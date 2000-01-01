Saténové topy, krajková negližé, korzety a viditelné podprsenky patří k vůbec největším trendům letošního jara – ovládly jak přehlídková mola, tak sociální sítě. A takzvaný „boudoir“ trend, inspirovaný luxusním spodním prádlem i sexy nočními košilemi, si rychle osvojily i celebrity.
Jedním z největších hitů letošního jara jsou saténové topy připomínající luxusní noční košilky. Modelka I-Hua Wu na týdnu módy v Paříži předvedla typickou podobu trendu: krajka, tenká ramínka, hedvábný lesk.
Herečka Jenna Ortega na Actor Awards v saténových šatech s krajkou a hlubokým výstřihem z dílny Christiana Cowana. Estetika „underwear as outerwear“ (spodního prádla nošeného „navrch“) se letos posouvá ještě dál a noční košile se mění v plnohodnotné večerní róby.
Jenna Ortega v další interpretaci „boudoir“ trendu – tentokrát v krajkových šatech značky Amiri. Transparentní materiál v kombinaci s výšivkou evokuje spodní prádlo, ale posouvá ho na luxusnější úroveň.
Herečka Lily Collinsová vyrazila do ulic Paříže v outfitu inspirovaném vintage spodním prádlem. Krajkové lemování a saténové vrstvy tentokrát doplnil oversized kabát, který celému stylingu dodal ležérnější kontrast.
Budoir trend se letos výrazně prolíná i s estetikou minimalismu 90. let a ikonickými „slip dresses“. Návštěvnice pařížského týdne módy zkombinovala jemně růžové saténové šaty s výrazně vzorovanými punčochami.
Zpěvačka Sabrina Carpenterová na afterparty po Met Gala vsadila na vintage estetiku ve stylu burlesky. Třpytivé aplikace, kožešina i střihy inspirované spodním prádlem dokonale zapadají do současného boudoir trendu.
Návrat saténových topů s krajkou ovládl i přehlídková mola. Návrhářka Stella McCartney doplnila jemný top ve stylu spodního prádla volnými džíny a širokým páskem – přesně v duchu současného uvolněného minimalismu.
Haider Ackermann, kreativní ředitel značky Tom Ford, v kolekci pro sezonu jaro/léto 2026 ukázal, že slip dress nemusí působit jen romanticky. Saténové šaty s krajkou a hlubokým výstřihem jsou v jeho pojetí odvážné a sexy.
Victoria Beckhamová naopak ve své jarní kolekci zvolila romantičtější verzi trendu. Jemně růžové mini šaty s krajkou a asymetrickým střihem působí křehce, ale moderně a „nositelně“.
Styl „underwear as outerwear“ dominoval i jarní kolekci značky Wiederhoeft. Saténové minišaty s aplikacemi připomínaly luxusní spodničku – ovšem takovou, ve které můžete klidně vyrazit do klubu.
Ani podprsenky letos návrháři neskrývají, naopak. Například v kolekci Balmain pro sezonu podzim/zima 2026 se objevily i dramatické večerní šaty s hlubokými průstřihy, ze kterých vykukuje krajková braletka.
Italský dům Dolce & Gabbana vsadil na výraznou krajku a kontrast mezi elegantním tailoringem a spodním prádlem. Černá podprsenka v kombinaci s oversized sakem a kalhotami patří mezi nejvýraznější stylingové triky letošního roku.
Nahoře byznys, dole podprsenka. Ovšem viditelná. Dolce & Gabbana doplnili krajkovou braletku proužkovaným oblekem, který evokuje styl „power dressing“ z 80. let.
Také Tom Ford v kolekci pro jaro a léto 2026 pracoval s kontrastem ostrého tailoringu a minimalistického spodního prádla. Podprsenka schovaná pod pastelovým oblekem působí nenuceně a dodává formální siluetě uvolněnější charakter.
Návštěvnice přehlídky Stelly McCartney ukázala umírněnější verzi trendu inspirovaného spodním prádlem. Saténový krajkový top doplnila sytě červeným kalhotovým kostýmem.
V kolekci Dolce & Gabbana pro jaro/léto 2026 se sexy krajka potkává i s bohémskými a romantickými prvky, jako jsou volné košile nebo saténové sukně.
Trend viditelných podprsenek si oblíbily i celebrity. Italská influencerka a designérka Chiara Ferragni zkombinovala minimalistickou podprsenku s krátkými saténovými šortkami a oversized trenčkotem v krémovém odstínu.
Britská zpěvačka Lily Allenová předvedla odvážnější verzi trendu: krajkový top doplnila kožešinovým kabátem, flitry a výraznými brýlemi. Výsledkem je outfit inspirovaný estetikou indie sleaze z doby kolem roku 2010 – i ta se letos znovu vrací do módy.
