Mořská panna, želé i skleněné nehty. Trendy z TikToku, které nesmíte minout

Klára Lyons
Na rozdíl od módních přehlídek ukazuje TikTok nejnovější kosmetické a módní trendy v nositelné podobě. Kromě nejnovějších inspirací navíc sledující zahrne i jednoduchými návody a triky. Je libo skleněnou manikúru, vlasové vlnobití ve stylu mořské víly nebo šťavnaté tváře? Prohlédněte si trendy, které právě teď frčí.
Část 1/10
jelly make-up

1 Želé líčení

Líčení připomínající želatinu v barevných tubách se stalo hitem už v roce 2024 zásluhou značek Milk Makeup nebo Fwee. Produkty od rtěnek až po tvářenky mají vlhkou konzistenci, která vytváří lesklý efekt a velmi dobře se vrství.

Třpytky, tajný ctitel i neviditelná nit. Trendy z TikToku ovlivňují randění

Tyto šminky slibují dodat čerstvý a mladistvý vhled. Je možné je aplikovat na rty, tváře i oči nebo kamkoliv, kde toužíte po šťavnatém záblesku barvy. Influenceři i influencerky na tyto produkty přísahají a slibují, že i když vám už není dvacet, vaše tvář díky nim opět získá svěží a mladistvý vzhled.



