Burtonové pro Givenchy.
Model, který si Rosalía vybrala v jarní kolekci francouzské značky Chanel, odhaloval i celá záda.
Molly Marshová, hvězda reality show Love Island, tentokrát podpořila méně známý módní dům – outfit připomínající rytířské brnění byl od kosovské značky TABJA.
Odvaha nechybí zpěvačce Kaře Marni. Ráda nosí šaty, které víc odhalují než zahalují, a ani BRIT Awards nebyly výjimkou.
Šaty, které připomínaly spíš plážový outfit, měla na cenách Grammy zpěvačka Rhea Raj. Vybrala si je v kolekci indického designéra Rohita Mane.
Předávání Zlatých glóbů patří naopak k nejkonzervativnějším událostem, co se dress codu týče. Ani letos v lednu tomu nebylo jinak, ale přece jen se našlo pár odvážnějších outfitů.
Zcela nepřehlédnutelná byla herečka Jennifer Lawrence. Na míru šité „nahé“ šaty byly z dílny francouzkého módního domu Givenchy.
Rozparky byly k vidění i na předávání cen Anděl, na snímku odvážná Rozálie Havelková.
Sharlota Blakk dorazila na Anděly v průsvitných šatech, které budily pozornost už na první pohled.
Dominantou modelu byla obří zelenkavá mašle, ovšem oči přítomných přitahovaly spíše Sharlotiny lepé tvary.
Česká zpěvačka ruského původu působící pod pseudonymem Aiko zaujala na Andělech nejen díky šatům s rozparkem.
