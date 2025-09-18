1 Želé líčení
Líčení připomínající želatinu v barevných tubách se stalo hitem už v roce 2024 zásluhou značek Milk Makeup nebo Fwee. Produkty od rtěnek až po tvářenky mají vlhkou konzistenci, která vytváří lesklý efekt a velmi dobře se vrství.
Tyto šminky slibují dodat čerstvý a mladistvý vhled. Je možné je aplikovat na rty, tváře i oči nebo kamkoliv, kde toužíte po šťavnatém záblesku barvy. Influenceři i influencerky na tyto produkty přísahají a slibují, že i když vám už není dvacet, vaše tvář díky nim opět získá svěží a mladistvý vzhled.