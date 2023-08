Stříbrná není jen barvou večírků. Letos se stala každodenní záležitostí

Od některých módních magazínů dostala stříbrná nálepku barvy roku 2023. Jistě, podobné označení jsme slyšeli i v souvislosti s ostrou „Barbie“ fuchsiovou či kobaltovou modrou. Letos v létě by však měla hrát prim právě stříbrná. Z kolekcí na podzim/zimu 2023 se navíc zdá, že nás neopustí ani na sklonku roku.

Dosáhněte kontrastu

Stříbrná se letos objevila v kolekcích celé řady módních domů i menších tvůrců. V jejich sáhodlouhém výčtu nechybí jména jako Chanel, Dior, Alexander McQueen, Brandon Maxwell, Paco Rabanne, Valentino či Bottega Veneta.

První, co nám v souvislosti se stříbrnou vytane na mysli, jsou nejspíš šaty či topy zdobené blýskavými flitry. Může na sebe však vzít i metalickou podobu, boom v současnosti zažívá materiál připomínající alobal.

K dostání je stříbrná pletenina a také boty — nejen tradiční páskové lodičky na vysokém podpatku, ale i tenisky či polobotky. Masivní zlaté řetězy a náušnice, které se doteď hřály na výsluní, podle módních věštců ustoupí jemnějším stříbrným šperkům.

Ačkoliv se na molech objevila řada monochromatických modelů, pro běžné nošení postačí jeden výrazný stříbrný kousek. Účelem je dosáhnout kontrastu, který zaujme na první pohled.

Co takhle „alobalové“ šaty a kovbojské boty? Metalické polobotky a v nich barevné punčochy nebo sako pošité flitry ke konzervativní pouzdrové sukni? Každý z těchto modelů vzbudí rozruch, ale zároveň se neztratí v kanceláři stejně jako na párty. Možností, jak outfit poskládat, je spousta a slouží jako důkaz, že je stříbrná barva nejen trendy, ale také neuvěřitelně variabilní.

Varianta pro odvážné: stříbrné spodky

Obzvláště in jsou letos metalické spodní díly: kalhoty a maxi sukně. Možná máte za to, že jsou to kousky vhodné tak akorát pro děvčata školou povinná. Ve skutečnosti je však můžete nosit v každém věku, pokud je doplníte jednoduchým, nadčasovým vrškem.

Překvapivě dobře si budou rozumět s klasickým sakem, nejlépe černým nebo námořnicky modrým, koženým křivákem či krátkým svetříkem v oblíbené barvě. Ležérní outfit vyčarujete pomocí oversize svetru nebo mikiny a stylových tenisek.

Pokud je móda vaším hobby a s outfity si rádi hrajete, proč nezajít ještě o kousek dál? V kolekci značky Vaillant na jaro a léto tohoto roku se objevily stříbrné spodky, které si dokonale rozumí s jiným trendem, který v současnosti zažívá velký comeback: kalhotami s nízkým pasem. Ač nejsme zrovna příznivci tohoto střihu kalhot, probleskující stříbrné nemůžeme upřít jisté dráždivé kouzlo.