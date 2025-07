Když se dívám kolem sebe, mám pocit, že my Češky jsme se zasekly v určité rutinně, která souvisí s věkem. Starší paní nosí krátké vystříhané sestřihy, mladé holky zase dlouhé a rovné účesy. Zajímalo by mě, jestli to vnímáte stejně?

To je dobrá otázka, na kterou se mě ještě nikdy nikdo nezeptal. Já osobně se nikdy neřídím trendy nebo tím, co je moderní, protože kdo to určuje? Můj kolega může říct, že moderní je toto, já zase řeknu něco jiného. Navíc trendy se mění každý týden nebo každý měsíc, a kdo má právo říct, co je nejlepší a čím se řídit? My děláme kurzy a školení pro kadeřníky a tam se dozvíte, že to, co je neměnné, jsou střihy podle tvaru obličeje. Ten máte daný stejně jako barevný typ – jste jaro, léto, podzim nebo zima. Pokud se tím někdo neřídí, tak se děje to, že někdo je třeba vyloženě podzimní typ a má na sobě platinový bílý melír od kadeřníka, který je sebelepší, ale k tomu člověku to prostě nejde.

Takže já se řídím barevnými typy a mám pocit, že to dělá málo lidí. Teď je to už – pravda – lepší, protože se to skrze sociální sítě začalo hodně edukovat. Ale stále narážím na to, že se na svých kurzech ptám kadeřníků, co jsou za barevný typ, a oni sami nevědí. Já jim říkám, že se musí kouknout na klientku a musí vidět, jaký má tvar obličeje, co jí bude slušet za střih a jaký má barevný typ, protože dneska je moderní všechno, ať už jsou to platinové vlasy, melíry, kudrnaté vlasy, balayage, mikáda nebo krátké vlasy. Nedávno jsem byl na celosvětovém vzdělávacím expu v Miami a tam jmenovali trendy na letošní a příští rok. Byly to opravdu všechny účesy, jaké existují. Takže moderní je vše a opravdu záleží jen na našem typu.