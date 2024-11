Móda, která má co říci. Trička s nápisy jsou žhavým podzimním trendem

Část 1/2

Obsah sdělení: smysl pro humor

Trička s potiskem mají v sobě cosi rebelského, minimalistického a nostalgického. Pravidelně se vracejí na výsluní a oblíbené jsou napříč generacemi. Jejich letošní návrat se dal očekávat.

Největší slávě se těšila na přelomu milénia, tedy v době, kterou se návrháři letos rozhodli hromadně křísit. Značky od Chanelu přes Vetements, Supreme, Loewe až po Off-White se přiživují na trendu, který ovšem spustily celebrity. Ty se zjevně zamilovaly do kombinace minimalistického designu s provokativními myšlenkami.

Vlastně nejde o nic moc sofistikovaného. Většina triček je bílá, s jednoduchým černým nápisem. Důležitější je obsah sdělení. Ten bývá často sarkastický a nositel jím dává najevo, že si umí vystřelit sám ze sebe.

Když se modelka Hailey Bieberová dočkala v magazínu New York nálepky „dvojitý nepot“, nechala se záhy vidět v tričku s nápisem „Nepo Baby“ tedy „nepotí dítě“. Slovo nepot, které kdysi označovalo chráněnce papeže, vešlo do obecného jazyka jako název pro někoho, kdo těží ze svých (rodinných) konexí. A jak je dobře známo, Haileyiným otcem je herec Stephen Baldwin a manželem zpěvák Justin Bieber. Poukázat bychom mohli rovněž na strýce, kterým je herec Alec Baldwin.

Podobně ironický přístup jako Hailey Bieberová zvolila i zpěvačka a módní návrhářka Victoria Beckhamová. Ta je známá tím, že se nikdy neusmívá. Důvod nám sdělilo její tričko s nápisem „Móda mě okradla o úsměv“.

Jiná trička nesou komentář týkající se aktuálních globálních témat. V současné době je klimatická krize jedním z těch nejviditelnějších. Slogany jako „Save the Planet“ (Zachraňte planetu), „Climate Crisis“ (Klimatická krize) nebo „Act Now“ (Jednejme nyní) se často objevují na tričkách od značek, které se snaží přispět k udržitelnější módě.

Dalšími oblíbenými tématy jsou práva menšin, feminismus nebo antirasismus. Trička s environmentálními a antikapitalistickými poselstvími nosí třeba zpěvačka Billie Eilish nebo herečka Florence Pughová. V tričku s nápisem „Feminist AF“ (tedy něco ve smyslu feministka jako řemen) jsme nedávno viděli herečku Emily Ratajkowski i režisérku Olivii Wilde a také Annie Lennox zvolila feministický slogan.

Pak jsou tu trička, kterými chce nositel poodhalit svoje slabůstky. Že není zrovna ranní ptáče, že miluje dobrou kávu či že podlehl spratkovskému trendu, který vládl letos v létě. Třeba modelka Kendall Jennerová pomocí trička přiznala, že je „Dior Addict“ („Závislá na Diorovi“).

Některé slogany jsou prostě a jenom vtipné. Zpěvačka Sabrina Carpenterová, jejíž příjmení v překladu znamená tesař, vynesla triko „Jesus Was a Carpenter“ (Ježíš byl tesař). Od Rihanny jsme se zase dozvěděli, že je „Retired“, tedy „V důchodu“.

Zendaya, Josh O’Connor a Mike Faist, představitelé hlavních hrdinů ve filmu Rivalové, nosili během kampaně trička s nápisem „I Told Ya“ (“Říkal/a jsem ti to“), která se objevila i v samotném filmu. Mají odkazovat na rebelský módní styl Johna Fitzgeralda Kennedyho mladšího, který společně se svou ženou Carolyn utvářel módní trendy 90. let.

Pod kostýmy k tenisově laděnému filmu Rivalové je podepsaný návrhář Jonathan Anderson, který následně do světa vypustil kolekci s nápisem I Told Ya. A hádejte co? Momentálně patří k jeho nejžádanějšímu zboží. Už jen kvůli tomu, že se jedná o vcelku dostupnou možnost, jak nosit to samé co módní ikona Zendaya.