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Baklava, pide, manti, börek. Turecká kuchyně překvapí a navždy si vás získá

Radomír Dohnal
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Někdo si z dovolené přiváží jako suvenýr magnetky na ledničku anebo pohlednice.... Máte hlad anebo vás jen honí mlsná? Chcete svačinku anebo jen něco k... Baklava je sladkost, kterou znají v Turecku, Řecku i na Blízkém východě. Tenké... Sladké chutě vyměníme za slané. Çi&#287; Börek jsou křupavé smažené taštičky z... Mají ho ledaskde, ale nejlépe chutná tam, kde vidíte na hladinu Bosporu. Tam... V Chorvatsku něčemu podobnému říkají Sataras, Bulhaři mají svůj Gyuveche. Chuti... Gözleme jsou sice oficiálně placky, ale chápat se dají spíš jako turecké... Skutečná lahůdka? Tak to nepochybně bude &#304;mam Bay&#305;ld&#305;. Volně... Malé taštičky, knedlíčky plněné nejčastěji jehněčím či hovězím masem. Tak to... Že si prozatím z tureckého meníčka nějak vybrat nemůžete? Vždycky se můžete... Další nesmělý krůček můžete učinit u Lahmacun. I ta je označována jako blízká... Čím začíná turecké ráno? Nejčastěji snídaní zvanou Menemen. Skládá se z...
Někdo si z dovolené přiváží jako suvenýr magnetky na ledničku či pohlednice. Najde se ale dost těch, co ještě léta po návratu vzpomínají na originální chutě místních dobrot. Pokud zavítáte do Turecka, jakou z tamních gastronomických specialit byste určitě neměli vynechat?

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