Žena shání od fandů peníze na choulostivé tetování, na oplátku jim ho ukáže

Tetování v současnosti pokrývá osmdesát procent jejího těla. Už jako malá dívenka přemlouvala mámu, aby jí „potetovala“ ruce permanentním fixem. Vždy byla obrázky na těle fascinovaná. „Teď toužím po análním tetování. Je docela nákladné, takže sháním peníze od fanoušků. Odvděčím se jim tak, že jim pak nahraji video s výsledkem. Uvidí ho v plné kráse,“ svěřila se žena v rozhovoru pro server Daily Mail.

Za svou výstřednost prý vděčí svým adoptivním rodičům, kteří ji nechávali ve všem volnost a podporovali každý nápad, se kterým přišla. Od mala si mohla hennou tetovat tělo. Omlouvali ji i ve škole, kde se právě takové zdobení moc nelíbilo učitelům.

„Moje máma Shannon je opravdu neskutečná osobnost. Je to žena, která v sobě má tolik lásky. Ona mě naučila mít se ráda a podporovala mé sny. Inspirovala mě a učila kreativitě. Ona sama je velmi kreativní osoba a žije si své sny,“ pokračovala žena.



Poprvé se nechala tetovat ve čtrnácti letech. Vybrala si tehdy motiv hvězd. Od začátku tvrdí, že ji tetování nijak nestigmatizovala. Nedostává se jí negativních reakcí od lidí, naopak se setkává pouze s hezkými komentáři.

„Věřím, že mě mnoho lidí odsoudí, když mě vidí. Stačí jim vidět tetování a udělají si o mě obrázek. Nikdo mě ale neobtěžuje. Pouze vídám divné pohledy na ulici, které mi jsou jedno. Jsem ráda, že jsem měla odvahu do tetování jít. Jsem jiná a je to fajn. Kdyby byl na světě každý stejný, bylo by to nudné místo,“ míní.