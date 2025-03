Napodobování opálené pleti, samoopalovací krémy, bronzery nebo tvářenky pro tzv. „sun-kissed look“ (sluncem políbený vzhled) – to nejsou v módě žádné novinky. V posledních letech ovšem dosáhla vrcholu fascinace spálenou kůží.

Zdá se, že čím nápadnější, tím lepší. Vrstvy růžové tvářenky se kombinují s kontrastními světlými odstíny nebo s klasickým bronzerem. Výsledek často balancuje na tenké hranici mezi přirozeným každodenním vzhledem a výstředním líčením z přehlídkových mol nebo módních časopisů.

Kde se vzal spálený trend?

Vystopovat se dá až do roku 2009, kdy Kim Kardashianová sdílela fotku svého obličeje po dovolené. Spálená do tmavorůžova, s viditelným otiskem velkých slunečních brýlí. Už jen pohled na tuhle fotku bolí, nemluvě o tom, že působí jako reklama na rakovinu kůže.

Co kdyby se však takový look dal napodobit jen s pomocí make-upu? O to se loni pokusil tým čínské verze módního časopisu GQ. A velmi úspěšně. Editorial s názvem Heat Stroke (Úžeh) odstartoval doslova mánii.

Nekoukané extrémní líčení má vždy šanci na úspěch, zejména na sociálních sítích, kde je velká komunita vizážistů a nadšenců do make-upu. Se spáleným vzhledem se však tým GQ vyloženě trefil do černého – nebo spíš do růžového.

Yen @707yen Heat stroke I had to add way more blush at the end #makeup #gqchina

Jak na domácí „úžeh“

„Heat stroke make-up“ se stal obrovským trendem hlavně na TikToku, kde pod tímto heslem najdete také stovky návodů, jak si ho doma vytvořit. Hvězdou tohoto vzhledu je pochopitelně sytě růžová tvářenka, se kterou se opravdu nešetří.

Většina vizážistů volí krémové varianty, které zajistí extra lesklý vzhled, ale výborně fungují i pudrové tvářenky, růžové oční stíny nebo různá multilíčidla. Pro ještě větší kontrast můžete přidat tmavý bronzer a velmi světlý korektor nebo rozjasňovač.

Beautybyrositax @beautybyrositax Heatstroke makeup look #heatstroke #makeup #makeuplook #makeupinspo #makeuptutorial #fyp

Místo spálení jen polibek od slunce

Vzhledem k rychlosti sociálních sítí už výrazně spálený vzhled stihl od loňska trochu „zestárnout“. Ale tvářenka jako nová královna kosmetických taštiček rozhodně nikam nemizí. Sluncem políbený look také ne. Tato jemnější varianta rozhodně vhodnější pro běžné líčení a výhodou je i to, že si můžete sami zvolit, na jak intenzivní odstín a vrstvení se zrovna cítíte.

„Sun-kissed“ líčení si oblíbila i řada celebrit. Svá vlastní pojetí trendu představily například modelka Hailey Bieberová, zpěvačka Sabrina Carpenterová, herečka Alia Bhattová nebo influencerka Tabitha Swatoshová.

Experimentovat můžete se samotnou růžovou tvářenkou – ta se hodí zvlášť pro majitelky světlejší až porcelánové pleti – nebo vyzkoušejte tzv. „blonzing“, při kterém se kombinuje tvářenka a bronzer. Klíčové je vždy umístění: barvu nanášíte jen na místa, na která přirozeně dopadá slunce. Tedy vršek lícních kostí, spánky, čelo a případně i nos.

Přehlídka Valentino, podzim–zima 2025

Spálený look na týdnech módy

Bude trend pokračovat i letos v létě? Kreace vizážistů z týdnů módy naznačují, že mu ještě neodzvonilo. „Spáleniny“ ve stylu loňských fotek z GQ se objevily například na přehlídkách londýnské módní značky DI PETSA nebo peruánsko-španělské designérky Michelle Lima.

Extra vrstvy růžové tvářenky byly k vidění také u Agathy Ruiz de la Prada, Alice + Olivia, a dokonce i na přehlídce módního domu Valentino pro letošní podzim a zimu. Dá se tedy očekávat, že růžová vlna jen tak neskončí.