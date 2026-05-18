Nejvýraznější novinkou roku 2025 byly miniaturní „top handle bag“, které jsou elegantní a zejména na fotkách roztomile šik. Ale poněkud nepraktické pro člověka mé generace, který nemá na všechno appku a stále u sebe nosí peněženku, protože jen v přítomnosti své kartičky do drogerie ví, kde je člověkem. A to nemluvím o skutečnosti, že si s sebou knihu proustovských rozměrů nosím i na večírek, abych se náhodou nenudila. Naštěstí světoví stylisté a přední módní magazíny hlásí odklon od této verze nákladného minimalismu, takže letos budeme my a naše oblíbené maxikabelky zase in.
Co přinesl rok 2025 v oblasti kabelek?
Trend mikrokabelek ovládl především loňskou sezonu a dále bude záležitostí hlavně divadel a společenských událostí. Shopperky a hobo kabelky se naproti tomu už několik let drží na prvních příčkách popularity. V současnosti je doplňují i jednoduché textilní nákupní tašky a síťovky, například od značek Tory Burch nebo Bottega Veneta, které se z předmětu všednodenní potřeby posunuly do kategorie módního kultu. Jsou neformální, praktické pro pobíhání po městě a můžete si s nimi stále připadat jako v létě na dovolené.
Dědictvím loňského léta je také návrat k trendům šedesátých a sedmdesátých let, tedy ke kabelkám z měkkého semiše v hippie nebo v kovbojském stylu. Dále výrazně strukturované materiály, tkané a háčkované textilie a makramé vzory, které nejprve ovládly oblast bytového designu, aby se nakonec podepsaly i na módních trendech a doplňcích.
Kabelky roku 2026: originální a s výrazným efektem
Rok 2026 sice znamená návrat prostorných a praktických tašek, ale rozhodně ne ve znamení nudy a všednosti. Stále pokračuje trend nápaditých stylizací, který do svých letošních kolekcí zařadily značky Chloé, Ferragamo, Stella McCartney, Valentino, Givenchy a Chanel. Nejen ve formě třásní z westernů a kultury hippies, ale především v podobě originálního zdobení, řetízků, přívěsků a metalických detailů, které dělají z každého kousku jedinečný doplněk.
Největším hitem sezony jsou zatím tzv. East-west bags, neboli horizontálně protáhlé kabelky určené k nošení přes rameno.
Barvy kabelek 2026
S červeným kobercem a rudým polstrováním v divadlech krásně kontrastuje sytá, svítivá kobaltová modř, která se do módy pravidelně vrací. Pozornost však jednoznačně upoutá kdekoli a z jednoduchého pracovního outfitu vykouzlí nepřehlédnutelný model.
Další oblíbené barvy jsou: čokoládová, béžová, ivory nebo burgundy
Vyberte si kabelku podle příležitosti!
Pravá dáma se nepozná podle drahé kabelky, ale protože ji umí v duchu „quiet luxury“ vkusně kombinovat podle oblečení a příležitosti. A to i v případě, že má jednu univerzální kabelku, která je jednoduchou odpovědí na stokrát opakovanou otázku „Co si k těmto šatům vezmu?“
Co je praktické, zkrátka nikdy nevyjde z módy. To platí pro klasické kabelky, shopper a hobo bag, i objemné kufříkové kabelky inspirované 50. a 60. lety. Zkrátka kufříky, které něco unesou, jsou přehledné a dostupné v mnoha alternativách k drahým modelům od Hermès a Victorie Beckham.
Kabelky do práce: Stále jako celebrita
Pokud vyberete kabelku uváženě, tak aby splňovala všechny nároky, nebo vám naopak instinkt poradí tu pravou, vystačí vám jediná taška na celou sezonu, ne-li na další roky.
Jaký model zvolit, aby měl co nejvíce využití?
- Kabelka do ruky nebo kufřík kombinovatelný s crossbody popruhem umožňují více variant nošení. Jsou dostatečně prostorné a dají se nosit i přes rameno, když potřebujete mít volné ruce.
- Větší kabelky, aktovky a shopperky zase poskytují prostor i pro počítač nebo drobný nákup.
Nemusíte však zůstávat jen u tradiční černé barvy. Nabízí se hnědé a béžové odstíny, ale také odstíny rudé a fialové nebo výrazná modř. Kromě sytých barev nezapomeňte také zapojit představivost a přidat nějaký „fascinující“ prvek, tedy nápadný šátek, přívěsek nebo brož, aby taška působila jedinečně. V tuto chvíli se zrodila módní ikona!
Kabelky do divadla: V záři reflektorů
Do divadla, na pracovní večeři nebo jinou společenskou příležitost si samozřejmě můžete vzít svou oblíbenou tašku, která vás doprovází každý den do práce. Záleží však na okolnostech. Menší divadla si mnohdy nepotrpí na zbytečnou pompu a stačí slušné společenské oblečení. Premiéra Rusalky ve Státní opeře je však kulturní událost, která si zaslouží trochu exkluzivnější přístup a volbu večerních šatů včetně psaníčka nebo miniaturní „top handle bag“.
Ani zde se však nemusíte omezovat pouze na decentní jednoduchost. Barevné a extravagantně zdobené kabelky nepatří jen na večírek, ale pokud se vkusně kombinují, dodají vám podobně jako originální bižuterie osobitý půvab a výraz i v jinak formálním outfitu.
Kabelky na party nebo ples: Ať to jiskří!
Letošní rok přeje hlavně zdobnosti, metalickým prvkům, křišťálovým kamínkům, flitrům či saténu, které odrážejí světlo, aby nám dodaly sebevědomí. Díky kabelce, která jenom září, víme, že této noci všechny hvězdy svítí jenom pro nás.
Kabelky pro volný čas: Dovolená u moře
Letní outfity mají rády jednoduchost, která se propojuje s volností a vzdušností. Stejně jako se na léto hodí přirozené, prodyšné materiály, i kabelkám na přímém slunci svědčí hlavně světlejší, zemité tóny pískové, smetanové, světle medové barvy a přírodní materiály, len či jemná kůže. Zkrátka elegance inspirovaná přírodou. Kabelky pak působí lehce, měkce a nenuceně a hodí se do města, na bruch i večerní akci, ale i na výlet do přírody. Dokonale doplní nejen letní šaty a šortky, ale také důmyslný gentlemanský „old money“ styl, kterému vévodí bílá košile a lněné kalhoty
V letních měsících přijdou ke slovu hlavně tašky ze lněného plátna, obří plážovky, ale také pletené tašky nebo síťovky. Sázkou na jistotu je hobo kabelka z měkkého semiše v barvách taupe, cappuccina, máslově žluté, olivové nebo pistáciové. Zkrátka všeho, co patří k létu a prázdninám ve Středomoří.