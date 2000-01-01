Přehlídková mola už nepatří jen velmi mladým modelkám. Týdny módy pro sezonu podzim–zima 2026 ukázaly, že designéři mají čím dál větší zájem o ženy po čtyřicítce, padesátce, a někdy dokonce i osmdesátce – ať už jde o navracející se topmodelky, nebo výrazné osobnosti mimo modeling.
Přehlídku Chanel otevřela padesátiletá modelka Stephanie Cavalli, kterou si kreativní ředitel Matthieu Blazy vybral i pro svůj letošní couture debut. Starší modelky podle něj na mola vnášejí zkušenost a autenticitu a posouvají módu do „úplně jiné dimenze“.
Návrat jedné z nejslavnějších supermodelek vůbec: dvaapadesátiletá Kate Mossová se objevila na přehlídce Gucci, kde ji kreativní ředitel Demna obsadil jako součást své nostalgické reflexe „gucciovské“ estetiky a ikonických kolekcí z konce 90. let.
Kate Moss se na přehlídkovém mole objevila už před třemi lety, když Bottega Veneta oznamovala návrat stylu grunge.
Na přehlídce letos Gucci zazářila i pětačtyřicetiletá italská modelka Mariacarla Boscono – dlouholetá múza avantgardních návrhářů a stálice přehlídek značek jako Givenchy či Alaïa.
Takto pózovala italská supermodelka Mariacarla Boscono v roce 2022 na filmovém festivalu v Benátkách.
Další z ikonických supermodelek 90. let, jednašedesátiletá Kristen McMenamy, se objevila na přehlídce značky Tom Ford. Modelka s nezaměnitelným vzhledem tak znovu potvrdila svůj legendární status.
McMenamy letos předváděla i na přehlídce Miu Miu – „mladší sestra“ značky Prada totiž dlouhodobě pracuje s generační rozmanitostí a dává prostor výrazným osobnostem napříč věkem.
Kristen McMenamy už dlouhodobě patří mezi modelky, kterým věk v kariéře nepřekáží. Na snímku z haute coutoure přehlídky Chanel jaro-léto 2011 - tehdy bylo modelce 46 let.
Na milánské přehlídce Miu Miu se letos objevila i jednapadesátiletá herečka a módní ikona Chloë Sevigny – třicet let po svém debutu pro značku v roce 1996.
Sevigny nebyla jediná „nemodelka“. Přehlídku Miu Miu uzavřela sedmapadesátiletá herečka Gillian Andersonová, kterou proslavil seriál Akta X.
Také kreativní ředitel Wes Gordon vsadil na přehlídce Carolina Herrera na tváře z jiné než módní scény. Americká malířka Amy Sheraldová (51), známá například portrétem Michelle Obamové, předvedla minimalistické černé šaty bez ramínek.
Připojila se k ní i francouzská malířka Anh Duongová (64), která patří k výrazným osobnostem newyorské i pařížské umělecké scény.
Na mole značky Carolina Herrera se objevila také fotografka Ming Smith (75), která vynesla výrazný leopardí kabát s objemnou siluetou.
Sestavu uzavřela americká sochařka Rachel Feinsteinová (53), jejíž romantická a snová tvorba se symbolicky propojila s poetikou celé kolekce.
Také u Givenchy, kde působí kreativní ředitelka Sarah Burtonová, se na mole objevily výrazné osobnosti mimo tradiční modeling. Umělkyně Isabelle Albuquerque (42) patří mezi její oblíbené tváře – po účasti v kampani pro kolekci léto 2026 nechyběla ani na pařížské přehlídce pro podzim a zimu 2026.
Svůj módní debut si u Givenchy odbyla také francouzská spisovatelka Constance Debré (49) – v pánském obleku, který ladil s jejím charakteristickým stylem.
Značka Michael Kors oslavila 45 let existence ve velkém stylu – přehlídku uzavřela sedmapadesátiletá supermodelka Christy Turlingtonová, jedna z nejvýraznějších tváří éry 90. let.
Její účast měla i symbolický rozměr: Turlingtonová se totiž objevila už v úplně první kampani značky, a na molo se tak vrátila po letech dlouhodobého vztahu s návrhářem.
Minulý rok se Christy po téměř 25 letech v „modelkovském důchodu“ opět objevila na přehlídkovém mole.
Podobně nostalgický moment nabídl i módní dům Calvin Klein, který na molo přizval padesátiletou Guinevere van Seenus – ikonu „grunge“ éry 90. let, jež pro značku chodila už tehdy.
Také londýnská značka Lueder vsadila na výrazné osobnosti mimo klasický modeling. Na molo se vrátila čtyřiašedesátiletá Princess Julia (Julia Fodor) – DJka, hudební publicistka a legenda londýnské klubové scény.
Vedle ní se objevila i dvaapadesátiletá herečka Rose McGowanová v modelu inspirovaném londýnskou party scénou.
Na přehlídce pařížské značky Matières Fécales se objevila i dvaaosmdesátiletá Michèle Lamy – dlouholetá múza návrháře Ricka Owense, která se na mole v posledních letech ukázala například právě u něj nebo na prezentaci Yeezy.
Vzácný návrat v Paříži zaznamenala také šestapadesátiletá Daphne Guinnessová, mecenáška umění a módní ikona, která se na molo postavila poprvé od couture přehlídky Celie Kritharioti v roce 2023,
Na mole se objevila i topmodelka Debra Shaw (49), jejíž kariéra zahrnuje spolupráce s těmi nejvlivnějšími jmény módního průmyslu.
Debra Shaw se během své kariéry objevila na obálkách titulů jako Vogue nebo Dazed a stala se tváří značek jako Dior či Mugler. I dnes zůstává inspirací pro nové generace návrhářů a důkazem, že silná osobnost na mole nikdy neztrácí relevanci.
Od svého loňského návratu do světa modelingu se nezastavila ani dvaapadesátiletá modelka Romae Gordonová. Po účasti na couture debutu Matthieua Blazyho pro Chanel se objevila i na přehlídce Proenza Schouler, kde podpořila debut Rachel Scottové.
Na přehlídkovém mole se letos znovu objevila i devětapadesátiletá Dominique Jacksonová, hvězda seriálu Pose, která uzavřela přehlídku Connera Ivese v dramatickém looku s kožešinovou kapucí a splývavými šaty.
Na londýnském týdnu módy na sebe strhla pozornost i devětačtyřicetiletá Mel B, známá ze skupiny Spice Girls, která s typickou energií uzavřela přehlídku designérky Natashy Zinko.
Starší modelky se objevují také u londýnské návrhářky Johanny Parv, která dlouhodobě pracuje s různorodým castingem. Jak sama říká, „většina modelek je na můj vkus příliš mladá“, což se odráží i v pestré věkové škále jejích přehlídek.
Na přehlídkách se objevují i mužské legendy – sedmdesátiletý britský zpěvák Billy Idol si svou letošní premiéru na přehlídkovém mole odbyl u belgické značky Ann Demeulemeester.
Mezi slavné modelky s českými kořeny, které se na přehlídkách objevují navzdory šedinám a vyššímu věku, patří také Pavlína Pořížková.
Pavlína Pořízková na večírku na filmovém festivalu v červenci 2023
