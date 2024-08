Sítě ovládl nový trend. Módním vzorem generace Z je stylový dědeček

Na rozdíl od většiny jiných trendů se tento nezrodil na TikToku, nýbrž na Pinterestu. „Inspirace pro nový rok? Váš děda,“ ohlásili zaměstnanci sítě v tradiční novoroční předpovědi. S tím, jak se rok 2024 překlopil do druhé poloviny, můžeme říct jistě: grandpacore se skutečně stal jedním z největších současných trendů.

Lu Luna @luuublm Outfits inspirados en el grandpa core Cuál te pondrías tú?✨ #grandpacore #outfitinspo

Dědeček preferuje kvalitu

Dědeček, který je jeho středobodem, je opravdový fešák. Žádné ušmudlané, levné a umělé kousky u něj nemají místo. Obléká se výhradně do přírodních materiálů: bavlny, lnu, kašmíru, vlny a kůže. Nosí flanelové kostkované košile, pletené vestičky, oversize saka, kalhoty s vysokým pasem a v zimě dubeňáky či kožené „letecké“ bundy.

Doplňuje je polobotkami – mokasínami, oxfordkami či loafers na hrubé platformě. V jeho šatníku nechybí spousta úzkých slunečních brýlí a hedvábných šátečků, které si váže kolem krku. A teď si toto všechno představte nikoli na starém muži, ale třeba na dvacetileté dívce.

Trend se rozšířil i na TikTok, kde se příslušníci generace Z navzájem inspirují svými outfity. Nosí ho především ti, kteří sami sebe popisují jako „staré duše“. Jsou to na svůj věk neobvykle vyzrálí teenageři a dvacátníci se zálibou v knihách.

Většinou paradoxně nevzhlížejí k seniorům, nýbrž k dalším „starým duším“. Vezměme si takového Rona Weasleyho, mladého čaroděje z knih J. K. Rowlingové. On sám by se se svými zděděnými košilemi a večerním úborem po tetičce asi nepopsal jako módní ikona. Jenže tou se právě teď díky trendu grandpacore stal! Především jeho ručně upletený svetr s iniciálou je kouskem, kterým by nepohrdl žádný „mladý dědeček“. Dalšími vzory jsou pak zpěvák Harry Styles či modelka Gigi Hadidová.

O značky tu příliš nejde

Barevná paleta trendu grandpacore se omezuje na různé odstíny hnědé, šedé a černé, sem tam je ozvláštněná třeba olivovou či bordó.

Deset základních pilířů trendu grandpacore Pletený cardigan či svetr

Kalhoty s vysokým pasem

Flanelová košile

Pletená vestička

Rugbyové či polo tričko

Manšestrová sukně či kalhoty

Polobotky (oxfordky, loafers, mokasíny)

Dubeňák

Maxi sukně

Minimalistické zlaté šperky

Většina kousků je střihově volnějších a zdánlivě ledabyle poskládaných. Míchání různých vzorů dohromady je nejen povolené, ale dokonce žádané.

Trend se odrazil i v kolekcích velkých módních domů. Modely v jeho duchu jsme viděli na přehlídkách Prady, Dries Van Notena, Gucci, Todda Snydera, Givenchy či JW Andersona.

Jenže o nakupování luxusních kousků tento trend není. Zástupce mladé generace naopak táhne do second handů a vintage shopů. Jde tady totiž především o kouzlo objevování a zkoušení naprosto nahodilých kousků. Také trocha patiny je plusem. Dědečkové své oblečení přece jen nosí vyšší jednotky, či dokonce desítky let! Pánským sekcím v těchto obchodech se dostává většího zájmu než kdy dřív.

Kousky dlouho nošené a kvalitní, o které se jejich minulý vlastník dobře staral, jsou zlatým grálem vyznavačů trendu grandpacore. Jde tak o jeden z etičtějších, udržitelnějších trendů. Aspoň do té doby, než ho podchytí řetězce s rychlou módou.