Odhalené spodní prádlo se do módy vrací pravidelně – a nadcházející sezony mu zase budou přát. Viditelné podprsenky, „nahé“ šaty a krajkové korzety na týdnech módy ovládly přehlídková mola i první řady, oblíbily si je také celebrity jako Dakota Johnsonová nebo Lea Michele. Troufnete si na ně i vy?
Krajkové prádlo z módy nevyjde nikdy. Americká gymnastka Sunisa Lee ho na přehlídce Calvin Klein zkombinovala s oversized sakem a krátce střiženými oblekovými kalhotami.
Designéři si letos oblíbili především kombinaci saka a odhalené podprsenky – barvy jsou tlumené, střihy minimalistické, ale dokonale padnou. Jako na přehlídce značky Ralph Lauren.
Podobný model si z podzimní kolekce Calvin Klein vybrala indická herečka Disha Patani. Volně střižený kalhotový kostým doplnila černou podprsenkou s krajkovými prvky.
V trendu se potkává elegantní „power dressing“ z 80. a 90. let s hravým nádechem odhaleného prádla. Šedý model je z kolekce značky Michael Kors pro jaro a léto 2026.
Ještě jednou jarní kolekce Michael Kors – opět monochromaticky, tentokrát v čokoládově hnědé variantě.
Americká herečka Lea Michele na newyorskou přehlídku Michael Kors dorazila v nadčasové černé kombinaci.
Oblekové kalhoty, ležérně rozepnutá košile, výrazná podprsenka: trend v podání newyorské módní návrhářky Rachel Comey.
Jiná variace na stejné téma. Americká designérka Maria McManusová v jednom outfitu zkombinovala moderní sportovní styl i historické prvky.
Italský návrhář Simone Bellotti posunul trend na další úroveň. Šaty z jeho nejnovější kolekce pro módní dům Jil Sander jsou střižené tak, aby podprsence skutečně nestálo nic v cestě.
Podobně na to šla herečka Dascha Polanco, která v září na večírku značky Ralph Lauren předvedla šaty s extra hlubokým výstřihem.
Herečka Dakota Johnsonová v šatech Gucci. Odvážné šaty na červeném koberci frčí už roky, teď už se pod ně však nenosí „nahé“ spodní prádlo. Naopak má být co nejvýraznější.
Bílá krajka, saténové prádlo, minimalistické šperky. Tak vypadá trend v podání modelky Amelie Gray Hamlinové, jedné z hvězd reality show Paničky z Beverly Hills.
Módního návrháře Josepha Altuzarru proslavily sexy a provokativní modely – styl, ke kterému se naplno vrátil i ve své kolekci pro letošní podzim a zimu.
Transparentní šaty mohou mít mnoho podob: na přehlídce značky Jil Sander například připomínaly retro pláštěnku. Nechybělo viditelné černé prádlo.
Perlička na závěr: kalhotky můžete odhalit i jako aplikaci přímo na šatech. Tento hravý model pochází z nejnovější kolekce newyorské návrhářky Sandy Liang.
