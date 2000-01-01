náhledy
Někdo si z dovolené přiváží jako suvenýr magnetky na ledničku anebo pohlednice. Najde se ale dost těch, co ještě léta po návratu vzpomínají na originální chutě místních dobrot. Pokud zavítáte do Turecka, jakou z tamních gastronomických specialit byste určitě neměli vynechat?
Autor: Murat Özsoy 1958, Creative Commons
Máte hlad anebo vás jen honí mlsná? Chcete svačinku anebo jen něco k nakousnutí? Odpověď je všech těch případech stejná: Simit. Křupavé pečivo obalené v sezamu, podobné preclíku. Patří mezi nejoblíbenější turecké street-food chuťovky, záležitosti každodenní potřeby a spotřeby.
Autor: Profimedia.cz
Baklava je sladkost, kterou znají v Turecku, Řecku i na Blízkém východě. Tenké pláty těsta filo se prokládají nasekanými ořechy, nejčastěji pistáciemi nebo vlašskými ořechy, upečou dozlatova a polijí sirupem nebo medem. Je sladká a vydatná, proto se krájí na malé kousky. Kupte si ji čerstvou v cukrárně, kde těsto ještě křupe.
Autor: Profimedia.cz
Sladké chutě vyměníme za slané. Çiğ Börek jsou křupavé smažené taštičky z tenkého těsta, plněné sýrem, bylinkami nebo mletým masem. Nejčastěji se podávají pořádně horké, jako oblíbené pouliční občerstvení. Anebo jako meze, chutný předkrm, za kterým následuje velká hostina.
Autor: KaterynaKoca, Creative Commons
Mají ho ledaskde, ale nejlépe chutná tam, kde vidíte na hladinu Bosporu. Tam totiž bude Balık Ekmek nejčerstvější. Dá se říct, že to je v podstatě sendvič s grilovanou nebo smaženou rybou, zeleninou a spoustou cibule. Takže nic pro balíky.
Autor: Profimedia.cz
V Chorvatsku něčemu podobnému říkají Sataras, Bulhaři mají svůj Gyuveche. Chuti originálu, tedy tureckému Güveç, se tyhle místní speciality neblíží. Jde o tradiční pomalu pečený pokrm uchystaný v keramické misce. Obsahuje maso a zeleninu, které se díky té slow-food přípravě báječně propojí.
Autor: cookinggorgeous
Gözleme jsou sice oficiálně placky, ale chápat se dají spíš jako turecké palačinky. Připravované ovšem na slaný způsob. Je to tenké přeložené těsto, pečené na rozpálené plotně. Jejich náplň tvoří nejčastěji rozmačkané brambory, sýr feta a spousta bylinkového koření.
Autor: Profimedia.cz
Skutečná lahůdka? Tak to nepochybně bude İmam Bayıldı. Volně přeloženo ten název značí, že: „imám omdlel.“ Svatého muže totiž srazila ta výjimečná chuť. S čím že se to na talíři setkáte? Je to pečený lilek plněný rajčaty, cibulí, kořením a piniovými oříšky.
Autor: Profimedia.cz
Malé taštičky, knedlíčky plněné nejčastěji jehněčím či hovězím masem. Tak to jsou prosím Mantı. Podávají se s hustou jogurtovou omáčkou. A kořením. V Turecku to obnáší česnek, mletou červenou paprikou, sumach, rozpuštěné máslo a sušenou mátu. Delikatesa.
Autor: Profimedia.cz
Že si prozatím z tureckého meníčka nějak vybrat nemůžete? Vždycky se můžete přidržet jistoty známého a dát si třeba Pide. To je turecká variace na italskou pizzu, jen tedy ve tvaru podlouhlé placky. Nejčastěji se plní sýrem, masem, zeleninou nebo pikantní klobásou sucuk.
