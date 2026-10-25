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KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus
Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...
Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...
Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...
Na mateřství si počkaly. 60 slavných žen, které otěhotněly po čtyřicítce
Zatímco dříve bývaly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si...
Říjnový úplněk 2026: lovecký měsíc nastane 26. října ve znamení Býka
Říjnový úplněk nastane v pondělí 26. října 2026 v 5:12 ráno a ponese tradiční označení lovecký. Ve znamení Býka podle astrologie obrátí pozornost k jistotám, vztahům a tomu, co má v našem životě...
Parfém prozradí víc než slova. Na den zvolte svěží, osobnost ukažte v noci
Parfém je náš neviditelný podpis. Dokáže podtrhnout osobnost, naladit na správnou notu i připomenout krásné okamžiky. Jak ale poznat vůni, která bude opravdu naše? Záleží na osobnosti, příležitosti i...
Večery před ledničkou? Chutě nejsou jen nedostatkem disciplíny
Přes den samá pravidla a po setmění chaos na talíři. Co stojí za chutěmi, které se začnou ozývat, když už by měla jít mlsná na kutě, vysvětluje psycholožka a nutriční poradkyně Zuzana Douchová.
Myslela jsem, že mám rakovinu prsu. Krevní testy ale odhalily leukemii
V padesáti jsem si nahmatala bulku v prsu. Šla jsem okamžitě na mamografii. Prsa sice byla v naprostém pořádku, ale lékařům se nezdály zvětšené uzliny v obou podpažích. Krevní testy odhalily...
Baklava, pide, manti, börek. Turecká kuchyně překvapí a navždy si vás získá
Někdo si z dovolené přiváží jako suvenýr magnetky na ledničku či pohlednice. Najde se ale dost těch, co ještě léta po návratu vzpomínají na originální chutě místních dobrot. Pokud zavítáte do...
Tanec jako prevence proti demenci? Stačí pět minut denně, říká psycholog Bartoš
Když se tanec přesune z hlavy do celého těla, můžeme ho začít skutečně vnímat. Naše potřeba hýbat se správně je vlastně opakem toho, proč bychom měli vkročit na parket. „V tanci nejde o posuzování...
Stačilo málo a nikdy by se neproslavili. Nečekané osudy slavných herců
Dvaapadesát herců a hereček, kteří málem byli někým úplně jiným. Nebýt souhry různých okolností, hvězdy by z nich bývaly nebyly. Podívejte se do galerie, kdo z hollywoodských, ale i českých hvězd měl...
Naši prarodiče to měli jednodušší. Proč nás fotky celebrit nutí o sobě pochybovat
Zvětši tu fotku, ať vidíme vrásky. Ukaž, má celulitidu? Hm, na svůj věk vypadá dobře. Ty roky by jí nikdo nehádal... Porovnávání podle data narození se stalo součástí našich životů. Neměly by se...
Kyslík měli, ale odmítli pomoct. V zóně smrti platí jiné zákony, říká horolezkyně
Horolezkyně Miroslava Jirková se bez kyslíkových lahví dostává do výšek, kde na jeden nádech ani nedokončíte větu. A místo techniky používá raději intuici. „O smrti časem vtipkujeme. Je to určitá...
Dělí je desítky let, věkový rozdíl si ale manželé pochvalují. Co na to okolí?
Šestadvacetiletá Gracen Geaganová je o čtyřiatřicet let mladší než její partner. Kamkoli se hnou, všude si lidé myslí, že je její otec nebo dědeček. A od internetových trollů denně schytává snůšku...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Co si letos obléct na Halloween? Inspirujte se ikonickými filmovými postavami
Halloween se blíží a s ním i každoroční otázka, za koho letos vyrazit. Pokud vás nelákají umělé krvavé rány ani kostýmy z polyesteru, které pravděpodobně nepřežijí jediný večer, zkuste se inspirovat...
Krásná blond končí doma katastrofou. Zesvětlení přenechte profesionálům
Po zářivě blonďaté hřívě touží ženy tisíce let. Je symbolem sex appealu, mládí a výjimečnosti. Ne každá má ale to štěstí, aby se s blond vlasy narodila. Dosáhnout krásného odstínu je doma téměř...