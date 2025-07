Část 1/6

Nebinární Emma Corrin má modely na hranici bizáru v oblibě. Je velkou fanynkou módy ve stylu klaunů, tzv. clowncore.

Clowncore

Trend clowncore patří k tomu nejulítlejšímu, co TikTok nabízí, a běžnému smrtelníkovi se možná může zdát až nenositelný. Styl inspirovaný klauny zahrnuje všechno to, s čím si tyto postavičky z cirkusů spojujeme: volánky, mašle, bambule, ale třeba také extravagantní okruží, jakými by nepohrdla ani královna Alžběta I., klaunské nosy, plyšová zvířátka i balónky.

Z TikToku se trend přelil na přehlídková mola, klaunské prvky se v nedávné době objevily na přehlídkách Dioru, Marni či Armani Privé. Odtud už byl jen krůček k excentrickým celebritám.

Clowncore si oblíbil především zpěvák Harry Styles, který si v klaunském vyrazil hned několikrát, třeba na koncert v Madison Square Garden v New Yorku nebo na předávání cen Grammy. Jako klaun ostatně vystupuje také v klipu k písni Daylight.

Jeho příklad následovala také nebinární herečka Emma Corrin, známá ze seriálu Koruna. Ta si šaškovské outfity značky Miu Miu oblékla v roce 2021 na virtuální předávání Zlatých glóbů a o rok později na Met Gala.

Zdá se, že klauni jsou obzvlášť v módě mezi zpěváky. Hned ve dvou klipech se v klaunském objevila Dua Lipa, její kolegyně Doja Cat zase v reklamě na Taco Bell.

Jak se dalo čekat, bláznivý trend neunikl ani pozornosti herečky, modelky a známé provokatérky Julie Foxové. Ohromné šaškovské bambule si nechala přišít na šaty, které vypadaly jako pytel na odpadky, a směle vyrazila na festival v Cannes.