Autor: Profimedia.cz
Další nesmělý krůček můžete učinit u Lahmacun. I ta je označována jako blízká příbuzná pizzy. Velmi tenké placky s mletým masem, zeleninou a směsí orientálního koření. V Itálii by vám ale neprošlo to, co je v Turecku běžné. Smotat ji to ruličky a odnést si ji. Tady je to doporučený způsob konzumace.
Autor: Garrett Ziegler, Creative Commons
Čím začíná turecké ráno? Nejčastěji snídaní zvanou Menemen. Skládá se z míchaných vajec s rajčaty a nasekanými paprikami. Nejlépe chutná s čerstvým pečivem, do kterého se směs namáčí. Pokud trochu tápete, nebojte se. V podstatě jde o „naše“ lečo s vejci.
Autor: Profimedia.cz
Mnoho podob, jedna chuť. Mají to být placičky, šišky nebo kuličky? Na tom, jak ideálně mají ve výsledku vypadat tradiční Köfte, se v Turecku neshodnou. Jisté ale je, že tyhle kousky z mletého jehněčího či hovězího masa, často plněné, se připravují na grilu a bývají nezbytnou součástí mnoha jídel.
Autor: Profimedia.cz
Teplý dezert z nudlového těsta kadayıf plněný sýrem a přelitý sladkým sirupem. To zní zvláštně. Ale pokud překonáte rozpaky, litovat nebudete. U Künefe je povrch křupavý a zlatavý, zatímco uvnitř zůstává jemný a vláčný. Ve výsledku ho tak nikdy na talíři není dost.
Autor: Profimedia.cz
Kuchař, který u vašeho stolu likviduje nádobí? Buďte v klidu. Pokud jste si dali Testi kebab, je to součást servírování. Hliněný hrnec s masem a zeleninou byl totiž zapečetěn těstovou zátkou, a dusí se ve vlastní páře. K provoněnému pokrmu je pak třeba se dobýt. V Kapadocii je to vyhlášená specialita.
Autor: Profimedia.cz
Türk çaylar neboli turecký čaj je něco, před čím neutečete. K dostání je všude, a podáván bývá i jako milé uvítací gesto v obchodech. Brzy mu přijdete na chuť, a přestanete pít acik, tedy slabý a světlý, a začnete si libovat v tmavém. Tomu se říká tavsan kani. Doslova tedy „králičí krev“.
Autor: Profimedia.cz
I když by si ji jistě rádi patentovali, helva není turecký vynález. Ujíždí si na ní celá střední Asie a je to jedna z nejstarších orientálních cukrovinek. V podstatě je to pasta vyrobená z mouky, vody, cukru a másla. Někdy může obsahovat i sušené ovoce, jako jsou pistácie nebo vlašské ořechy. Dobrota.
Autor: ČTK
Nedaleko moře na vás z jídelního lístku může vykouknout Kalamar tava. Pokrm, který se obvykle podává jako meze. Skládá se z očištěných olihní, které se nakrájí na silné kroužky, namočí se v mléce a poté se obalí v těstíčku z mouky, jedlé sody a soli, než se smaží v horkém oleji.
Autor: Profimedia.cz
Nedá se říct, že by vás Dondurma, turecká zmrzlina, ochladila. Zapotíte se totiž s jejími „vtipnými“ prodavači. Na produktu samotném jinak přitom nic špatného není. Díky svému složení – smetaně, salepových hlízách, cukru a mastiše, rostlinné pryskyřice – se docela natahuje a taje velmi pomalu.
Autor: Profimedia.cz
Jestli existuje nějaký aspekt turecké gastronomie, před nímž není jiné možnosti, než se uctivě sklonit, pak je to turecká káva. Příprava i její servírování v džezvě je obřadem, který si nezadá ani s japonskou čajovou kulturou. Pokud si ujíždíte na kofeinu, tenhle zážitek nemůžete z Turecka vynechat.
Autor: Eaeeae, Creative Commons