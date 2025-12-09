Něco jedlého, něco praktického a něco pro radost. Tipy na dárky pro všechny

Štědrý den se blíží rychleji, než se ještě před pár dny zdálo, a vy pořád ještě nemáte dárky pro všechny, kterým chcete udělat radost? Nezoufejte, máme pro vás spoustu inspirace, která vám pomůže z nesnází a promění vás v parádního a úspěšného Ježíška.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Taky se vám vždycky zdá, že Vánoce se blíží o to rychleji, o co prázdnější je váš seznam dárků, které plánujete koupit svým blízkým? Ale na vás si cválající advent nepřijde. Nemusíte se ani tlačit v přeplněných nákupních centrech, většinu dárků pořídíte na několik kliknutí přímo od počítače nebo z mobilu. Tak jdeme na to!

Pro tatínky a maminky

Obvykle největší potíž bývá s našimi rodiči, kteří zásadně nic nechtějí, nepotřebují a vůbec se s nimi nemáte podle jejich mínění zabývat. Jenže to vy nechcete – toužíte jim udělat radost aspoň nějakou drobností.

Nikdy nic nezkazíte něčím dobrým k jídlu nebo k pití. Luxusní kazeta s delikatesami, oblíbený likér nebo třeba poukázka do oblíbeného obchodu – to vše může udělat radost i zarputilým odmítačům dárků.

Ilustrační snímek

Zkuste také zapátrat v paměti, jestli vaši rodiče raději chodí do divadla, jezdí do lázní, lezou po horách nebo luští křížovky. I tady se nabízí velké množství příležitostí, od voucheru do divadla nebo lázeňského hotelu až po poukázku do tatínkova oblíbeného rybářského obchodu.

Maminku můžete potěšit nějakou hezkou kosmetickou kazetou, kterou by si sama zaručeně nekoupila, protože pro ni je to přece škoda... Nebo jí nadělte parfém či poukázku na kosmetické ošetření po kterém omládne aspoň o deset let.

Pro partnera či partnerku

Toho, koho máte po svém boku, obvykle znáte natolik dobře, že mu dovedete pořídit dárky i bez toho, aby svědomitě psal Ježíškovi. Někdy ale dojde inspirace i tady, tak co by se mohlo hodit?

I zde jsou sázkou na jistotu kvalitní potraviny a pochutiny, případně poukázka do oblíbené restaurace nebo třeba na kulinární kurz. Můžete také naplánovat společný romantický víkend, případně pořídit předplatné venkovní únikové hry, do které se s vámi zapojí i potomci.

Měkké dárky jako oblečení nebo módní doplňky ocení zejména ženy, ale i manžela můžete nadchnout kouskem jeho oblíbené značky nebo třeba poukazem do obchodu, kde si sám vybere. Dámy jistě ocení i nějaký ten šperk či kosmetický balíček. Pánům může udělat radost voucher do barber shopu.

Ilustrační snímek

Pro malé i velké děti

S největší pravděpodobností vaše děti už Ježíškovi dávno napsaly, takže dárky pro ně už máte pořízené a možná i zabalené. Co ale v případě, že potřebujete obdarovat drobotinu v příbuzenství, kam se chystáte na návštěvu?

Jestli existuje univerzální hračka, která baví kluky i holky různého věku, tak je to oblíbená stavebnice, jež nabízí neskutečné množství variant ke skládání od hasičů přes závodníky formule 1 až po Minecraft nebo Harryho Pottera.

Ilustrační snímek
Pro celou rodinu. Stavebnice Lego je sázka na jistotu, která potěší každého člena rodiny. Pro maminku se hodí třeba designová bonsaj z kolekce Lego Botanicals, tatínek si může sestavit Game Boy a děti si vyhrají se stavebnicí Lego City nebo ti nejmenší se zvířecí farmou od Lego Duplo.
Pro partnera, bratra i otce. Nadělte svým blízkým pod stromeček dárek, který potěší nejen chuťově pohárky, ale má také pozitivní dopad na imunitu. Prémiové dárkové balíčky od YUZU spojují osvěžující chuť exotických plodů a kouzlo vánoční atmosféry.
Pro bratra i partnera. Namotivujte své blízké k pravidelnému pohybu na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem. Kromě kondice a psychické pohody obdarovaného podpoříte i přátelskou atmosféru našich měst a životní prostředí. Potřebujete-li dárek na poslední chvíli, navíc s minimální uhlíkovou stopou, můžete objednat elektronický poukaz do květnové výzvy 2026 Do práce na kole.
Malé holčičky budou bavit panenky a všechno na ně včetně oblečků a kadeřnických salonů, kluky zase vláčky a koleje. Knížky, a to i ty interaktivní, také nejsou k zahození.

Větší děti potěší poukázka do sportovních či módních obchodů, ale také do herních e-shopů nebo parfumerie. Ani tady neuděláte chybu s vouchery na kurzy vaření nebo třeba šermu či tance, stejně jako na rozličné venkovní i vnitřní hry a únikovky.

Ilustrační snímek

Pro kamarádku či kolegyni

Drobnost, která potěší. Tak nějak by mohla znít charakteristika dárku, který věnujete své kamarádce nebo kolegyni, se kterou jste zadobře. Ideální je malá krabička domácích pralinek, vonná svíčka nebo třeba huňaté ponožky k vánočním pohádkám.

Radost uděláte i vlastnoručně upečeným cukrovím, domácím vaječným likérem, pečeným čajem nebo třeba paštikou podle vašeho vlastního receptu.

Jestli ale nevládnete schopnosti proměnit jedlé suroviny v delikatesu, klidně se spolehněte na profesionály. Hezká krabička s čajem nebo lahev panenského olivového oleje či elegantních bublinek určitě potěší.