Na pařížském týdnu módy se objevila i minimalistická varianta trendu. Černou podprsenku návštěvnice fashion weeku doplnila volně střiženým bílým kostýmem, ale také excentrickou chlupatou čepicí.
Milánská značka The Attico ukázala zase jinou tvář viditelného spodního prádla. Neonově růžová podprsenka v kombinaci s nízko posazenou sukní a oversized sakem odkazuje na moderní „Y2K“ styl inspirovaný módou z přelomu tisíciletí.
Zpěvačka a herečka Charlotte Lawrence dorazila na přehlídku Saint Laurent v Paříži v jednom z nejodvážnějších modelů sezony. Saténové kalhotky s krajkou doplnila volnou halenkou a výraznými šperky – přesně ve stylu trendu „bez kalhot“, který letos ovládl módní mola i sociální sítě.
Právě francouzský módní dům Saint Laurent posunul trend inspirovaný spodním prádlem ještě dál i ve své podzimní kolekci. Návrhář Anthony Vaccarello tentokrát vsadil na splývavé saténové šaty s krajkou, výrazné šperky a dramatický make-up.
Na mole se objevily i průsvitné krajkové modely připomínající noční košilky nebo negližé. Jemné materiály kontrastovaly s výraznými doplňky a přísně uhlazenými účesy.
Trend si nenechala ujít ani americká influencerka Devon Lee Carlsonová, která na přehlídku Saint Laurent dorazila v odvážném krajkovém kompletu.
Také italská značka Blumarine letos znovu vrátila do popředí krajku, tyl, průsvitné materiály a sexy siluety inspirované spodním prádlem.
Dolce & Gabbana spojili krajkové body, proužkované pyžamo a objemnou koženou bundu do outfitu, který připomínal ráno po probdělé noci. Nechyběly viditelné kalhotky ani podprsenka.
Transparentní šaty lemované krajkou v kombinaci s pyžamovou košilí patřily k nejvýraznějším momentům přehlídky Dolce & Gabbana. Návrháři dál potvrzují, že večerní móda letos stojí hlavně na kontrastu elegance a odhalování.
Značka Ferragamo pracovala se saténovými slip dresses, jemnou krajkou a střihy inspirovanými spodním prádlem z 30. let. Luxusní materiály ovšem doplnily syrovější detaily, takže modely nepůsobily jako přehnané retro, ale spíš moderně a sebevědomě.
V kolekci Ferragamo se objevila tenká ramínka, peří i poloprůhledné vrstvy připomínající hedvábná negližé. Kolekce balancovala mezi glamour večírkem a intimní domácí atmosférou.
Herečka a zpěvačka Teyana Taylorová dorazila na přehlídku Schiaparelli v dramatickém krajkovém modelu doplněném korunou a masivními šperky. Outfit okamžitě zaplnil sociální sítě a stal se jedním z nejfotografovanějších momentů pařížského týdne módy.
Značka The Attico letos pracovala také s transparentními šaty ve stylu vintage kombiné. Viditelné spodní prádlo, pastelové odstíny i luxusní materiály jako satén dodaly celé kolekci lehce dekadentní atmosféru.
Nechyběly ani vrstvené krajky, průhledné síťované materiály nebo siluety připomínající erotické spodní prádlo. Ovšem v elegantnějším, téměř „společenském“ pojetí.
Průsvitné šaty na přehlídce The Attico nekontrastovaly jen s viditelným spodním prádlem, ale i s doplňky v neonových odstínech. Právě podobné nečekané kombinace dělají z boudoir stylu jeden z nejvýraznějších trendů letošního jara.
Tom Ford představil temnější a výrazně smyslnější verzi tohoto směru. Transparentní krajka se objevila v kombinaci s úzkými siluetami, ostrými hranami i lesklými materiály, které připomínaly klubovou módu konce devadesátých let.
Také v kolekci Tom Ford se krajkové a transparentní prvky v neutrálních odstínech objevovaly v překvapivém kontrastu se zářivými i pastelovými barvami.
Výrazný návrat letos slaví i korzety. Neobjevují se už jen ve večerní módě, ale i v běžných kombinacích s krátkými sukněmi nebo s denimem. Modernější dojem jim dodávají průsvitné materiály, viditelné švy a lehkost, která je vzdaluje od historických verzí.
Newyorská značka Wiederhoeft pracuje s korzety dlouhodobě, tentokrát ale místo okázalosti sází na temnou eleganci. Úzký střih a saténový lesk působí skoro divadelně, ale zároveň velmi současně.
Trend viditelného spodního prádla si oblíbila i zpěvačka Dua Lipa. Na turné v Riu ho pojala hravěji: lesklý lila model spojila s růžovou krajkou, tmavými džínami a leopardí kabelkou.
